Palladium Global Science Award: Hongkong hostí slávnostný ceremoniál na počesť najinovatívnejších technológií na báze paládia
News provided byChina Precious Metals Industry Committee (CPMIC)
Nov 21, 2025, 21:19 ET
HONG KONG, 22. november 2025 /PRNewswire/ – V Hongkongu sa konalo prvé udeľovanie cien Palladium Global Science Award, ktoré oslávilo najpokročilejšie inovácie v priemyselnom využití paládia. Cieľom medzinárodnej vedeckej súťaže, založenej v roku 2025, je stimulovať a podporovať prelomový výskum v oblasti nových technológií na báze paládia. Za laureátov bolo vyhlásených päť vedcov z Kanady, Japonska, Indie, Spojených štátov a Saudskej Arábie, ktorí si rozdelili celkový cenový fond vo výške 350 000 USD.
Na slávnostnom ceremoniáli sa zišli poprední vedci, zástupcovia spoločností, vládni úradníci aj medzinárodní partneri. Účastníci boli svedkami formálneho vyhlásenia víťazov a ocenili vysokú úroveň inovácií, ktoré formujú budúcnosť využitia paládia. Podujatie zdôraznilo globálnu pôsobnosť súťaže a jej úlohu pri rozvoji špičkových technológií na báze paládia.
V prvom ročníku súťaže bolo predložených takmer 100 prác z viac ako 30 krajín. Pokrývali oblasti ako tradičná a alternatívna energia, metalurgia, chémia, nanotechnológie, medicína, elektronika a environmentálne technológie. Medzinárodný odborný výbor hodnotil každý príspevok na základe vedeckej inovatívnosti, technologickej uskutočniteľnosti a priemyselnej využiteľnosti.
Víťazi boli ocenení v troch nomináciách:
- Najlepšie vedecké poznatky v oblasti nového využitia paládia
- Najlepší vedecký článok o novom využití paládia
- Najlepší aplikovaný koncept v novom využití paládia
V nominácii na Najlepšie vedecké poznatky získal prvé miesto zaslúžilý profesor Chao-Jun Li (McGill University, Kanada) s paládiovým katalyzátorom, ktorý premieňa metán a oxid uhličitý na metanol, kľúčovú chemickú surovinu. Táto technológia znižuje emisie skleníkových plynov, zdokonaľuje využívanie surovín a minimalizuje výrobný odpad, čím vytvára udržateľnejší a ekologickejší proces. Druhé miesto získal zaslúžilý profesor Makoto Fujita (University of Tokyo a Institute for Molecular Science, Japonsko), ktorý vyvinul novú metódu na konštrukciu paládiových nanoštruktúr. Jeho práca otvára dvere k materiálom s jedinečnými vlastnosťami pre elektroniku, medicínu a pokročilé priemyselné technológie.
V kategórii Najlepší vedecký článok získal prvé miesto dlhoročný profesor Natesan Thirupathi (Delhi University, India) za svoj výskum v oblasti organopaládiovej chémie, ktorý urýchľuje vývoj liekov a zvyšuje šetrnosť farmaceutickej výroby. Profesor Michael Joseph Krische (University of Texas v Austine, USA) sa umiestnil na druhom mieste za metódu, ktorá využíva paládium súčasne na hydrogenáciu a kopulačné reakcie, čím sa urýchľuje syntéza životne dôležitých medicínskych zlúčenín.
Cenu za Najlepší aplikovaný koncept získal docent Safa Faris Kayed (Prince Sattam bin Abdulaziza University, Saudská Arábia) za PalladClear, systém čistenia odpadových vôd na báze paládia. Zariadenie efektívne čistí vodu, získava kovy na opätovné použitie a znižuje dopady na životné prostredie, čo je kľúčové pre budovanie čistejších a bezpečnejších miest.
„Hodnotili sme nielen originálne nápady, ale aj ich dopad v realite, aby sa hlboký vedecký pohľad stretol s praktickou implementáciou. Už od prvých príspevkov bolo jasné, že paládium smeruje za hranice svojho tradičného využitia. Vidíme tu inovácie, ktoré transformujú paládium zo suroviny na strategický, funkčný zdroj – od nových tried antimikrobiálnych molekúl až po presné nástroje pre liečivá a čistú energiu. Tento vývoj nielen zlepšuje existujúce procesy, ale zároveň vytvára nové trhy, ktoré sa predtým zdali nemožné. Uznaním práce, ktorá spája vedeckú hĺbku so škálovateľným využitím, nastavujeme štandard, ktorý môže usmerňovať globálne priority výskumu a vývoja a formovať spôsob, akým sa bude paládium využívať na riešenie výziev ďalších desaťročí," povedal Francis Verpoort, predseda Medzinárodného odborného výboru Palladium Global Science Award.
Súťaž sa koná s podporou generálneho partnera, Čínskeho výboru pre priemysel drahých kovov (CPMIC), ako aj Shanghai Metals Market, North-West University (Južná Afrika) a MDX Research Center for Element Strategy (Japonsko).
Ďalší ročník ocenenia Palladium Global Science Award sa začne na jar 2026. Vedci a inžinieri z celého sveta môžu predkladať nové projekty, ktoré majú potenciál transformovať technológie, zvýšiť environmentálnu udržateľnosť a posilniť úlohu paládia v priemysle budúcnosti.
Fotka - https://mma.prnewswire.com/media/2830170/PGSA_211125.jpg
