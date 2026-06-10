-El robot humanoide Z01 de Zoomlion brilla en KOMATEK 2026, mostrando avances en IA incorporada y robótica industrial

ESTAMBUL, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") acaparó gran atención en KOMATEK 2026 en Estambul con la aparición de su robot humanoide Z01. Junto con más de 40 exhibiciones de maquinaria de construcción de alta gama que consiguieron pedidos por valor de más de mil millones de RMB, Z01 se convirtió en una de las atracciones más comentadas del evento.

Zoomlion's Humanoid Robot Z01 performed a Tai Chi routine, drawing large crowds and extensive visitor engagement at KOMATEK 2026 in Istanbul.

Diseñado para la colaboración industrial, la guía inteligente y las aplicaciones educativas, el robot humanoide bípedo demostró movimientos coordinados y capacidades operativas precisas durante toda la exposición. Durante una demostración en vivo, Z01 realizó una rutina de Tai Chi, mostrando un control de movimiento avanzado, equilibrio dinámico y capacidades de interacción humano-robot, atrayendo a un gran número de visitantes.

El debut de Z01 subraya el creciente compromiso de Zoomlion con la IA integrada, con robots de IA integrada y las industrias emergentes relacionadas conformando la tercera curva de crecimiento de la compañía.

Zoomlion posee ventajas significativas en el desarrollo de la inteligencia integrada. Como una de las primeras empresas en la industria de maquinaria de construcción de China en invertir en tecnologías de IoT industrial, la compañía ha construido una sólida base digital a través de Zvalley, su filial de internet industrial impulsada por IA, que cuenta con el apoyo de casi 1.300 profesionales técnicos y de I+D.

Desde 2024, Zoomlion ha acelerado el desarrollo de tecnologías de IA integradas mediante sus capacidades de innovación de hardware y software. La compañía ha establecido un marco tecnológico integral que abarca el hardware de los robots, los componentes principales, los sistemas de toma de decisiones y control de movimiento, y los ecosistemas de software. Al mismo tiempo, la integración de tecnologías de IA y robótica está impulsando la transformación inteligente de los negocios de maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y equipos de minería de Zoomlion.

A finales de 2025, Zoomlion había desarrollado ocho prototipos de robots con IA integrada en cuatro categorías principales, creando una cartera de productos diversificada que incluye robots humanoides y con ruedas. Aprovechando los extensos entornos industriales de la compañía, estos robots se han validado en aplicaciones reales en Zoomlion Smart City, incluyendo la gestión logística, la inspección de fábricas, la carga y descarga, el preensamblaje y el control de calidad. Estas implementaciones han proporcionado valiosos datos operativos y experiencia para su futura comercialización a gran escala.

A principios de este año, en la Hannover Messe 2026, Zoomlion presentó Robot Ops, su plataforma de desarrollo de IA integrada, y demostró operaciones colaborativas con robots humanoides y de logística. El evento puso de relieve el progreso de la compañía en la transición de la IA integrada de la investigación de laboratorio a aplicaciones prácticas de grado industrial, haciendo hincapié en la adaptabilidad al mundo real, la toma de decisiones autónoma y la colaboración entre múltiples robots.

Actualmente, los robots con IA integrada ya se utilizan en diversos procesos de fabricación dentro de Zoomlion Smart City. Zoomlion está comprometida con el desarrollo de la inteligencia integrada con una mentalidad industrial, centrándose en escenarios reales y creando capacidades desde cero. Mediante el establecimiento de un sólido sistema de datos industriales para la IA integrada y el avance del diseño y la fabricación de robots orientados a la ingeniería, la compañía está sentando las bases para el despliegue a gran escala de tecnologías de inteligencia integrada en diversos sectores.

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