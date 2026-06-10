Phemex Luncurkan Ultimate Championship Berhadiah US$7 Juta, Memadukan Kompetisi Trading dan Antusiasme Musim Sepak Bola

Berlangsung dari 8 Juni hingga 20 Juli 2026, kompetisi ini menghadirkan tiga kategori yang saling melengkapi untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan dan gaya trading peserta. Kategori utama bertajuk Trading Showdown, menawarkan total hadiah sebesar US$6 juta. Dalam kategori ini, trader individu maupun tim saling bersaing untuk menunjukkan kemampuan eksekusi transaksi dan efisiensi pengelolaan modal.

Kategori tersebut didukung Victory Rush dengan hadiah US$900.000 yang mendorong partisipasi harian melalui pengumpulan "Golden Balls". Peserta dapat memperoleh poin dengan mencapai berbagai target aktivitas trading. Selain itu, Phemex menawarkan kategori Super Prediction dengan total hadiah US$100.000. Dalam kategori tersebut, peserta dapat memanfaatkan wawasan mereka tentang sepak bola untuk memprediksi hasil pertandingan. Melalui hadiah tersebut, Phemex menghadirkan struktur insentif yang komprehensif dan mencerminkan beragam aspek kompetisi dalam olahraga profesional.

Selain hadiah dalam bentuk USDT, Ultimate Championship 2026 juga menawarkan berbagai hadiah premium dalam wujud fisik yang menghubungkan dunia trading dengan budaya gim global. Peserta terbaik dapat memenangkan konsol PlayStation 5 dan salinan gim FC26. Peserta dengan performa terbaik akan memperebutkan hadiah utama berupa Golden Ball Cup edisi terbatas berbobot 70 gram. Trofi fisik tersebut menjadi lambang pencapaian tertinggi dalam dunia trading dan membuktikan keberhasilan peserta dalam menghadapi dinamika pasar global pada salah satu periode paling aktif dan menarik sepanjang tahun.

CEO, Phemex, Federico Variola, mengatakan, "Berbagai ajang global berskala besar selalu menyatukan masyarakat melalui semangat berkompetisi, strategi, dan antusiasme bersama. Kami melihat dinamika yang serupa di pasar keuangan. Untuk itu, kami menggelar Ultimate Championship yang memadukan kompetisi trading dan olahraga sehingga menghadirkan berbagai cara bagi pengguna untuk berpartisipasi, baik melalui trading, prediksi, dan kompetisi komunitas. Lebih lagi, inisiatif ini mencerminkan pandangan kami bahwa masa depan platform bursa tidak hanya berkutat dengan menyediakan akses pasar, namun juga menciptakan ruang menarik bagi pengguna untuk belajar, berkompetisi, dan menyalurkan aspirasinya lewat berbagai cara."

Seiring dengan perhatian dunia yang tertuju pada musim sepak bola pada tahun ini, Ultimate Championship 2026 menjadi bagian dari upaya Phemex untuk menghadirkan pengalaman yang melampaui aktivitas trading konvensional. Kompetisi ini terbuka bagi pengguna yang memenuhi persyaratan di berbagai negara. Beragam tantangan dan hadiah akan tersedia secara bertahap sepanjang periode penyelenggaraan turnamen.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

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SOURCE Phemex