جائزة Palladium Global Science: هونغ كونغ تستضيف حفل تكريم التقنيات الأكثر ابتكارًا القائمة على عنصر البلاديوم

هونغ كونغ، 22 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- استضافت هونغ كونغ الحفل الافتتاحي لجائزة Palladium Global Science، للاحتفاء بالابتكارات الأكثر تقدُمًا في التطبيقات الصناعية لعنصر البلاديوم. أُطلقت هذه المسابقة العلمية الدولية في عام 2025 بهدف تحفيز وتعزيز الأبحاث الثورية في التقنيات الجديدة القائمة على عنصر البلاديوم. تم اختيار خمسة علماء من كندا واليابان والهند والولايات المتحدة والسعودية كفائزين بالجائزة، حيث تقاسموا جائزة مالية إجمالية قدرها 350,000 دولار أمريكي.

جمع الحفل نخبة من العلماء البارزين، وممثلي الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، والشركاء الدوليين. وشهد الحضور الإعلان الرسمي عن الفائزين، وتكريم المستوى العالي من الابتكار الذي يشكّل مستقبل تطبيقات عنصر البلاديوم. سلّط الحدث الضوء على النطاق العالمي للمسابقة ودورها في دفع عجلة التقنيات المتقدمة المعتمدة على عنصر البلاديوم.

في عامها الأول، تلقّت المسابقة ما يقرب من 100 مشاركة من أكثر من 30 دولة، شملت مجالات مثل: الطاقة التقليدية والبديلة، وعلم الفلزات، والكيمياء، والتقنيات النانوية، والطب، والإلكترونيات، والتقنيات البيئية. قام مجلس الخبراء الدولي بتقييم كل مشاركة على أساس الابتكار العلمي والجدوى التكنولوجية وقابلية التطبيق الصناعي.

تم تكريم الفائزين ضمن ثلاث فئات:

أفضل التطورات العلمية في تطبيقات عنصر البلاديوم الجديدة

أفضل مقال علمي في تطبيقات عنصر البلاديوم الجديدة

أفضل مفهوم تطبيقي في تطبيقات عنصر البلاديوم الجديدة

في فئة أفضل التطورات العلمية، فاز البروفيسور المتميز Chao-Jun Li (جامعة مكغيل، كندا) بالمركز الأول عن تطوير عامل حفّاز من عنصر البلاديوم قادر على تحويل الميثان وثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول، وهي مادة خام كيميائية رئيسية. تُسهم هذه التكنولوجيا في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استغلال المواد الخام، وتقليل النفايات الصناعية، لخلق عملية أكثر استدامة وصديقة للبيئة. حصل البروفيسور المتميز Makoto Fujita (جامعة طوكيو ومعهد العلوم الجزيئية، اليابان) على المركز الثاني لتطويره طريقة جديدة لبناء هياكل نانوية من عنصر البلاديوم. حيث يفتح عمله الباب أمام إنتاج مواد ذات خصائص فريدة يمكن استخدامها في الإلكترونيات والطب والتقنيات الصناعية المتقدمة.

في فئة أفضل مقال علمي، فاز البروفيسور الكبير Natesan Thirupathi (جامعة دلهي، الهند) بالمركز الأول عن بحثه في كيمياء البلاديوم العضوية، التي تُسهم في تسريع تطوير الأدوية وجعل إنتاج المستحضرات الصيدلانية أكثر صداقة للبيئة. حصل البروفيسور Michael Joseph Krische (جامعة تكساس في أوستن، الولايات المتحدة) على المركز الثاني لتطويره طريقة تستخدم عنصر البلاديوم في عمليات الهدرجة والربط الكيميائي في الوقت نفسه، مما يسرّع تخليق المركبات الطبية الحيوية.

أما جائزة أفضل مفهوم تطبيقي فقد ذهبت إلى البروفيسورة المشاركة صفاء فارس كايد (جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية) عن ابتكارها PalladClear، وهو نظام قائم على عنصر البلاديوم لمعالجة مياه الصرف الصحي. يعمل هذا الجهاز على تنقية المياه بكفاءة عالية، واسترجاع المعادن لإعادة استخدامها، وتقليل الأثر البيئي، وهو أمر ضروري لبناء مدن أنظف وأكثر أمانًا.

قال Francis Verpoort، رئيس مجلس الخبراء الدولي لجائزة Palladium Global Science: "لقد قمنا بتقييم الأفكار ليس فقط من حيث أصالتها، ولكن من حيث تأثيرها في العالم الحقيقي، حيث يلتقي العمق العلمي بالتطبيق العملي. من المشاركات الأولى، كان واضحًا أن عنصر البلاديوم يتجاوز استخداماته التقليدية. لقد شهدنا ابتكارات تحول عنصر البلاديوم من مجرد مادة خام إلى مورد إستراتيجي وظيفي — بدايةً من تطوير فئات جديدة من الجزيئات المضادة للميكروبات إلى تطوير أدوات دقيقة تُستخدم في الصناعات الدوائية والطاقة النظيفة. هذه التطورات لا تُحسّن العمليات الحالية فحسب، بل تخلق أسواقًا جديدة كانت تبدو مستحيلة في السابق. ومن خلال تكريم الأعمال التي تجمع بين العمق العلمي وقابلية التطبيق على نطاق واسع، نضع معيارًا يمكنه توجيه أولويات البحث والتطوير عالميًا وصياغة كيفية استخدام عنصر البلاديوم في مواجهة تحديات العقود المقبلة".

تُقام المسابقة بدعم من الشريك العام، لجنة صناعة المعادن الثمينة في الصين (CPMIC)، إضافة إلى سوق معادن شنغهاي، وجامعة نورث ويست (جنوب أفريقيا)، ومركز أبحاث MDX لإستراتيجية العناصر (اليابان).

سينطلق الموسم القادم من جائزة Palladium Global Science في ربيع عام 2026. تدعو الجائزة العلماء والمهندسين حول العالم لتقديم مشاريع جديدة يمكنها تحويل التكنولوجيا، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقوية دور عنصر البلاديوم في صناعة المستقبل.

