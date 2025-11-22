Palladium Global Science Award: Hong Kong recebe cerimônia em homenagem às tecnologias mais inovadoras baseadas em paládio

HONG KONG, 22 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A cerimônia inaugural do Palladium Global Science Award foi realizada em Hong Kong, celebrando as inovações mais avançadas em aplicações industriais de paládio. Criada em 2025, a competição científica internacional visa estimular e promover pesquisas inovadoras em novas tecnologias à base de paládio. Cinco cientistas do Canadá, Japão, Índia, Estados Unidos e Arábia Saudita foram nomeados laureados, compartilhando um fundo total de prêmios de US$ 350.000.

A cerimônia reuniu os principais cientistas, representantes empresariais, funcionários do governo e parceiros internacionais. Os participantes testemunharam o anúncio formal dos vencedores e reconheceram o alto nível de inovação que molda o futuro das aplicações de paládio. O evento destacou o escopo global da competição e seu papel no avanço das tecnologias de ponta do paládio.

Em seu primeiro ano, a competição recebeu quase 100 inscrições de mais de 30 países, abrangendo áreas como energia tradicional e alternativa, metalurgia, química, nanotecnologia, medicina, eletrônica e tecnologias ambientais. O Conselho Internacional de Especialistas avaliou cada entrada com base na novidade científica, viabilidade tecnológica e aplicabilidade industrial.

Os vencedores foram reconhecidos em três indicações:

Melhores Desenvolvimentos Científicos em Novas Aplicações do Paládio

Melhor Artigo Científico em Novas Aplicações do Paládio

Melhor Conceito Aplicado em Novas Aplicações do Paládio

Na nomeação para Melhores Desenvolvimentos Científicos, o Distinto Professor Chao-Jun Li (Universidade McGill, Canadá) conquistou o primeiro lugar com um catalisador de paládio que converte metano e dióxido de carbono em metanol, uma importante matéria-prima química. Essa tecnologia reduz as emissões de gases de efeito estufa, faz melhor uso das matérias-primas e minimiza o desperdício de produção, criando um processo mais sustentável e ecológico. O segundo lugar foi para o ilustre professor Makoto Fujita (Universidade de Tóquio e Instituto de Ciência Molecular, Japão), que desenvolveu um novo método para a construção de nanoestruturas de paládio. Seu trabalho abre as portas para materiais com propriedades únicas para eletrônica, medicina e tecnologias industriais avançadas.

Na categoria de Melhor Artigo Científico, o Professor Sênior Natesan Thirupathi (Universidade de Delhi, Índia) ganhou o primeiro lugar por sua pesquisa em química de organopaládio que acelera o desenvolvimento de medicamentos e torna a produção farmacêutica mais ecológica. O professor Michael Joseph Krische (Universidade do Texas em Austin, EUA) ficou em segundo lugar por um método que usa paládio simultaneamente para reações de hidrogenação e acoplamento, acelerando a síntese de compostos médicos vitais.

O prêmio de Melhor Conceito Aplicado foi para a Professora Associada Safa Faris Kayed (Universidade Prince Sattam bin Abdulaziz, Arábia Saudita) pelo PalladClear, um sistema baseado em paládio para tratamento de águas residuais. O dispositivo purifica eficientemente a água, recupera metais para reutilização e reduz o impacto ambiental, o que é fundamental para criar cidades mais limpas e seguras.

"Avaliamos não apenas ideias originais, mas seu impacto no mundo real, onde uma visão científica profunda encontra a implementação prática. Desde as primeiras inscrições, ficou claro que o paládio está indo além de seus usos tradicionais. Vimos inovações que a transformam de uma matéria-prima em um recurso estratégico e funcional – desde novas classes de moléculas antimicrobianas até ferramentas de precisão para produtos farmacêuticos e energia limpa. Esses avanços fazem mais do que melhorar os processos existentes; eles criam novos mercados que antes pareciam impossíveis. Ao reconhecer o trabalho que combina profundidade científica com aplicação escalável, estamos estabelecendo um padrão que pode orientar as prioridades globais de P&D e moldar como o paládio será usado para enfrentar os desafios das próximas décadas", disse Francis Verpoort, presidente do Conselho Internacional de Especialistas do Palladium Global Science Award.

A competição é realizada com o apoio de seu parceiro geral, o Comitê da Indústria de Metais Preciosos da China (CPMIC), bem como o Shanghai Metals Market, a North-West University (África do Sul) e o MDX Research Center for Element Strategy (Japão).

A próxima temporada do Palladium Global Science Award será lançada na primavera de 2026. Cientistas e engenheiros de todo o mundo são convidados a apresentar novos projetos que possam transformar a tecnologia, melhorar a sustentabilidade ambiental e fortalecer o papel do paládio na indústria do futuro.

