Phemex запускает Ultimate Championship с призовым фондом в 7 млн долларов, привнося в футбольный сезон соревнование по трейдингу

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Phemex

10 июн, 2026, 11:04 GMT

АПИА, Самоа, 10 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, сегодня запустила глобальное торговое мероприятие Ultimate Championship 2026 с общим призовым фондом 7 млн долларов. Вдохновленная ажиотажем вокруг футбольного сезона 2026 года, инициатива объединяет торговлю, рынки прогнозов и участие сообщества в месячном конкурсе, предназначенном для привлечения пользователей с различными уровнями опыта и стилями торговли.

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Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season
Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season

С 8 июня по 20 июля этот турнир будет состоять из трех отдельных, но интегрированных соревновательных треков, чтобы вознаградить мастерство на каждом уровне навыков. Центральным элементом события является $6000000 Trading Showdown, флагманская арена, где элитна среди людей и команд соревнуются за доминирование в исполнении и эффективности капитала.

Это пройдет при поддержке мероприятия $900000 Victory Rush, которое стимулирует ежедневное участие через коллекцию «Золотых мячей», заработанных на торговых этапах, и рынком $100000 Super Prediction, где участники могут использовать свои футбольные идеи для прогнозирования результатов матчей. Разделяя вознаграждения таким образом, Phemex обеспечивает всеобъемлющую структуру стимулов, которая отражает многогранный характер профессионального спорта.

В дополнение к распределению USDT, чемпионат включает в себя физические награды премиум-класса, предназначенные для преодоления разрыва между торговлей и глобальной игровой культурой. Лучшие исполнители имеют возможность получить консоли PlayStation 5 и копии FC26, в то время как самые элитные участники будут бороться за высший трофей: лимитированный 70-граммовый кубок «Золотой мяч». Этот физический приз служит ощутимым символом мастерства на рынке, укрепляя престиж, связанный с навигацией на мировых рынках в один из самых волатильных и захватывающих периодов года.

«Крупные глобальные события всегда объединяли людей вокруг конкуренции, стратегии и общего ожидания, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Аналогичную динамику мы наблюдаем и на финансовых рынках. Ultimate Championship призван сблизить эти миры, создавая для пользователей несколько способов участия — будь то торговля, прогнозирование или конкуренция в сообществе. В более широком смысле это отражает наше мнение о том, что будущее бирж заключается не только в доступе к рынку, но и в создании привлекательных условий, в которых пользователи могут учиться, конкурировать и выражать убеждения в различных формах».

Поскольку этим летом внимание всего мира переключается на футбол, Ultimate Championship 2026 года подчеркивает постоянное внимание Phemex к созданию продуктов и опыта, которые выходят за рамки обычной торговли. Событие теперь открыто для пользователей, имеющих право на участие, по всему миру, с конкурсами и наградами, которые будут действовать в течение всего периода турнира.

О компании Phemex
Основанная в 2019 году, Phemex — это киптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2996330/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

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