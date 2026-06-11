줌라이언 휴머노이드 로봇 Z01, 코마텍 2026에서 주목받으며 구현형 AI와 산업용 로보틱스의 발전상 과시

이스탄불 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술유한회사(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 "줌라이언")이 이스탄불에서 열린 코마텍(KOMATEK) 2026에서 휴머노이드 로봇 Z01을 공개하며 큰 관심을 모았다. Z01은 10억 위안이 넘는 수주 실적을 기록한 첨단 건설기계 40여 종과 함께 이번 행사에서 손꼽히게 큰 화제를 모은 전시물로 떠올랐다.

Z01은 산업 협업, 지능형 안내 및 교육용으로 설계된 이족보행 휴머노이드 로봇으로 전시 기간 내내 정교한 동작 제어와 정확한 작업 수행 능력을 선보였다. 현장 시연에서는 태극권(Tai Chi) 동작을 수행하며 고도화된 모션 제어 기술, 동적 균형 유지 능력, 인간-로봇 상호작용 역량을 보여주었고, 많은 관람객의 이목을 집중시켰다.

Zoomlion's Humanoid Robot Z01 performed a Tai Chi routine, drawing large crowds and extensive visitor engagement at KOMATEK 2026 in Istanbul. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Z01은 구현형 인공지능(Embodied AI)에 대한 줌라이언의 지속적인 투자 의지를 보여주는 결과물이다. 구현형 AI 로봇과 관련 신산업은 현재 회사의 세 번째 성장축으로 자리 잡고 있다.

줌라이언은 구현형 지능 개발 분야에서 뚜렷한 경쟁력을 보유하고 있다. 중국 건설기계 업계에서 산업용 사물인터넷(IoT) 기술에 누구보다도 먼저 투자한 기업으로 기술 및 연구개발 인력 약 1300명의 지원을 받는 AI 기반 산업 인터넷 자회사인 즈밸리(Zvalley)를 통해 강력한 디지털 기반을 구축했다.

2024년 이후 줌라이언은 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 혁신 역량을 바탕으로 구현형 AI 기술 개발을 가속화해 왔다. 회사는 로봇 하드웨어, 핵심 부품, 의사결정 및 모션 제어 시스템, 소프트웨어 생태계를 아우르는 종합 기술 체계를 구축했다. 동시에 AI와 로보틱스 기술의 융합은 건설기계, 농기계 및 광산 장비 사업의 지능화 전환을 촉진하고 있다.

줌라이언은 2025년 말까지 4대 분야에서 구현형 AI 로봇 프로토타입 총 8종을 개발했으며, 휴머노이드 로봇과 바퀴형 로봇을 포함하는 다각화된 제품 포트폴리오를 구축했다. 또 회사가 보유한 광범위한 산업 현장을 활용해 이 로봇들을 줌라이언 스마트시티(Zoomlion Smart City) 내 실제 환경에서 검증했다. 적용 분야는 물류 운반, 공장 점검, 상•하차 작업, 사전 조립, 품질 검사 등을 포함한다. 이 운영 경험은 향후 대규모 상용화에 필요한 중요한 데이터와 노하우가 되고 있다.

올해 초 하노버 산업박람회 2026(Hannover Messe 2026)에서는 구현형 AI 개발 플랫폼인 Robot Ops를 공개하고 휴머노이드 로봇과 물류 로봇 간 협업 작업을 시연하기도 했다. 이를 통해 구현형 AI를 실험실 연구 단계에서 실제 산업 현장에 적용 가능한 수준으로 발전시키고 있음을 보여주었으며, 실제 환경 적응력, 자율 의사결정 및 다중 로봇 협업 역량을 강조했다.

현재 구현형 AI 로봇은 이미 줌라이언 스마트시티 내 다양한 제조 공정에 활용되고 있다. 줌라이언은 산업 중심의 관점에서 구현형 지능 기술을 개발하며, 실제 산업 현장에 기반한 역량 구축에 집중하고 있다. 또 구현형 AI에 맞는 강력한 산업 데이터 시스템을 구축하고 엔지니어링 중심의 로봇 설계 및 제조 역량을 강화해 여러 산업 전반에 구현형 지능 기술을 대규모로 배치할 수 있는 기반을 꾸준히 다져 나아가고 있다.

SOURCE Zoomlion