Phemex khởi động Ultimate Championship trị giá 7 triệu USD, mang cuộc thi giao dịch hòa nhịp cùng mùa giải bóng đá

APIA, Samoa, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, sàn giao dịch tiền mã hóa lấy người dùng làm trung tâm, hôm nay đã ra mắt Ultimate Championship 2026, một sự kiện giao dịch toàn cầu với tổng quỹ thưởng trị giá 7 triệu USD. Lấy cảm hứng từ bầu không khí cuồng nhiệt của mùa giải bóng đá 2026, sáng kiến này kết hợp giao dịch, thị trường dự đoán và sự tham gia của cộng đồng trong một cuộc thi kéo dài một tháng, được thiết kế nhằm thu hút người dùng ở nhiều cấp độ kinh nghiệm và phong cách giao dịch khác nhau.

Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season (PRNewsfoto/Phemex)

Từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, giải đấu này được thiết kế với ba hạng mục thi đấu riêng biệt nhưng có tính liên kết, nhằm tôn vinh sự xuất sắc ở mọi cấp độ kỹ năng. Trọng tâm của sự kiện là hạng mục Trading Showdown với quỹ thưởng trị giá 6.000.000 USD, đấu trường hàng đầu nơi các cá nhân và đội nhóm xuất sắc nhất cạnh tranh vị thế dẫn đầu về năng lực thực thi giao dịch và hiệu quả sử dụng vốn.

Hạng mục này được bổ trợ bởi Victory Rush với quỹ thưởng 900.000 USD, khuyến khích sự tham gia hằng ngày thông qua việc thu thập các "Golden Balls" đạt được thông qua những cột mốc giao dịch nhất định, cùng với thị trường dự đoán Super Prediction trị giá 100.000 USD, nơi người tham gia có thể vận dụng hiểu biết về bóng đá để dự đoán kết quả các trận đấu. Bằng cách phân bổ phần thưởng theo cách này, Phemex đảm bảo một cấu trúc khuyến khích toàn diện, phản ánh bản chất đa diện của thể thao chuyên nghiệp.

Bên cạnh các phần thưởng bằng USDT, giải đấu còn mang đến những phần thưởng hiện vật cao cấp được thiết kế nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giao dịch với văn hóa chơi game toàn cầu. Những người đạt thành tích cao có cơ hội giành được máy chơi game PlayStation 5 cùng các bản game FC26, trong khi các ứng viên xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh cho phần thưởng tối thượng: Cúp Golden Ball phiên bản giới hạn nặng 70 gram. Phần thưởng hiện vật này đóng vai trò là biểu tượng hữu hình cho khả năng làm chủ thị trường, qua đó củng cố danh tiếng gắn liền với việc điều hướng thị trường toàn cầu trong một trong những giai đoạn biến động và sôi động nhất của năm.

"Các sự kiện lớn trên toàn cầu luôn mang mọi người đến với nhau thông qua tinh thần cạnh tranh, chiến lược và sự kỳ vọng chung", Federico Variola, Giám đốc điều hành Phemex cho biết. "Chúng tôi nhận thấy những động lực tương tự trong các thị trường tài chính. Ultimate Championship được thiết kế để đưa hai thế giới đó đến gần nhau hơn bằng cách tạo ra nhiều phương thức tham gia khác nhau cho người dùng — thông qua giao dịch, dự đoán hoặc cạnh tranh cộng đồng. Ở góc độ rộng hơn, sự kiện này phản ánh quan điểm của chúng tôi rằng tương lai của các sàn giao dịch không chỉ xoay quanh khả năng tiếp cận thị trường mà còn là việc tạo ra những môi trường hấp dẫn để người dùng có thể học hỏi, cạnh tranh và thể hiện niềm tin dưới nhiều hình thức khác nhau".

Trong bối cảnh sự chú ý toàn cầu chuyển sang bóng đá trong mùa hè này, Ultimate Championship 2026 làm nổi bật sự tập trung liên tục của Phemex vào việc xây dựng các sản phẩm và trải nghiệm vượt ra ngoài hoạt động giao dịch truyền thống. Sự kiện hiện đã mở đăng ký cho những người dùng đủ điều kiện trên toàn thế giới, với các hoạt động thi đấu và phần thưởng sẽ được triển khai xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Giới thiệu về Phemex

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch tiền mã hoá lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay và phái sinh, giao dịch sao chép và quản lý tài sản được thiết kế để ưu tiên trải nghiệm người dùng, tính minh bạch và đổi mới sáng tạo. Với cách tiếp cận tư duy tiến bộ và cam kết trao quyền cho người dùng, Phemex mang đến các công cụ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận toàn diện và cơ hội phát triển liên tục cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để phát triển và thành công.

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SOURCE Phemex