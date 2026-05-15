Ozelle คว้ารางวัล German Innovation Award ระดับ Gold จากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์โลหิตวิทยายุคที่ 4

15 May, 2026, 14:00 CST

เบอร์ลิน, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Ozelle ได้รับรางวัลระดับ Gold จากงาน German Innovation Award ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลด้านนวัตกรรมชั้นนำของประเทศเยอรมนี สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ EHBT-50 Mini Lab Multi-Functional Analyzer โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า ผ่านการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้แก่ผู้ใช้งาน ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม และผลกระทบเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหลากหลายอุตสาหกรรม

Ozelle Wins German Innovation Award Gold

EHBT-50 Mini Lab ได้รับการออกแบบมาสำหรับหน่วยบริการทางการแพทย์แบบกระจายที่ไม่ได้พึ่งห้องปฏิบัติการส่วนกลาง โดยผสานการตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยาแบบจำแนกออกเป็น 7 กลุ่ม (7-Diff Hematology) การตรวจชีวเคมี การตรวจภูมิคุ้มกัน และการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของเซลล์ด้วย AI เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการวินิจฉัยแบบบูรณาการระบบเดียว โดยระบบนี้ได้รับการยกย่องในสาขา Medical Technologies จากความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการส่วนกลาง

เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในสถานพยาบาลด่านหน้ามากยิ่งขึ้น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ กำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน และระยะเวลารอผลตรวจที่ล่าช้า ในสถานพยาบาลแบบกระจายหลายแห่งนั้น การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาขั้นสูงยังคงต้องพึ่งพาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นฐานของห้องปฏิบัติการส่วนกลางเป็นอย่างสูง แนวทางของ Ozelle มุ่งเน้นทำให้กระบวนการทำงานเหล่านี้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันยังคงรักษาศักยภาพการวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการไว้ได้สำหรับการปฏิบัติงานทางคลินิกในชีวิตประจำวัน

เครื่องตรวจวิเคราะห์ EHBT-50 Mini Lab ใช้เทคโนโลยี AI × CBM (Complete Blood Morphology) ของ Ozelle เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาแบบมาตรฐาน และส่งเสริมให้ตรวจพบเซลล์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการผสานการแปลผลโดย AI เข้ากับการสร้างภาพเซลล์ที่มีความสม่ำเสมอ ระบบนี้จึงช่วยลดการพึ่งพาการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสถานพยาบาลที่มีการตรวจวิเคราะห์เป็นประจำ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของผลตรวจในสถานพยาบาลที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับการดำเนินงานทางคลินิกในชีวิตประจำวัน เครื่องตรวจวิเคราะห์นี้มาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบไม่ต้องการการบำรุงรักษา ตลับตรวจแบบปิดผนึกชนิด all-in-one น้ำยาตรวจที่เก็บได้ในอุณหภูมิห้อง และระบบการตรวจแบบ one-click ที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ระบบยังรองรับชุดการตรวจสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น การประเมินการติดเชื้อ การจัดการโรคเบาหวาน และการตรวจไทรอยด์ ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถดูแลจัดการความต้องการด้านการวินิจฉัยที่หลากหลายยิ่งขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องวิเคราะห์แบบแยกหลายเครื่อง

Ozelle ก่อตั้งขึ้นในย่าน Silicon Valley เมื่อปี 2557 และปัจจุบันดำเนินธุรกิจทั่วโลก รวมถึงมีฐานปฏิบัติการในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยบริษัทพัฒนาระบบการวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT สำหรับการใช้งานทางการแพทย์และสัตวแพทย์ทั่วโลก "การได้รับการยอมรับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นกับระบบตรวจวินิจฉัยที่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมทางคลินิกจริง" Ozelle กล่าว "เราเชื่อว่าวงการโลหิตวิทยากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่ง AI และขีดความสามารถอัจฉริยะในการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาจะถูกบูรณาการเข้าสู่กระบวนการทำงานทางคลินิกประจำวันมากยิ่งขึ้น" ติดต่อนัดหมายเพื่อสัมผัสการทำงานจริงของระบบวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Ozelle ได้แบบสด ๆ

ติดต่อ Ozelle ได้ที่
www.ozellemed.com
[email protected]

SOURCE Ozelle

