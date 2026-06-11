Le robot humanoïde Z01 de Zoomlion s'illustre au salon KOMATEK 2026, mettant en avant les avancées en matière d'IA incarnée et de robotique industrielle

ISTANBUL, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a suscité un vif intérêt lors du salon KOMATEK 2026 à Istanbul avec l'introduction de son robot humanoïde Z01. Aux côtés de plus de 40 machines de chantier haut de gamme qui ont suscité des commandes dépassant le milliard de yuans, le Z01 s'est imposé comme l'une des attractions les plus remarquées du salon.

Zoomlion's Humanoid Robot Z01 performed a Tai Chi routine, drawing large crowds and extensive visitor engagement at KOMATEK 2026 in Istanbul.

Conçu pour la collaboration industrielle, le guidage intelligent et les applications éducatives, ce robot humanoïde bipède a fait preuve, tout au long du salon, d'une excellente coordination dans ses mouvements et d'une grande précision dans ses opérations. Lors d'une démonstration en direct, Z01 a exécuté une séquence de tai-chi, démontrant ses capacités avancées en matière de contrôle des mouvements, d'équilibre dynamique et d'interaction homme-robot, ce qui a attiré une foule nombreuse de visiteurs.

Le lancement du Z01 illustre l'engagement croissant de Zoomlion dans les domaines tels que l'IA incarnée, les robots dotés d'IA incarnée et les secteurs émergents associés constituant désormais le troisième pôle de croissance de l'entreprise.

Zoomlion possède des atouts considérables dans le domaine du développement de l'intelligence intégrée. Comptant parmi les premières entreprises du secteur chinois des engins de chantier à avoir investi dans les technologies de l'Internet des objets industriel, la société s'est dotée d'une solide base numérique grâce à Zvalley, sa filiale spécialisée dans l'Internet industriel et alimentée par l'intelligence artificielle, qui s'appuie sur près de 1 300 professionnels de la technique et de la recherche et développement.

Zoomlion accélère depuis 2024 le développement de technologies d'IA embarquée grâce à ses capacités d'innovation intégrées en matière de matériel et de logiciels. L'entreprise a mis en place un cadre technologique complet couvrant le matériel robotique, les composants essentiels, les systèmes de prise de décision et de commande des mouvements, ainsi que les écosystèmes logiciels. Au même moment, l'intégration des technologies d'intelligence artificielle et de robotique contribue à la transformation intelligente des activités de Zoomlion dans les domaines des engins de chantier, des machines agricoles et des équipements miniers.

À la fin de l'année 2025, Zoomlion avait développé huit prototypes de robots dotés d'intelligence artificielle répartis dans quatre grandes catégories, créant ainsi une gamme de produits diversifiée comprenant des robots humanoïdes et des robots sur roues. Grâce aux importants sites industriels de l'entreprise, ces robots ont été testés dans des conditions réelles à Zoomlion Smart City, notamment dans les domaines de la manutention logistique, de l'inspection en usine, du chargement et du déchargement, du pré-assemblage et du contrôle qualité. Ces déploiements ont fourni des données opérationnelles précieuses et une expérience utile en vue d'une future commercialisation à grande échelle.

Au début de l'année, à l'occasion du salon Hannover Messe 2026, Zoomlion a présenté Robot Ops, sa plateforme de développement d'IA embarquée, et a fait la démonstration d'opérations collaboratives associant des robots humanoïdes et des robots logistiques. Cet événement a permis de mettre en évidence les progrès réalisés par l'entreprise pour faire passer l'IA incarnée du stade de la recherche en laboratoire à celui d'applications pratiques de niveau industriel, en mettant l'accent sur l'adaptabilité au monde réel, la prise de décision autonome et la collaboration entre plusieurs robots.

Aujourd'hui, des robots dotés d'intelligence artificielle sont déjà utilisés dans divers processus de fabrication au sein de Zoomlion Smart City. Zoomlion s'engage à développer une intelligence incarnée dans une optique industrielle, en se concentrant sur des scénarios concrets et en renforçant ses capacités à partir de la base. En mettant en place un système de données industrielles robuste dédié à l'IA incarnée et en faisant progresser la conception et la fabrication de robots basés sur l'ingénierie, l'entreprise pose progressivement les bases d'un déploiement à grande échelle des technologies d'intelligence incarnée dans tous les secteurs.

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