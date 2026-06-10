Phemex begint met het Ultimate Championship van USD 7 miljoen en brengt de handelscompetitie naar het voetbalseizoen

APIA, Samoa, 10 juni 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptoplatform voor gebruikers, lanceerde vandaag de 2026 Ultimate Championship, een wereldwijd handelsevenement met een totale prijzenpot van USD 7 miljoen. Geïnspireerd door de opwinding rond het voetbalseizoen 2026, combineert het initiatief handel, voorspellingsmarkten en deelname van de gemeenschap in een maandlange competitie die is ontworpen om gebruikers te betrekken op verschillende ervaringsniveaus en handelsstijlen.

Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season

Van 8 juni tot en met 20 juli is dit toernooi ontworpen in drie verschillende, maar geïntegreerde competitieve tracks om beheersing op elk vaardigheidsniveau te belonen. Het middelpunt van het evenement is de $ 6.000.000 Trading Showdown, een toonaangevend platform waar elite individuen en teams strijden om dominantie in uitvoering en kapitaalefficiëntie.

Dit wordt ondersteund door de USD 900.000 Victory Rush, die dagelijkse betrokkenheid stimuleert door de verzameling van "Golden Balls" die via handelsmijlpalen worden verdiend, en de $ 100.000 Super Prediction-markt, waar deelnemers hun voetbalinzichten kunnen gebruiken om wedstrijdresultaten te voorspellen. Door de beloningen op deze manier te verdelen, zorgt Phemex voor een uitgebreide stimuleringsstructuur die het veelzijdige karakter van de professionele sport weerspiegelt.

Naast USDT-toewijzingen biedt het kampioenschap premium fysieke beloningen die zijn ontworpen om de kloof tussen handel en wereldwijde gamingcultuur te overbruggen. Topspelers hebben de mogelijkheid om PlayStation 5-consoles en kopieën van FC26 te beveiligen, terwijl de meest elite deelnemers zullen strijden om de ultieme trofee: een limited-edition 70g Golden Ball Cup. Deze fysieke prijs dient als een tastbaar symbool van marktbeheersing en versterkt het prestige dat gepaard gaat met het navigeren op de wereldwijde markten tijdens een van de meest volatiele en opwindende perioden van het jaar.

"Grote wereldwijde evenementen hebben mensen altijd bij elkaar gebracht rond concurrentie, strategie en gedeelde anticipatie", aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "We zien vergelijkbare dynamiek op de financiële markten. Het Ultimate Championship is ontworpen om deze werelden dichter bij elkaar te brengen door meerdere manieren te creëren voor gebruikers om deel te nemen, hetzij via handel, voorspelling of competitie tussen communities. Meer in het algemeen weerspiegelt het onze visie dat de toekomst van cryptoplatformen niet alleen gaat over markttoegang, maar ook over het creëren van boeiende omgevingen waar gebruikers in verschillende vormen kunnen leren, concurreren en overtuigingen kunnen uiten."

Terwijl de aandacht van de wereld zich deze zomer richt op voetbal, benadrukt het Ultimate Championship 2026 de voortdurende focus van Phemex op het bouwen van producten en ervaringen die verder gaan dan conventionele handel. Het evenement staat nu open voor in aanmerking komende gebruikers over de hele wereld, met wedstrijden en beloningen die gedurende de hele toernooiperiode worden uitgerold.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruikersgericht cryptoplatform dat het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan tien miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en kansen voor handelaren op elk niveau om zich te ontwikkelen en succesvol te zijn.

Ga voor meer informatie naar https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996330/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg

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