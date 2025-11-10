Prêmio Aurora 2025 para o Despertar da Humanidade é concedido ao Dr. Jamal Eltaeb

Chefe do Hospital Al Nao no Sudão reconhecido por manter cuidados médicos essenciais em meio à guerra civil

e salvar centenas de vidas

NOVA YORK, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Iniciativa Humanitária Aurora anunciou na noite de quinta-feira que Dr. Jamal Eltaeb foi nomeado Laureado do Prêmio Aurora 2025. O Prêmio Aurora de US$ 1 milhão para o Despertar da Humanidade homenageia indivíduos que arriscam suas vidas para salvar outras pessoas. Este ano, a Aurora reconhece a coragem extraordinária e a firme dedicação do Dr. Eltaeb em oferecer cuidados às pessoas presas em meio a conflitos.

Dr. Jamal Eltaeb. Foto de Luke Dray (PRNewsfoto/Aurora Humanitarian Initiative) Cerimônia do Prêmio Aurora 2025 em Ellis Island, Nova York, 6 de novembro de 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora (PRNewsfoto/Aurora Humanitarian Initiative)

Em meio à devastadora guerra civil do Sudão e ao colapso quase total do sistema de saúde do país, o Dr. Eltaeb manteve o Hospital Al Nao em Omdurman operando como um dos últimos hospitais de referência em funcionamento na grande Cartum—um testemunho de sua resiliência e liderança sob fogo cruzado.

"Ao crescer, vi como a vida pode ser frágil e quanta diferença o cuidado e o conhecimento de uma pessoa podem fazer. Eu queria ser médico porque queria atender as pessoas em seus momentos mais vulneráveis", disse o Dr. Eltaeb. "O Prêmio Aurora incentiva médicos, professores, humanitários e pessoas comuns em todos os lugares a continuar, sabendo que seu esforço é importante. É um lembrete de que a coragem de uma pessoa pode inspirar mudanças e que a compaixão tem o poder de curar. Mesmo o menor ato de bondade pode trazer esperança."

"Em um momento em que a indiferença está se espalhando e a compaixão está sob cerco, o Dr. Eltaeb é a prova viva de que a humanidade não está perdida", disse Noubar Afeyan, cofundador e presidente do Conselho de Administração da Iniciativa Humanitária Aurora e fundador e CEO da Flagship Pioneering. "Em um mundo onde os 'desumanitários' muitas vezes dominam as manchetes, o Dr. Eltaeb nos lembra que o espírito humanitário perdura — e que cada um de nós tem a responsabilidade de mantê-lo vivo."

O Laureado de 2025 foi anunciado na Cerimônia do Prêmio Aurora realizada em Ellis Island, um símbolo de refúgio e renovação, marcando dez anos do esforço global da Aurora para destacar os humanitários de base.

O Dr. Eltaeb foi selecionado através de um processo que considerou mais de 800 indicações. Como laureado do Prêmio Aurora de 2025, ele receberá um prêmio de US$ 1 milhão para expandir seu trabalho e também apoiar outros líderes locais e organizações de base ajudando as comunidades necessitadas.

"Diante de perigos e privações inimagináveis, o Dr. Eltaeb mostrou como é a verdadeira liderança humanitária", disse Lord Ara Darzi, presidente do Comitê de Seleção do Prêmio Aurora e codiretor do Instituto de Inovação em Saúde Global do Imperial College London. "Aurora tem a honra de apoiar sua missão e destacar a resiliência desses conflitos duradouros. O altruísmo do Dr. Eltaeb nos lembra que, mesmo em meio à guerra, a humanidade pode prevalecer."

Desde a escalada do conflito no Sudão em abril de 2023, o Dr. Eltaeb enfrentou repetidos bombardeios, colapso de infraestrutura e a grave escassez de eletricidade e suprimentos médicos, incluindo anestesia, garantindo que centenas de pacientes feridos, deslocados e gravemente doentes continuassem a receber cuidados. Sob sua liderança, o Hospital Al Nao tornou-se uma tábua de salvação para a comunidade, incorporando resiliência, solidariedade e dedicação inabalável para salvar vidas nas condições mais desafiadoras.

"Dr. Eltaeb incorpora o princípio de recusar a indiferença", disse Chelsea Clinton, membro do Comitê de Seleção do Prêmio Aurora e vice-presidente da Fundação Clinton e da Iniciativa Clinton de Acesso à Saúde. "Seu compromisso com a humanidade não está apenas em salvar vidas, mas em sustentar o fio crítico de dignidade e cuidado de uma comunidade durante um dos conflitos mais devastadores do Sudão".

A cerimônia também reconheceu os destacados Humanitários Aurora de 2025, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna, e Dr. Jill Seaman, e homenageou filantropos que exemplificam o valor central da Aurora de "Gratidão em Ação:" Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken, e David Rubenstein.

Comemorando uma década de impacto em 2025, o Prêmio Aurora de Despertar da Humanidade é um programa emblemático da Iniciativa Humanitária Aurora, fundada em nome dos sobreviventes do Genocídio Armênio e em gratidão aos seus salvadores. A Aurora amplifica as vozes daqueles que estão na linha de frente das crises da humanidade e fornece os recursos para ajudá-los a dimensionar seu impacto por meio da Gratidão em Ação. Enraizada na crença de que há um humano em cada humanitário e um humanitário em cada ser humano, a Aurora inspira pessoas ao redor do mundo a agir com coragem e bondade.

Sobre a Iniciativa Humanitária Aurora

A Iniciativa Humanitária Aurora catalisa o trabalho que salva vidas, celebrando e apoiando humanitários excepcionais em todo o mundo. A Aurora foi fundada em nome dos sobreviventes do Genocídio Armênio e em gratidão aos seus salvadores. Ao longo da última década, a organização construiu uma rede global e apoiou mais de 3,5 milhões de pessoas afetadas por crises humanitárias. Ao financiar humanitários em todo o mundo que continuam o ciclo de doação, este trabalho contribui para a proliferação do humanitarismo no futuro. Para obter mais informações, acesse www.AuroraHumanitarian.org.

