Ozelle憑借推進第四代血液分析技術斬獲德國創新獎金獎

隨著診斷檢測逐步向一線醫療場景普及，各類實驗室正面臨人員短缺、工作流程複雜、周轉時間延長等多重壓力。在眾多分散式診療場景中，高端形態學分析仍高度依賴專業人員與中心化實驗室基礎設施。Ozelle的技術方案致力於簡化此類工作流程，同時在日常臨床應用中保持實驗室級別的分析能力。

EHBT-50微型實驗室搭載Ozelle的AI×CBM（全血細胞形態學）分析技術，支持標準化形態學分析與異常細胞快速識別。該系統結合AI輔助判讀與穩定的細胞成像技術，在常規檢測場景中降低對高度專業化人工覆核的依賴，同時提升不同臨床場景間的檢測一致性。

在日常臨床操作中，該分析儀採用免維護架構、密封式一體化試劑盒、常溫試劑及一鍵式簡化檢測設計，旨在降低操作複雜度。該系統還支持感染評估、糖尿病管理、甲狀腺檢測等靈活檢測組合，幫助臨床醫生滿足更廣泛的診斷需求，且無需使用多台獨立分析儀。

Ozelle於2014年在美國硅谷成立，目前業務遍及全球，並在德國法蘭克福設有運營中心，專注於研發面向全球醫療及獸醫領域的AI與物聯網驅動診斷系統。Ozelle表示：「此次獲獎體現出行業愈發重視可在真實臨床環境中穩定運行的診斷系統。我們認為，血液分析正邁入全新階段，AI與形態學智能將更深度地融入常規臨床工作流程。」預約洽談，現場體驗Ozelle的AI驅動診斷系統。

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SOURCE Ozelle