Palladium Global Science Award : Hong Kong accueille une cérémonie en l'honneur des technologies les plus innovantes basées sur le palladium

HONG KONG, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La cérémonie inaugurale du Palladium Global Science Award s'est tenue à Hong Kong, célébrant les innovations les plus avancées dans les applications industrielles du palladium. Créé en 2025, ce concours scientifique international vise à stimuler et à promouvoir la recherche de pointe dans le domaine des nouvelles technologies basées sur le palladium. Cinq scientifiques du Canada, du Japon, de l'Inde, des États-Unis et de l'Arabie saoudite ont été nommés lauréats, ils se partagent un prix total de 350 000 USD.

La cérémonie a réuni d'éminents scientifiques, des représentants d'entreprises, des fonctionnaires et des partenaires internationaux. Les participants ont assisté à l'annonce officielle des lauréats et reconnu le haut niveau d'innovation qui façonne l'avenir des applications du palladium. L'événement a mis en évidence la portée mondiale du concours et son rôle dans l'avancement des technologies de pointe dans le domaine du palladium.

Pour sa première édition, le concours a reçu près de 100 candidatures provenant de plus de 30 pays et couvrant des domaines tels que les énergies traditionnelles et alternatives, la métallurgie, la chimie, les nanotechnologies, la médecine, l'électronique et les technologies de l'environnement. Le Conseil international d'experts a évalué chaque candidature sur la base de la nouveauté scientifique, de la faisabilité technologique et de l'applicabilité industrielle.

Les lauréats ont été récompensés dans trois catégories :

Meilleurs développements scientifiques dans les nouvelles applications du palladium

Meilleur article scientifique sur les nouvelles applications du palladium

Meilleur concept appliqué aux nouvelles applications du palladium

Dans la catégorie des meilleurs développements scientifiques, le professeur émérite Chao-Jun Li (Université McGill, Canada) a remporté la première place avec un catalyseur au palladium qui convertit le méthane et le dioxyde de carbone en méthanol, une matière première chimique essentielle. Cette technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de mieux utiliser les matières premières et de minimiser les déchets de production, créant ainsi un processus plus durable et plus respectueux de l'environnement. Le deuxième prix a été décerné au professeur émérite Makoto Fujita (Université de Tokyo et Institut des sciences moléculaires, Japon), qui a mis au point une nouvelle méthode de construction de nanostructures de palladium. Ses travaux ouvrent la voie à des matériaux aux propriétés uniques pour l'électronique, la médecine et les technologies industrielles de pointe.

Dans la catégorie du meilleur article scientifique, le professeur principal Natesan Thirupathi (Université de Delhi, Inde) a remporté la première place pour ses recherches sur la chimie de l'organopalladium qui accélère le développement de médicaments et rend la production pharmaceutique plus écologique. Le professeur Michael Joseph Krische (Université du Texas à Austin, États-Unis) a remporté la deuxième place pour une méthode qui utilise le palladium simultanément pour les réactions d'hydrogénation et de couplage, accélérant ainsi la synthèse de composés médicaux vitaux.

Le prix du meilleur concept appliqué a été décerné au professeur associé Safa Faris Kayed (Université Prince Sattam bin Abdulaziz, Arabie Saoudite) pour PalladClear, un système de traitement des eaux usées à base de palladium. Le dispositif se révèle efficace pour purifier l'eau, récupérer les métaux en vue de les réutiliser et réduire l'impact sur l'environnement, ce qui est essentiel pour créer des villes plus propres et plus sûres.

« Nous avons évalué non seulement les idées originales, mais aussi leur impact concret, là où une compréhension scientifique approfondie rencontre la mise en œuvre pratique. Dès les premières soumissions, il est apparu clairement que le palladium allait au-delà de ses utilisations traditionnelles. Nous avons assisté à des innovations qui l'ont transformé d'une matière première en une ressource stratégique et fonctionnelle, allant de nouvelles classes de molécules antimicrobiennes à des outils de précision pour les produits pharmaceutiques et l'énergie propre. Ces développements font plus qu'améliorer les processus existants ; ils créent de nouveaux marchés qui semblaient impossibles auparavant. En récompensant des travaux qui allient profondeur scientifique et application évolutive, nous établissons une norme qui peut guider les priorités mondiales en matière de R&D et déterminer comment le palladium sera utilisé pour relever les défis des prochaines décennies », a déclaré Francis Verpoort, président du Conseil international d'experts du Palladium Global Science Award.

Le concours est organisé avec le soutien de son partenaire général, le China Precious Metals Industry Committee (CPMIC), ainsi que du Shanghai Metals Market, de la North-West University (Afrique du Sud) et du MDX Research Center for Element Strategy (Japon).

La prochaine saison du Palladium Global Science Award sera lancée au printemps 2026. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier sont invités à soumettre de nouveaux projets susceptibles de transformer la technologie, d'améliorer la durabilité environnementale et de renforcer le rôle du palladium dans l'industrie du futur.

