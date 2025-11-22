パラジウム・グローバル・サイエンス・アワード: 香港にて、最も革新的なパラジウム技術を称える授賞式を開催

香港、2025年11月22日 /PRNewswire/ -- 初開催となるパラジウム・グローバル・サイエンス・アワード授賞式が香港で行われ、産業用パラジウム応用分野における最先端の革新が称えられた。2025年に創設された本国際科学コンペティションは、新たなパラジウム技術における革新的な研究を促進し、活性化させることを目的としている。カナダ、日本、インド、米国、サウジアラビアの5名の科学者が受賞者として選ばれ、総額35万米ドルの賞金を分け合った。

授賞式には、著名な科学者、企業代表、政府関係者、国際的なパートナーが一堂に会した。来場者は受賞者の正式発表を見届け、パラジウム応用の未来を形づくる高度な革新性を改めて認識した。本イベントでは、同コンペティションの国際的な広がりと、最先端のパラジウム技術の発展を推進する役割が強調された。

初年度となる今回は、30か国以上から約100件の応募が寄せられ、従来型および代替エネルギー、冶金、化学、ナノテクノロジー、医療、電子工学、環境技術などの分野を網羅していた。国際専門家評議会は、科学的独創性、技術的実現可能性、産業への適用性を基準に、各応募作品を評価した。

受賞者は、以下の3部門で表彰された：

新しいパラジウム応用における最優秀科学的開発

新しいパラジウム応用に関する最優秀科学論文

新しいパラジウム応用における最優秀応用コンセプト

最優秀科学的開発」部門では、カナダ・マギル大学の著名なChao-Jun Li 教授が、メタンと二酸化炭素を重要な化学原料であるメタノールに変換するパラジウム触媒の研究で1位を獲得した。この技術は温室効果ガスの排出を削減し、原材料の利用効率を高め、生産廃棄物を最小化することで、より持続可能で環境に優しいプロセスを実現する。2位は、東京大学および分子科学研究所の著名なMakoto Fujita教授が、パラジウムナノ構造を構築する新しい手法を開発した功績で受賞した。彼の研究は、電子工学、医療、先進的な産業技術向けに独自の特性を持つ材料の可能性を切り開くものである。

最優秀科学論文部門では、インド・デリー大学の上級教授Natesan Thirupathiが、有機パラジウム化学に関する研究で1位を獲得した。この研究は医薬品開発を加速させ、製薬プロセスをより環境に優しいものにするものである。米国・テキサス大学オースティン校のMichael Joseph Krische教授が、パラジウムを用いて水素化反応とカップリング反応を同時に行う手法により、重要な医薬品化合物の合成を加速させた功績で2位を獲得した。

最優秀応用コンセプト賞は、廃水処理用のパラジウムベースのシステムである PalladClear を開発した Safa Faris Kayed 准教授 (プリンス・サッタム・ビン・アブドゥルアズィーズ大学、サウジアラビア) に贈られました。この装置は水を効率的に浄化し、金属を回収して再利用可能にし、環境への影響を低減するため、より清潔で安全な都市づくりにおいて重要な役割を果たす。

「我々は単に独創的なアイデアだけでなく、深い科学的洞察が実際の応用と結びついた現実世界での影響も評価した。最初の応募作から、パラジウムが従来の用途を超えて進化していることが明らかだった。我々は、パラジウムを単なる原材料から戦略的で機能的な資源へと変革する革新を目の当たりにしてきた。新しい抗菌分子の開発から、医薬品やクリーンエネルギー向けの精密ツールに至るまで、多岐にわたる応用が示されている。これらの開発は、既存のプロセスを改善するだけでなく、かつては実現不可能と思われていた新しい市場を創出するものである。科学的な深みとスケーラブルな応用を兼ね備えた研究を評価することで、世界のR&Dの優先事項を導き、今後数十年にわたる課題解決におけるパラジウムの活用方法を形作る基準を示すことができる」と、パラジウム・グローバル・サイエンス・アワード国際専門家評議会の議長Francis Verpoort氏は述べた。

本コンペティションは、ジェネラルパートナーであるChina Precious Metals Industry Committee（CPMIC）の支援のもと、Shanghai Metals Market、North-West University（南アフリカ）、MDX Research Center（日本）の協力により開催されている。

次回のパラジウム・グローバル・サイエンス・アワードは、2026年春に開始される予定である。世界中の科学者や技術者は、技術を変革し、環境の持続可能性を高め、将来の産業におけるパラジウムの役割を強化できる新しいプロジェクトの応募が招待されている。

SOURCE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)