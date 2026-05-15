Ozelle、第4世代血液分析技術の革新が評価されGerman Innovation Award金賞を受賞

ベルリン、2026年5月15日 /PRNewswire/ --Ozelleは、同社のEHBT-50 Mini Lab Multi-Functional Analyzerが、ドイツを代表するイノベーション賞の一つであるGerman Innovation Awardで金賞を受賞しました。この賞は、有意義なユーザー価値、エンジニアリング・エクセレンス、業界を跨いだ実用的なインパクトを通じて、製品や技術を進歩させるイノベーションを表彰するものです。

分散型臨床環境向けに設計されたEHBT-50 Mini Labは、7分類血液分析、生化学検査、免疫測定、およびAIを活用した形態学的分析を、統合型診断プラットフォームに集約しています。このシステムは、中央検査室以外でも、より迅速で、より利用しやすい診断に対する需要の高まりに対応するものとして、医療技術部門で評価されています。

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

最前線の医療現場で診断検査が拡大するにつれ、検査室では人員不足、ワークフローの複雑さ、検査のターンアラウンドタイムの長期化といったプレッシャーに直面しています。多くの分散型医療環境において、高度な血球形態学解析は依然として専門的な人材と中央集中型の検査インフラに大きく依存しています。Ozelleのアプローチは、日々の臨床現場において実験室レベルの解析能力を維持しつつ、これらのワークフローを簡素化することに重点を置いています。

EHBT-50 Mini Labは、OzelleのAI×CBM（Complete Blood Morphology）技術を取り入れ、標準化された血球形態学解析と異常細胞の迅速な同定をサポートします。AI支援による解釈と一貫性のある細胞イメージングを組み合わせることで、このシステムは、ルーチン検査環境における高度に専門化された手作業によるレビューへの依存を減らすと同時に、異なる臨床環境間での一貫性を向上させるのに役立ちます。

日常の臨床業務のために、本分析装置はメンテナンスフリーの構造、密封されたオールインワン・カートリッジ、室温の試薬、操作の複雑さを軽減するように設計された簡素化されたワンクリック検査を特徴としています。このシステムはまた、感染症評価、糖尿病管理、甲状腺検査などのアプリケーションに対応する柔軟な検査パネルもサポートしており、臨床医が複数のスタンドアロン分析装置に頼ることなく、幅広い診断ニーズを管理するのに役立っています。

2014年にシリコンバレーで設立され、現在はフランクフルトを拠点にグローバルに事業を展開するOzelleは、AIとIoTを活用した診断システムを開発し、世界中の医療・獣医用途に提供しています。「今回の受賞は、実際の臨床環境において信頼性の高い動作が可能な診断システムに対する業界の注目が高まっていることを反映しています」と、Ozelleはコメントしています。「AIとモルフォロジー知能が日常的な臨床ワークフローに統合されるようになり、血液学は新たな局面を迎えていると考えています。」OzelleのAI搭載診断をライブで体験するために、ミーティングをご予約ください。

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SOURCE Ozelle