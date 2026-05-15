Ozelle remporte le Gold Award des German Innovation Awards pour sa nouvelle génération d'analyse hématologique

BERLIN, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle a reçu le Gold Award des German Innovation Awards, l'une des principales distinctions allemandes en matière d'innovation, pour son analyseur multifonctionnel EHBT-50 Mini Lab. Ce prix récompense les innovations qui font progresser les produits et les technologies grâce à une valeur significative pour l'utilisateur, à l'excellence de l'ingénierie et à l'impact pratique dans tous les secteurs d'activité.

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

Conçu pour les environnements cliniques décentralisés, le Mini Lab EHBT-50 réunit l'hématologie à 7 paramètres, la biochimie, l'immunoanalyse et l'analyse morphologique assistée par IA au sein d'une plateforme diagnostique intégrée. Le système a été récompensé dans la catégorie des technologies médicales pour avoir répondu à la demande croissante de diagnostics plus rapides et plus accessibles en dehors des laboratoires centralisés.

Alors que les tests de diagnostic se développent dans les environnements de soins de santé de première ligne, les laboratoires sont confrontés à une pression croissante due au manque de personnel, à la complexité du flux de travail et aux délais d'exécution. Dans de nombreux établissements de soins distribués, l'analyse morphologique avancée dépend encore fortement du personnel spécialisé et de l'infrastructure de laboratoire centralisée. L'approche d'Ozelle se concentre sur la simplification de ces flux de travail tout en maintenant une capacité d'analyse au niveau du laboratoire dans la pratique clinique quotidienne.

Le mini-laboratoire EHBT-50 intègre la technologie AI × CBM (Complete Blood Morphology) d'Ozelle pour permettre une analyse morphologique standardisée et une identification rapide des cellules anormales. En combinant l'interprétation assistée par l'IA avec une imagerie cellulaire cohérente, le système permet de réduire la dépendance à l'égard d'un examen manuel hautement spécialisé dans les environnements de test de routine, tout en améliorant la cohérence entre les différents contextes cliniques.

Pour les opérations cliniques quotidiennes, l'analyseur présente une architecture nécessitant peu de maintenance, des cartouches scellées tout-en-un, des réactifs à température ambiante et des tests simplifiés en un seul clic conçus pour réduire la complexité opérationnelle. Le système prend également en charge des panels d'analyses flexibles pour des applications telles que l'évaluation des infections, la gestion du diabète et les tests thyroïdiens, aidant ainsi les cliniciens à gérer des besoins de diagnostic plus larges sans dépendre de plusieurs analyseurs autonomes.

Fondée dans la Silicon Valley en 2014 et opérant désormais à l'échelle mondiale avec des activités à Francfort, Ozelle développe des systèmes de diagnostic alimentés par l'IA et l'IoT pour des applications médicales et vétérinaires dans le monde entier. « Cette reconnaissance reflète l'intérêt croissant de l'industrie pour les systèmes de diagnostic qui peuvent fonctionner de manière fiable dans des environnements cliniques réels », a déclaré Ozelle. « Nous pensons que l'hématologie entre dans une nouvelle phase où l'IA et l'intelligence morphologique s'intègrent davantage dans les flux de travail cliniques de routine. » Demandez une démonstration en direct des solutions diagnostiques d'Ozelle alimentées par l'IA.

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