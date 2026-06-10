หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Z01 ของ Zoomlion แสดงความโดดเด่นในงาน KOMATEK 2026 นำเสนอความก้าวหน้าในด้าน Embodied AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
News provided byZoomlion
10 Jun, 2026, 16:36 CST
อิสตันบูล, 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในงาน KOMATEK 2026 ที่กรุงอิสตันบูล จากการปรากฏตัวของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่น Z01 โดยนอกเหนือจากการนำเครื่องจักรก่อสร้างระดับไฮเอนด์มากกว่า 40 รายการมาจัดแสดง ซึ่งสามารถคว้ายอดคำสั่งซื้อรวมมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านหยวนแล้ว Z01 ยังกลายเป็นหนึ่งในจุดสนใจที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในงานอีกด้วย
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบสองขา (Bipedal Humanoid Robot) รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม การนำทางอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาการจัดแสดง หุ่นยนต์ได้สาธิตการเคลื่อนไหวที่ประสานสอดคล้องกันและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความแม่นยำสูง โดยระหว่างการสาธิตสด Z01 ได้แสดงท่วงท่าการรำไทเก๊ก ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถขั้นสูงด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว การรักษาสมดุลแบบพลวัต และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากที่มารวมตัวกันเพื่อชมการสาธิตดังกล่าว
การเปิดตัว Z01 ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Zoomlion ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในด้าน Embodied AI โดยมีหุ่นยนต์ Embodied AI และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กลายเป็นเส้นทางการเติบโตระยะที่สามของบริษัท
Zoomlion มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (Embodied Intelligence) โดยในฐานะหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีนที่ลงทุนในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้สร้างรากฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งผ่าน Zvalley ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านอินเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท โดยมีบุคลากรด้านเทคนิคและการวิจัยพัฒนา (R&D) เกือบ 1,300 คนให้การสนับสนุน
โดยนับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา Zoomlion ได้เร่งการพัฒนาเทคโนโลยี Embodied AI ผ่านศักยภาพด้านนวัตกรรมแบบบูรณาการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของตน โดยบริษัทได้สร้างกรอบเทคโนโลยีที่ครอบคลุม ซึ่งรองรับทั้งฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ ส่วนประกอบแกนหลัก ระบบการตัดสินใจและการควบคุมการเคลื่อนไหว ตลอดจนระบบนิเวศซอฟต์แวร์ ขณะเดียวกัน การผสานรวมเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ยังช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นอัจฉริยะของธุรกิจเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรการเกษตร และอุปกรณ์เหมืองแร่ของ Zoomlion อีกด้วย
ภายในสิ้นปี 2568 Zoomlion ได้พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ Embodied AI จำนวน 8 รุ่น ครอบคลุม 4 หมวดหมู่หลัก เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงทั้งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์แบบมีล้อ ด้วยการอาศัยสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัท หุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพในการใช้งานจริงภายใน Zoomlion Smart City แล้ว โดยครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การขนย้ายและจัดการโลจิสติกส์ การตรวจสอบภายในโรงงาน การขนถ่ายวัสดุและสินค้า การประกอบล่วงหน้า และการตรวจสอบคุณภาพ การนำไปใช้งานจริงเหล่านี้ได้มอบข้อมูลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการนำไปสู่การพาณิชย์ในวงกว้างในอนาคต
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีนี้ ภายในงาน Hannover Messe 2026 ทาง Zoomlion ได้เปิดตัว Robot Ops ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพัฒนา Embodied AI ของบริษัท พร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์ด้านโลจิสติกส์ ภายในงานดังกล่าว บริษัทได้นำเสนอความก้าวหน้าในการผลักดันเทคโนโลยี Embodied AI จากระดับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จริง การตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์หลายตัว
ปัจจุบัน หุ่นยนต์ Embodied AI ได้ถูกนำมาใช้งานแล้วในกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนภายใน Zoomlion Smart City ทั้งนี้ Zoomlion มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพด้วยกรอบแนวคิดแบบอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์การใช้งานจริง และสร้างขีดความสามารถต่าง ๆ จากรากฐานอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดตั้งระบบข้อมูลอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสำหรับ Embodied AI รวมถึงการพัฒนาการออกแบบและการผลิตหุ่นยนต์ตามแนวทางวิศวกรรม บริษัทกำลังวางรากฐานอย่างมั่นคงเพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
SOURCE Zoomlion
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