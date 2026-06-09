Phemex donne le coup d'envoi de l'Ultimate Championship, d'une valeur de 7 millions de dollars, en lançant une compétition de trading pendant la saison du football

APIA, Samoa, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un échange de crypto-monnaie axé sur l'utilisateur, a lancé aujourd'hui le 2026 Ultimate Championship, une compétition mondiale de trading dotée d'une cagnotte totale de 7 millions de dollars. Inspirée par l'excitation entourant la saison de football 2026, l'initiative combine le trading, les marchés de prédiction et la participation de la communauté dans une compétition d'un mois conçue pour engager les utilisateurs à travers différents niveaux d'expérience et stratégies de trading.

Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season

Du 8 juin au 20 juillet, ce tournoi s'articule autour de trois circuits de compétition distincts mais intégrés, afin de récompenser la maîtrise à tous les niveaux. La pièce maîtresse de l'événement est le $6,000,000 Trading Showdown, une arène phare où des individus et des équipes d'élite s'affrontent pour démontrer leur excellence en matière d'exécution des transactions et d'utilisation efficace du capital.

Cette initiative est soutenue par le Victory Rush à 900 000 dollars, qui encourage l'engagement quotidien grâce à la collecte de « Golden Balls » (ballons d'or) gagnés lors des étapes de trading, et par le Super Prediction market à 100 000 dollars, où les participants peuvent tirer parti de leur expertise du football pour prévoir les résultats des matchs. En répartissant les récompenses de cette manière, Phemex garantit une structure d'incitation complète qui reflète les multiples facettes du sport professionnel.

En plus des allocations en USDT, le championnat propose des récompenses physiques de premier ordre conçues pour combler le fossé entre le trading et la culture mondiale du jeu. Les plus performants auront la possibilité de gagner des consoles PlayStation 5 et des copies de FC26, tandis que les participants les plus éminents se disputeront le trophée ultime : une coupe Golden Ball de 70 g en édition limitée. Ce prix physique est un un symbole tangible de l'excellence en trading, qui renforce le prestige associé à la navigation sur les marchés mondiaux pendant l'une des périodes les plus volatiles et les plus passionnantes de l'année.

« Les grands événements mondiaux ont toujours rassemblé les gens autour de la compétition, de la stratégie et de l'anticipation commune », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Nous observons une dynamique similaire sur les marchés financiers. L'Ultimate Championship est conçu pour rapprocher ces mondes en créant de multiples façons pour les utilisateurs de participer – que ce soit par le biais du trading, des prévisions ou de la compétition communautaire. De manière plus générale, cela reflète notre point de vue selon lequel l'avenir des plateformes d'échange ne concerne pas seulement l'accès au marché, mais aussi la création d'environnements attrayants où les utilisateurs peuvent apprendre, rivaliser et exprimer leur conviction sous différentes formes. »

Alors que l'attention du monde entier se tourne vers le football cet été, le 2026 Ultimate Championship souligne l'importance que Phemex continue d'accorder à la création de produits et d'expériences qui vont au-delà des activités de trading classiques. L'événement est désormais ouvert aux utilisateurs éligibles du monde entier, avec des concours et des récompenses tout au long de la période du tournoi.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptoactifs centrée sur l'utilisateur, qui bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les utilisateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phemex.com/

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