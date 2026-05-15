오젤, EHBT-50으로 제4세대 혈액학 분석 발전시키며 독일 혁신상 금상 수상

베를린, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 오젤(Ozelle)이 독일의 주요 혁신상 중 하나인 독일 혁신상(German Innovation Award)에서 EHBT-50 미니 랩 다기능 분석기(EHBT-50 Mini Lab Multi-Functional Analyzer)로 금상을 수상했다. 이 상은 유의미한 사용자 가치, 엔지니어링 우수성 및 산업 전반에 걸친 실질적 영향을 통해 제품과 기술을 발전시키는 혁신을 인정한다.

분산형 임상 환경을 위해 설계된 EHBT-50 미니 랩은 통합 진단 플랫폼 내에 7-diff 혈액학, 생화학, 면역분석, AI 기반 형태학 분석을 결합한다. 이 시스템은 중앙 집중식 실험실을 넘어 더 빠르고 접근 가능한 진단에 대한 증가하는 수요를 해결한 공로로 의료 기술(Medical Technologies) 부문에서 인정을 받았다.

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

진단 검사가 최전선 의료 환경 전반으로 확대됨에 따라 실험실은 인력 부족, 워크플로의 복잡성 및 지연된 처리 시간으로 인한 증가하는 압박에 직면하고 있다. 분산된 많은 케어 환경에서 고급 형태학 분석은 여전히 전문 인력과 중앙 집중식 실험실 인프라에 크게 의존한다. 오젤의 접근법은 일상적인 임상 실무에서 실험실 수준의 분석 역량을 유지하면서 이러한 워크플로우를 단순화하는 데 중점을 둔다.

EHBT-50 미니 랩은 오젤의 AI × CBM(Complete Blood Morphology) 기술을 통합해 표준화된 형태학 분석과 비정상 세포의 신속한 식별을 지원한다. AI 보조 해석과 일관된 세포 이미징을 결합함으로써 이 시스템은 일상적인 검사 환경에서 고도로 전문화된 수동 검토에 대한 의존도를 줄이는 동시에 다양한 임상 환경에서 일관성을 향상하는 데 도움을 준다.

일상적인 임상 운영을 위해 이 분석기는 유지보수가 필요 없는 아키텍처, 밀봉된 올인원 카트리지, 상온 시약, 운영 복잡성을 줄이도록 설계된 간소화된 원클릭 검사 기능을 갖추고 있다. 이 시스템은 또한 감염 평가, 당뇨병 관리 및 갑상샘 검사를 포함한 애플리케이션을 위한 유연한 검사 패널을 지원하여 임상의들이 여러 독립형 분석기에 의존하지 않고 더 광범위한 진단 요구를 관리할 수 있도록 돕는다.

2014년 실리콘밸리에서 설립돼 현재 프랑크푸르트에서 운영하며 전 세계적으로 활동하고 있는 오젤은 전 세계 의료 및 수의학 애플리케이션을 위한 AI 및 IoT 기반 진단 시스템을 개발한다. 오젤은 "이번 인정은 실제 임상 환경 전반에서 안정적으로 작동할 수 있는 진단 시스템에 대한 업계의 증가하는 관심을 반영한다. 우리는 혈액학이 AI와 형태학 인텔리전스가 일상적인 임상 워크플로에 더 통합되는 새로운 단계에 진입하고 있다고 믿는다"고 언급했다. 미팅을 예약하여 오젤의 AI 기반 진단을 직접 경험할 수 있다.

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SOURCE Ozelle