팔라듐 글로벌 과학상: 홍콩에서 가장 혁신적인 팔라듐 기반 기술들에 대한 시상식 개최

홍콩, 2025년 11월 22일 /PRNewswire/ -- 제1회 팔라듐 글로벌 과학상(Palladium Global Science Award) 시상식이 홍콩에서 개최되어 산업용 팔라듐 응용 분야에서 가장 혁신적인 기술들에 상을 수여했다. 2025년에 시작된 이 국제 과학 대회의 목표는 새로운 팔라듐 기반 기술에 대한 획기적인 연구를 장려하고 촉진하는 것이다. 캐나다, 일본, 인도, 미국, 사우디아라비아 출신의 과학자 다섯 명이 수상자로 선정되었으며, 총 상금 35만 달러가 배분되었다.

이번 시상식에는 최고의 과학자, 기업 대표, 정부 관리와 국제 파트너들이 한자리에 모였다. 참석자들은 공식적인 수상자 발표를 지켜보며 팔라듐 응용 분야의 미래를 형성하는 높은 수준의 혁신을 인정했다. 이번 행사는 참가자들의 범위가 국제적이며 첨단 팔라듐 기술의 발전에 있어 그 역할이 크다는 점을 부각했다.

첫 해인 올해, 대회는 30개국 이상에서 전통 및 대체 에너지, 야금, 화학, 나노기술, 의학, 전자, 환경 기술 등의 분야가 망라된 약 100건의 출품작들을 접수했다. 국제 전문가 심사위원회는 각각의 출품작들을 과학적 참신성, 기술적 실현 가능성, 산업적 적용 가능성을 기준으로 평가했다.

수상자들은 다음 세 가지 부문에서 선정되었다.

새로운 팔라듐 응용 분야 최우수 과학 개발 부문

새로운 팔라듐 응용 분야 최우수 과학 논문 부문

새로운 팔라듐 응용 분야 최우수 응용 개념 부문

'최우수 과학 개발' 부문에서는 메탄과 이산화탄소를 핵심 화학 원료인 메탄올로 전환하는 팔라듐 촉매를 개발한 캐나다 맥길 대학교의 차오-쥔 리(Chao-Jun Li) 석좌교수가 1위를 차지했다. 이 기술은 온실가스 배출을 줄이고, 원료 사용 효율을 개선하며, 생산 폐기물을 최소화하여 더욱 지속 가능하고 환경 친화적인 공정을 창출한다. 2위는 새로운 팔라듐 나노 구조 구축 방법을 개발한 일본 도쿄대학교 및 분자 과학 연구소의 마코토 후지타(Makoto Fujita) 석좌교수에게 돌아갔다. 그의 연구를 통해 전자, 의학 및 첨단 산업 기술에 적용할 수 있는 특성을 가진 물질 개발의 문이 열렸다.

'최우수 과학 논문' 부문에서는 의약품 개발 기간을 단축하고 의약품 생산을 더욱 친환경적으로 만드는 유기 팔라듐 화학에 관해 연구한 인도 델리 대학교의 나테산 티루파티(Natesan Thirupathi) 선임 교수가 1위를 수상했다. 미국 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스의 마이클 조셉 크리시(Michael Joseph Krische) 교수는 팔라듐을 수소화 반응과 커플링 반응에 동시에 사용함으로써 필수 의약 화합물 합성 기간 단축 방법을 개발하여 2위를 차지했다.

'최우수 응용 개념' 부문 상은 팔라듐 기반 폐수 처리 시스템인 '팔라드클리어(PalladClear)'를 개발한 사우디아라비아 프린스 사탐 빈 압둘아지즈 대학교의 사파 파리스 카예드(Safa Faris Kayed) 부교수가 받았다. 이 장치는 물을 효율적으로 정화하고, 금속을 회수하여 재사용하며, 환경 영향을 줄여 보다 깨끗하고 안전한 도시를 만드는 데 필수적이다.

팔라듐 글로벌 과학상 국제 전문가 심사위원회 위원장 프랜시스 베르푸르트(Francis Verpoort)는 "우리는 독창적인 아이디어뿐만 아니라 심오한 과학적 통찰력이 실제적 구현 사례와 만나 실생활에 미치는 영향을 평가했다"면서 "최초 출품작부터 팔라듐이 전통적인 용도를 넘어 확장되고 있음이 분명했다. 우리는 팔라듐을 원자재로부터 전략적, 기능적 자원으로 변화시키는 혁신을 목격했다. 이는 새로운 종류의 항균 분자로부터 의약품과 청정 에너지 분야에 사용되는 정밀 도구에 이르기까지 다양하다. 이러한 개발을 통해 기존 공정의 개선을 넘어, 이전에는 불가능해 보였던 새로운 시장이 만들어 지고 있다. 우리는 심오한 과학에 확장 가능한 응용을 결합한 연구를 인정함으로써 전세계 연구 개발의 급선무를 가이드하고 향후 수십 년 간의 문제를 해결하는 데 팔라듐이 어떻게 사용될지를 형성할 기준을 설정하고 있다"고 말했다.

이 대회는 종합 파트너인 중국 귀금속 산업 위원회(CPMIC)와 상하이 금속 시장, 노스-웨스트 대학교(남아프리카 공화국), MDX 원소 전략 연구 센터(일본)의 지원으로 개최되었다.

차기 팔라듐 글로벌 과학상은 2026년 봄에 열릴 예정이다. 전 세계 과학자와 엔지니어들은 기술을 혁신하고, 환경의 지속 가능성을 강화하며, 미래의 산업에서 팔라듐의 역할을 공고히 할 새로운 프로젝트를 제출하도록 초청받는다.

