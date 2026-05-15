Ozelle Menang Anugerah Emas German Innovation Award bagi Memajukan Generasi Keempat Analisis Hematologi

BERLIN, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle menerima Anugerah Emas di German Innovation Award, antara penghormatan inovasi terkemuka Jerman, bagi produk EHBT-50 Mini Lab Multi-Functional Analyzer. Anugerah tersebut mengiktiraf inovasi yang memajukan produk dan teknologi melalui nilai pengguna bermakna, kecemerlangan kejuruteraan serta impak praktikal merentasi industri.

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

Direka untuk persekitaran klinikal terpencar, EHBT-50 Mini Lab menggabungkan hematologi 7-diff, biokimia, imunoassai dan analisis morfologi dipacu AI dalam satu platform diagnostik bersepadu. Sistem ini diiktiraf dalam kategori Teknologi Perubatan kerana memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap diagnostik lebih pantas dan lebih mudah diakses di luar makmal berpusat.

Tatkala ujian diagnostik berkembang merentasi persekitaran penjagaan kesihatan barisan hadapan, makmal berdepan tekanan yang semakin meningkat akibat kekurangan tenaga kerja, kerumitan aliran kerja dan kelewatan tempoh pemprosesan. Dalam banyak persekitaran penjagaan teragih, analisis morfologi lanjutan masih banyak bergantung kepada tenaga kerja khusus dan infrastruktur makmal berpusat. Pendekatan Ozelle memberi tumpuan kepada mempermudahkan aliran kerja tersebut sambil mengekalkan keupayaan analitik bertaraf makmal dalam amalan klinikal harian.

EHBT-50 Mini Lab menggabungkan teknologi AI × CBM (Complete Blood Morphology) Ozelle untuk menyokong analisis morfologi piawai dan pengenalpastian pantas sel abnormal. Dengan menggabungkan interpretasi dibantu AI bersama pengimejan selular yang konsisten, sistem ini membantu mengurangkan kebergantungan terhadap semakan manual yang sangat khusus dalam persekitaran ujian rutin sambil meningkatkan ketekalan merentasi pelbagai persekitaran klinikal berbeza.

Bagi operasi klinikal harian, penganalisis menampilkan seni bina bebas penyelenggaraan, kartrij tertutup semua-dalam-satu, reagen suhu bilik serta ujian satu klik yang dipermudahkan bagi mengurangkan kerumitan operasi. Sistem ini turut menyokong panel ujian fleksibel untuk aplikasi termasuk penilaian jangkitan, pengurusan diabetes dan ujian tiroid, membantu doktor mengurus keperluan diagnostik yang lebih luas tanpa bergantung kepada pelbagai penganalisis berasingan.

Diasaskan di Silicon Valley pada 2014 dan kini beroperasi secara global termasuk di Frankfurt, Ozelle membangunkan sistem diagnostik dikuasakan AI dan IoT bagi aplikasi perubatan dan veterinar di seluruh dunia. "Pengiktirafan ini mencerminkan tumpuan industri yang semakin berkembang terhadap sistem diagnostik terpercaya yang mampu beroperasi merentasi persekitaran klinikal dunia sebenar," kata Ozelle. "Kami percaya hematologi kini memasuki fasa baharu di mana AI dan kecerdasan morfologi menjadi semakin bersepadu dalam aliran kerja klinikal rutin."

www.ozellemed.com

[email protected]

