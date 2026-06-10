Phemex startet Ultimate Championship mit 7 Millionen US-Dollar und bringt Trading-Wettbewerb in die Fußballsaison

APIA, Samoa, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, startete heute die 2026 Ultimate Championship, ein globales Trading-Event mit einem Gesamtpreispool von 7 Millionen US-Dollar. Inspiriert von der Begeisterung rund um die Fußballsaison 2026 kombiniert die Initiative Trading, Prognosemärkte und Community-Beteiligung zu einem einmonatigen Wettbewerb, der Nutzer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen und Trading-Stilen ansprechen soll.

Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season

Das Turnier, das vom 8. Juni bis zum 20. Juli stattfindet, ist in drei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Wettbewerbsstränge unterteilt, um Können auf jedem Niveau zu belohnen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der mit 6 Millionen US-Dollar dotierte Trading Showdown, eine zentrale Arena, in der Einzelpersonen und Teams der Spitzenklasse um die Vorherrschaft bei Ausführung und Kapitaleffizienz konkurrieren.

Unterstützt wird dies durch den mit 900.000 US-Dollar dotierten Victory Rush, der über das Sammeln von „Golden Balls", die durch Trading-Meilensteine verdient werden, Anreize für tägliches Engagement schafft, sowie durch den mit 100.000 US-Dollar dotierten Super-Prediction-Markt, auf dem Teilnehmer ihre Fußballkenntnisse nutzen können, um Spielausgänge vorherzusagen. Durch diese Belohnungsaufteilung schafft Phemex eine umfassende Anreizstruktur, die der Vielschichtigkeit des Profisports entspricht.

Zusätzlich zu den USDT-Zuteilungen bietet die Championship hochwertige physische Belohnungen, die Trading und globale Gaming-Kultur miteinander verbinden sollen. Die Bestplatzierten haben die Möglichkeit, sich PlayStation 5-Konsolen und Exemplare von FC26 zu sichern, während die stärksten Teilnehmer um die ultimative Trophäe kämpfen: einen limitierten Golden Ball Cup mit 70 g Gewicht. Dieser physische Preis dient als greifbares Symbol für Können am Markt und unterstreicht das Prestige, das damit verbunden ist, sich in einer der volatilsten und aufregendsten Phasen des Jahres auf den globalen Märkten zu behaupten.

„Globale Großereignisse haben Menschen schon immer durch Wettbewerb, Strategie und gemeinsame Vorfreude zusammengebracht", sagte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. „Wir beobachten eine ähnliche Dynamik auf den Finanzmärkten. Die Ultimate Championship soll diese Welten näher zusammenbringen, indem sie Nutzern mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme bietet – sei es durch Trading, Prognosen oder Community-Wettbewerbe. Im weiteren Sinne spiegelt sie unsere Auffassung wider, dass es bei der Zukunft von Börsen nicht nur um Marktzugang geht, sondern auch darum, attraktive Umfelder zu schaffen, in denen Nutzer lernen, miteinander konkurrieren und ihre Überzeugungen auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen können."

Da sich die weltweite Aufmerksamkeit in diesem Sommer auf den Fußball richtet, unterstreicht die 2026 Ultimate Championship den anhaltenden Fokus von Phemex auf die Entwicklung von Produkten und Erlebnissen, die über konventionelles Trading hinausgehen. Die Veranstaltung ist ab sofort für teilnahmeberechtigte Nutzer weltweit geöffnet; Wettbewerbe und Belohnungen werden während des gesamten Turnierzeitraums nach und nach freigeschaltet.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, bei deren Entwicklung Nutzererlebnis, Transparenz und Innovation im Mittelpunkt stehen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Anspruch, Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, breiten Zugang und sich weiterentwickelnde Möglichkeiten bereit, damit Trader jeder Erfahrungsstufe wachsen und erfolgreich sein können.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2996330/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg