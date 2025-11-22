Premio Palladium Global Science: Hong Kong organiza una ceremonia en honor a las tecnologías más innovadoras basadas en paladio

HONG KONG, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ceremonia inaugural de los premios Palladium Global Science se celebró en Hong Kong, en la que se reconocieron las innovaciones más avanzadas en el uso industrial del paladio. Este concurso científico internacional se estableció en 2025 con el objetivo de estimular y promover investigaciones innovadoras sobre nuevas tecnologías basadas en paladio. Cinco científicos de Canadá, Japón, India, Estados Unidos y Arabia Saudita fueron galardonados, y entre ellos se repartió un premio total de 350.000 dólares.

La ceremonia reunió a científicos importantes, representantes empresariales, funcionarios gubernamentales y socios internacionales. Los asistentes fueron testigos del anuncio formal de los ganadores y pudieron conocer el alto nivel de innovación que da forma al futuro del uso del paladio. El evento puso de relieve el alcance mundial de la competencia y su papel en el avance de las tecnologías de paladio de vanguardia.

En su primer año, la competencia recibió casi 100 propuestas de más de 30 países, que abarcan campos como la energía tradicional y alternativa, la metalurgia, la química, la nanotecnología, la medicina, la electrónica y las tecnologías ambientales. El Consejo Internacional de Expertos evaluó cada propuesta en función de la novedad científica, la viabilidad tecnológica y su uso industrial.

Los ganadores se reconocieron en tres nominaciones:

Mejores desarrollos científicos en nuevos usos del paladio

Mejor artículo científico en nuevos usos del paladio

Mejor concepto aplicado en nuevos usos del paladio

En la categoría de mejores desarrollos científicos, el distinguido profesor Chao-Jun Li (Universidad McGill, Canadá) obtuvo el primer lugar con un catalizador de paladio que convierte el metano y el dióxido de carbono en metanol, una materia prima química clave. Esta tecnología reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, hace un mejor uso de las materias primas y minimiza los residuos en la producción, y crea un proceso más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El segundo lugar fue para el distinguido profesor Makoto Fujita (Universidad de Tokio e Instituto de Ciencias Moleculares, Japón), quien desarrolló un novedoso método para construir nanoestructuras de paladio. Su trabajo abre la puerta a materiales con propiedades únicas para la electrónica, la medicina y las tecnologías industriales avanzadas.

En la categoría de mejor artículo científico, el profesor titular Natesan Thirupathi (Universidad de Delhi, India) obtuvo el primer lugar por su investigación en química de organopaladio, que acelera el desarrollo de medicamentos y hace que la producción farmacéutica sea más ecológica. El profesor Michael Joseph Krische (Universidad de Texas en Austin, EE. UU.) obtuvo el segundo lugar por un método que utiliza paladio de forma simultánea en reacciones de hidrogenación y acoplamiento para acelerar la síntesis de compuestos médicos vitales.

El premio al mejor concepto aplicado fue para el profesor asociado Safa Faris Kayed (Universidad Prince Sattam bin Abdulaziz, Arabia Saudita) por PalladClear, un sistema basado en paladio para tratar aguas residuales. El dispositivo purifica el agua de manera eficiente, recupera los metales para su reutilización y reduce el impacto ambiental, lo que es fundamental para crear ciudades más limpias y seguras.

"Evaluamos no solo las ideas originales, sino también su impacto en el mundo real, donde el conocimiento científico profundo se encuentra con la implementación práctica. Desde las primeras propuestas, estaba claro que el paladio está yendo más allá de sus usos tradicionales. Hemos visto innovaciones que lo transforman de una materia prima en un recurso estratégico y funcional. Tales innovaciones van desde nuevas clases de moléculas antimicrobianas hasta herramientas de precisión para productos farmacéuticos y energía limpia. Estos desarrollos hacen más que mejorar los procesos existentes; crean nuevos mercados que antes parecían imposibles. Al reconocer el trabajo que combina la profundidad científica con el uso escalable, establecemos un estándar que puede guiar las prioridades mundiales de investigación y desarrollo y determinar cómo se usará el paladio para abordar los desafíos de las próximas décadas", señaló Francis Verpoort, presidente del Consejo Internacional de Expertos del premio Palladium Global Science.

El concurso se lleva a cabo con el apoyo de su socio general, el Comité de la Industria de Metales Preciosos de China (CPMIC, por sus siglas en inglés), así como el Mercado de Metales de Shanghái, la Universidad del Noroeste (Sudáfrica) y el Centro de Investigación MDX para la Estrategia de Elementos (Japón).

La próxima temporada de los premios Palladium Global Science se lanzará en la primavera de 2026. Se invita a científicos e ingenieros de todo el mundo a presentar nuevos proyectos que puedan transformar la tecnología, mejorar la sostenibilidad ambiental y fortalecer el papel del paladio en la industria del futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830170/PGSA_211125.jpg

FUENTE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)