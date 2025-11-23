Palladium Global Science Award: Hongkong gospodarzem ceremonii uhonorowania najbardziej innowacyjnych technologii opartych na palladzie

HONGKONG, 24 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W Hongkongu odbyła się inauguracyjna ceremonia wręczenia nagród w ramach Palladium Global Science Award, podczas której uhonorowano najbardziej zaawansowane innowacje w zakresie przemysłowych zastosowań palladu. Celem tego międzynarodowego konkursu naukowego, ustanowionego w 2025 r., jest stymulowanie i promowanie przełomowych badań w dziedzinie nowych technologii opartych na palladzie. Laureatami konkursu zostało pięciu naukowców z Kanady, Japonii, Indii, Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, którzy podzielili się pulą nagród o łącznej wartości 350 000 USD.

W uroczystości wzięli udział czołowi naukowcy, przedstawiciele świata biznesu, urzędnicy państwowi i partnerzy międzynarodowi. Zgromadzeni goście byli świadkami oficjalnego ogłoszenia zwycięzców, docenili również wysoki poziom innowacyjności kształtujący przyszłość zastosowań palladu. Wydarzenie podkreśliło globalny zasięg konkursu i jego rolę w rozwoju nowatorskich technologii wykorzystujących pallad.

W pierwszym roku rywalizacji w ramach konkursu zgłoszono prawie 100 projektów z ponad 30 krajów, obejmujących takie dziedziny jak energia tradycyjna i alternatywna, metalurgia, chemia, nanotechnologia, medycyna, elektronika i technologie środowiskowe. Międzynarodowa Rada Ekspertów oceniła każdy projekt pod kątem innowacyjności naukowej, wykonalności technologicznej i zastosowania przemysłowego.

Zwycięzcy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach:

„Najlepsze osiągnięcia naukowe w zakresie nowych zastosowań palladu",

„Najlepszy artykuł naukowy na temat nowych zastosowań palladu",

„Najlepsza wdrożona koncepcja w zakresie nowych zastosowań palladu".

W kategorii „Najlepsze osiągnięcia naukowe" pierwsze miejsce przyznano wybitnemu profesorowi Chao-Jun Li (Uniwersytet McGill, Kanada) za katalizator palladowy, który przekształca metan i dwutlenek węgla w metanol, kluczowy surowiec chemiczny. Technologia ta zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, pozwala na lepsze wykorzystanie surowców i minimalizuje ilość odpadów produkcyjnych, tworząc proces bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Drugie miejsce przypadło wybitnemu profesorowi Makoto Fujita (Uniwersytet Tokijski i Instytut Nauk Molekularnych, Japonia), który opracował nowatorską metodę tworzenia nanostruktur palladu. Jego praca otwiera nowe możliwości dla materiałów o unikalnych właściwościach, wykorzystywanych w elektronice, medycynie i zaawansowanych technologiach przemysłowych.

W kategorii „Najlepszy artykuł naukowy" pierwsze miejsce zdobył profesor Natesan Thirupathi (Uniwersytet w Delhi, Indie) za badania nad związkami organicznymi palladu, dzięki którym można przyspieszyć opracowywanie leków i zwiększyć ekologiczność produkcji farmaceutycznej. Drugie miejsce przyznano profesorowi Michaelowi Josephowi Krische (Uniwersytet Teksański w Austin, USA) za metodę wykorzystującą pallad jednocześnie do reakcji uwodornienia i sprzęgania, przyspieszającą syntezę ważnych związków medycznych.

Nagrodę za najlepszą wdrożoną koncepcję otrzymał profesor nadzwyczajny Safa Faris Kayed (Uniwersytet Księcia Sattama bin Abdulaziza, Arabia Saudyjska) za PalladClear, system oczyszczania ścieków oparty na palladzie. Urządzenie skutecznie oczyszcza wodę, odzyskuje metale do ponownego wykorzystania i zmniejsza wpływ na środowisko, co ma kluczowe znaczenie dla tworzenia czystszych i bezpieczniejszych miast.

„Ocenialiśmy nie tylko oryginalność pomysłów, ale także ich rzeczywisty wpływ, czyli połączenie głębokiej wiedzy naukowej z praktycznym zastosowaniem. Już po pierwszych zgłoszeniach stało się jasne, że wykorzystanie palladu wykracza poza jego tradycyjne zastosowania. Widzieliśmy innowacje, które przekształcają go z surowca w strategiczny, funkcjonalny zasób - od nowych klas cząsteczek przeciwdrobnoustrojowych po precyzyjne narzędzia dla przemysłu farmaceutycznego i czystej energii. Te osiągnięcia nie tylko usprawniają istniejące procesy, ale także tworzą nowe rynki, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Doceniając prace łączące głębię naukową ze skalowalnymi zastosowaniami, ustanawiamy standard, który może wytyczać globalne priorytety w zakresie badań i rozwoju oraz wyznaczać kierunki wykorzystania palladu w celu stawienia czoła wyzwaniom nadchodzących dziesięcioleci" - powiedział Francis Verpoort, przewodniczący Międzynarodowej Rady Ekspertów Palladium Global Science Award.

Konkurs odbywa się przy wsparciu głównego partnera, organizacji społecznej China Precious Metals Industry Committee (CPMIC), a także platformy Shanghai Metals Market, uniwersytetu badawczego North-West University (RPA) oraz centrum badawczego MDX Research Center for Element Strategy (Japonia).

Kolejna edycja konkursu Palladium Global Science Award rusza wiosną 2026 roku. Naukowcy i inżynierowie z całego świata mogą zgłaszać nowe projekty, które mają szansę zmienić technologię, poprawić zrównoważony rozwój środowiska i wzmocnić rolę palladu w przemyśle przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2830170/PGSA_211125.jpg