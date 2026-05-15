Ozelle recibe la distinción Oro del Premio Alemán a la Innovación por impulsar la cuarta generación de análisis hematológicos

BERLÍN, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle ha recibido la distinción Oro del Premio Alemán a la Innovación, uno de los principales premios a la innovación de Alemania, por su analizador multifuncional EHBT-50 Mini Lab. El premio reconoce las innovaciones que impulsan productos y tecnologías mediante un valor significativo para el usuario, la excelencia en ingeniería y el impacto práctico en diversos sectores.

Ozelle recibe la distinción Oro del Premio Alemán a la Innovación

Diseñado para entornos clínicos descentralizados, el EHBT-50 Mini Lab combina hematología con diferencial de 7 parámetros, bioquímica, inmunoensayo y análisis morfológico impulsado por IA en una plataforma de diagnóstico integrada. El sistema fue reconocido en la categoría de Tecnologías Médicas por abordar la creciente demanda de diagnósticos más rápidos y accesibles más allá de los laboratorios centralizados.

A medida que las pruebas de diagnóstico se expanden en los entornos de atención médica de primera línea, los laboratorios se enfrentan a una presión cada vez mayor por la escasez de personal, la complejidad del flujo de trabajo y la demora en los tiempos de respuesta. En muchos entornos de atención descentralizada, el análisis morfológico avanzado sigue dependiendo en gran medida del personal especializado y de la infraestructura de laboratorio centralizada. El enfoque de Ozelle se centra en simplificar estos flujos de trabajo y, al mismo tiempo, mantener una capacidad analítica equiparable a la de un laboratorio en la práctica clínica diaria.

El EHBT-50 Mini Lab incorpora la tecnología AI × CBM (Morfología Sanguínea Completa) de Ozelle para permitir el análisis morfológico estandarizado y la identificación rápida de células anormales. Al combinar la interpretación asistida por IA con imágenes celulares uniformes, el sistema ayuda a reducir la dependencia de la revisión manual altamente especializada en entornos de pruebas de rutina, al tiempo que mejora la uniformidad en distintos entornos clínicos.

Para el funcionamiento clínico diario, el analizador cuenta con una arquitectura sin mantenimiento, cartuchos sellados todo en uno, reactivos a temperatura ambiente y pruebas simplificadas con un solo clic diseñadas para reducir la complejidad operativa. El sistema también admite paneles de prueba flexibles para aplicaciones que incluyen la evaluación de infecciones, el control de la diabetes y las pruebas de tiroides, lo que ayuda a los médicos a gestionar necesidades de diagnóstico más amplias sin depender de múltiples analizadores independientes.

Fundada en Silicon Valley en 2014 y actualmente presente a nivel mundial, con operaciones en Frankfurt, Ozelle desarrolla sistemas de diagnóstico impulsados por IA e IoT para aplicaciones médicas y veterinarias en todo el mundo. "Este reconocimiento refleja el creciente enfoque de la industria en los sistemas de diagnóstico que pueden operar de manera confiable en entornos clínicos del mundo real", expresó Ozelle. "Creemos que la hematología está entrando en una nueva fase en la que la inteligencia artificial y la morfología se integran más en los flujos de trabajo clínicos de rutina". Programe una reunión para experimentar en vivo los diagnósticos impulsados por IA de Ozelle.

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FUENTE Ozelle