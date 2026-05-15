Ozelle ganha o Prêmio Alemão de Inovação de Ouro por promover a quarta geração de análise hematológica

BERLIM, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Ozelle recebeu o prêmio de ouro no Prêmio Alemão de Inovação, uma das principais honras de inovação da Alemanha, por seu analisador multifuncional EHBT-50 Mini Lab. O prêmio reconhece inovações que promovem produtos e tecnologias de valor significativo para o usuário, excelência em engenharia e impacto prático em todos os setores.

Ozelle ganha o Prêmio Alemão de Inovação de Ouro

Projetado para ambientes clínicos descentralizados, o EHBT-50 Mini Lab combina análise de hematologia, bioquímica, imunoensaio e morfologia baseada em IA de 7 diferenças dentro de uma plataforma de diagnóstico integrada. O sistema foi reconhecido na categoria Tecnologias Médicas por atender à crescente demanda por diagnósticos mais rápidos e acessíveis além dos laboratórios centralizados.

Com a expansão dos testes de diagnóstico nos ambientes de saúde da linha de frente, os laboratórios enfrentam crescente pressão devido à escassez de pessoal, à complexidade do fluxo de trabalho e ao atraso nos prazos de entrega. Em muitos ambientes de cuidados distribuídos, a análise morfológica avançada ainda é muito dependente de pessoal especializado e infraestrutura laboratorial centralizada. A abordagem de Ozelle foca na simplificação desses fluxos de trabalho, mantendo a capacidade analítica em nível de laboratório na prática clínica diária.

O EHBT-50 Mini Lab incorpora a tecnologia AI × CBM (Morfologia Sanguínea Completa) da Ozelle para apoiar a análise morfológica padronizada e a identificação rápida de células anormais. Ao combinar a interpretação assistida por IA com imagens celulares consistentes, o sistema ajuda a reduzir a dependência de revisão manual altamente especializada em ambientes de teste de rotina, melhorando a consistência em diferentes ambientes clínicos.

Para a operação clínica diária, o analisador possui arquitetura sem manutenção, cartuchos tudo-em-um selados, reagentes em temperatura ambiente e testes simplificados com um clique projetado para reduzir a complexidade operacional. O sistema também suporta painéis de testes flexíveis para aplicações, incluindo avaliação de infecções, gerenciamento de diabetes e testes de tireoide, ajudando os médicos a gerenciar necessidades de diagnóstico mais amplas sem depender de vários analisadores independentes.

Fundada no Vale do Silício em 2014 e agora operando globalmente com operações em Frankfurt, a Ozelle desenvolve sistemas de diagnóstico alimentados por IA e IoT para aplicações médicas e veterinárias em todo o mundo. "Esse reconhecimento reflete o foco crescente da indústria em sistemas de diagnóstico que podem operar de forma confiável em ambientes clínicos do mundo real", disse Ozelle. "Acreditamos que a hematologia está entrando em uma nova fase em que a IA e a inteligência morfológica se tornam mais integradas aos fluxos de trabalho clínicos de rotina." Agende uma reunião para experimentar os diagnósticos com tecnologia de IA da Ozelle ao vivo.

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FONTE Ozelle