Palladium Global Science Award: Hongkong veranstaltet Festakt zur Ehrung der innovativsten Technologien auf Palladiumbasis

HONGKONG, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der erstmaligen Verleihung des Palladium Global Science Award in Hongkong wurden die fortschrittlichsten Innovationen im Bereich der industriellen Palladium-Anwendungen gewürdigt. Der 2025 ins Leben gerufene internationale wissenschaftliche Wettbewerb soll bahnbrechende Forschungsleistungen im Bereich neuer Technologien auf Palladiumbasis anregen und fördern. Fünf Wissenschaftler aus Kanada, Japan, Indien, den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien wurden ausgezeichnet und teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 350.000 USD.

An der Preisverleihung nahmen führende Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter, Regierungsbeamte und internationale Partner teil. Die Anwesenden erlebten die offizielle Bekanntgabe der Gewinner und würdigten das hohe Innovationsniveau, das die Zukunft der Palladium-Anwendungen prägen wird. Die Veranstaltung unterstrich die globale Reichweite des Wettbewerbs und seine Rolle bei der Förderung von Palladium-Spitzentechnologien.

Im ersten Jahr des Wettbewerbs gingen fast 100 Beiträge aus über 30 Ländern ein, die Bereiche wie traditionelle und alternative Energien, Metallurgie, Chemie, Nanotechnologie, Medizin, Elektronik und Umwelttechnologien abdeckten. Der internationale Expertenrat bewertete jeden Beitrag auf der Grundlage der wissenschaftlichen Neuheit, der technologischen Machbarkeit und der industriellen Anwendbarkeit.

Die Gewinner wurden in drei Kategorien gewürdigt:

Beste wissenschaftliche Entwicklungen bei neuen Palladiumanwendungen

Bester wissenschaftlicher Artikel über neue Palladiumanwendungen

Bestes angewandtes Konzept in neuen Palladiumanwendungen

Bei der Nominierung für die besten wissenschaftlichen Entwicklungen belegte Professor Chao-Jun Li (McGill University, Kanada) den ersten Platz mit einem Palladiumkatalysator, der Methan und Kohlendioxid in Methanol umwandelt, einen wichtigen chemischen Rohstoff. Diese Technologie reduziert Treibhausgasemissionen, nutzt die Rohstoffe besser und minimiert den Produktionsabfall, wodurch ein nachhaltigerer und umweltfreundlicherer Prozess entsteht. Der zweite Platz ging an den Distinguished Professor Makoto Fujita (Universität Tokio und Institut für Molekularwissenschaften, Japan), der eine neuartige Methode zur Herstellung von Palladium-Nanostrukturen entwickelte. Seine Arbeit öffnet die Tür zu Materialien mit einzigartigen Eigenschaften für Elektronik, Medizin und fortschrittliche industrielle Technologien.

In der Kategorie „Bester wissenschaftlicher Artikel" erhielt Senior Professor Natesan Thirupathi (Universität Delhi, Indien) den ersten Platz für seine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Organopalladiumchemie, welche die Entwicklung von Arzneimitteln beschleunigen und die pharmazeutische Produktion umweltfreundlicher machen. Professor Michael Joseph Krische (University of Texas at Austin, USA) belegte den zweiten Platz für eine Methode, bei der Palladium gleichzeitig für Hydrierungs- und Kopplungsreaktionen verwendet wird, wodurch die Synthese lebenswichtiger medizinischer Verbindungen beschleunigt wird.

Der Preis für das beste angewandte Konzept ging an Associate Professor Safa Faris Kayed (Prince Sattam bin Abdulaziz University, Saudi-Arabien) für PalladClear, ein auf Palladium basierendes System zur Abwasserbehandlung. Das Gerät reinigt effizient Wasser, gewinnt Metalle zur Wiederverwendung zurück und reduziert die Umweltbelastung, was für die Schaffung sauberer und sicherer Städte von entscheidender Bedeutung ist.

„Wir haben nicht nur innovative Ideen bewertet, sondern auch ihre Auswirkungen in der Praxis, wo tiefe wissenschaftliche Erkenntnisse auf die praktische Umsetzung treffen. Schon bei den ersten Einreichungen wurde deutlich, dass Palladium über seine traditionellen Verwendungszwecke hinausgeht. Wir haben Innovationen erlebt, die es von einem Rohstoff in eine strategische, funktionale Ressource verwandeln – von neuen Klassen antimikrobieller Moleküle bis hin zu Präzisionswerkzeugen für Arzneimittel und saubere Energie. Diese Entwicklungen verbessern nicht nur bestehende Prozesse, sondern schaffen auch neue Märkte, die zuvor unmöglich erschienen. Indem wir Arbeiten auszeichnen, die wissenschaftliche Tiefe mit skalierbarer Anwendung verbinden, setzen wir einen Standard, der globale F&E-Prioritäten leiten und die Art und Weise bestimmen kann, wie Palladium zur Bewältigung der Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte eingesetzt wird", sagte Francis Verpoort, Vorsitzender des internationalen Expertenrats des Palladium Global Science Award.

Der Wettbewerb wird mit Unterstützung seines Hauptpartners, des China Precious Metals Industry Committee (CPMIC), sowie der Shanghai Metals Market, der North-West University (Südafrika) und des MDX Research Center for Element Strategy (Japan) durchgeführt.

Die nächste Staffel des Palladium Global Science Award wird im Frühjahr 2026 starten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Ingenieurinnen und Ingenieure aus aller Welt sind aufgerufen, neue Projekte einzureichen, welche bestehende Technologie verändern, die ökologische Nachhaltigkeit verbessern und die Rolle von Palladium in der Industrie der Zukunft stärken können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830170/PGSA_211125.jpg