Ozelle recibe el Gold Award de los German Innovation Awards

- Ozelle es reconocida por impulsar la cuarta generación del análisis hematológico

BERLÍN, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle ha recibido el Premio de Oro en los Premios Alemanes a la Innovación , uno de los galardones más importantes del país, por su analizador multifuncional de mini laboratorio EHBT-50. Este premio reconoce las innovaciones que impulsan productos y tecnologías mediante un valor significativo para el usuario, la excelencia en ingeniería y un impacto práctico en diversos sectores.

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

Diseñado para entornos clínicos descentralizados, el mini laboratorio EHBT-50 combina hematología de 7 diferencias, bioquímica, inmunoensayo y análisis morfológico con inteligencia artificial en una plataforma de diagnóstico integrada. El sistema fue reconocido en la categoría de Tecnologías Médicas por satisfacer la creciente demanda de diagnósticos más rápidos y accesibles fuera de los laboratorios centralizados.

A medida que las pruebas de diagnóstico se expanden en los entornos sanitarios de primera línea, los laboratorios se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a la escasez de personal, la complejidad de los flujos de trabajo y los retrasos en los tiempos de respuesta. En muchos entornos de atención distribuida, el análisis morfológico avanzado aún depende en gran medida de personal especializado y de la infraestructura de laboratorio centralizada. El enfoque de Ozelle se centra en simplificar estos flujos de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la capacidad analítica a nivel de laboratorio en la práctica clínica diaria.

El mini laboratorio EHBT-50 incorpora la tecnología AI × CBM (Complete Blood Morphology) de Ozelle para facilitar el análisis morfológico estandarizado y la identificación rápida de células anormales. Al combinar la interpretación asistida por IA con imágenes celulares consistentes, el sistema ayuda a reducir la dependencia de la revisión manual altamente especializada en entornos de análisis rutinarios, a la vez que mejora la consistencia en diferentes entornos clínicos.

Para el uso clínico diario, el analizador cuenta con una arquitectura libre de mantenimiento, cartuchos sellados todo en uno, reactivos a temperatura ambiente y pruebas simplificadas con un solo clic, diseñadas para reducir la complejidad operativa. El sistema también admite paneles de análisis flexibles para aplicaciones como la evaluación de infecciones, el control de la diabetes y las pruebas tiroideas, lo que ayuda a los médicos a gestionar necesidades diagnósticas más amplias sin depender de múltiples analizadores independientes.

Fundada en Silicon Valley en 2014 y con operaciones globales en Frankfurt, Ozelle desarrolla sistemas de diagnóstico basados en IA e IoT para aplicaciones médicas y veterinarias en todo el mundo. "Este reconocimiento refleja el creciente interés de la industria en sistemas de diagnóstico que puedan operar de forma fiable en entornos clínicos reales", afirmó Ozelle. "Creemos que la hematología está entrando en una nueva fase donde la IA y la inteligencia morfológica se integran cada vez más en los flujos de trabajo clínicos rutinarios". Solicite una demostración en vivo de las soluciones diagnósticas impulsadas por IA de Ozelle.

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