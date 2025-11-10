Aurora Prize 2025 za prebúdzanie ľudskosti získava Dr. Jamal Eltaeb
Nov 10, 2025, 08:13 ET
Riaditeľ nemocnice Al Nao v Sudáne ocenený za zachovanie kritickej lekárskej starostlivosti počas občianskej vojny
a záchranu stoviek životov
NEW YORK, 10. november 2025 /PRNewswire/ – Humanitárna iniciatíva Aurora vo štvrtok večer oznámila, že za laureáta ocenenia Aurora Prize 2025 bol vyhlásený Dr. Jamal Eltaeb. Aurora Prize za prebúdzanie ľudskosti v hodnote 1 milióna dolárov oceňuje jednotlivcov, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili iných. Tento rok Aurora oceňuje mimoriadnu odvahu a neochvejné odhodlanie Dr. Eltaeba poskytovať starostlivosť tým, ktorí uviazli v konflikte.
Uprostred ničivej občianskej vojny v Sudáne a takmer úplného kolapsu zdravotníckeho systému krajiny sa Dr. Eltaebovi podarilo udržať nemocnicu Al Nao v Omdurmáne v prevádzke ako jednu z posledných fungujúcich referenčných nemocníc v širšom Khartoume, čo je dôkazom jeho odolnosti a vodcovských schopností aj v kritickej situácii.
„V detstve som videl, aký krehký môže byť život a aký veľký rozdiel môže priniesť starostlivosť a vedomosti jedného človeka. Chcel som byť lekárom, pretože som chcel slúžiť ľuďom v tých najzraniteľnejších chvíľach," povedal Dr. Eltaeb. „Ocenenie Aurora Prize povzbudzuje lekárov, učiteľov, humanitárnych pracovníkov a bežných ľudí na celom svete, aby pokračovali s vedomím, že ich úsilie má zmysel. Je to pripomienka, že odvaha jedného človeka môže inšpirovať k zmene a súcit má liečivú moc. Aj ten najmenší skutok láskavosti môže priniesť nádej."
„V čase, keď sa svetom šíri ľahostajnosť a súcit je pod tlakom, je Dr. Eltaeb živým dôkazom toho, že ľudskosť ešte nie je stratená," povedal Noubar Afeyan, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva humanitárnej iniciatívy Aurora a zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Flagship Pioneering. „Vo svete, kde titulkom správ príliš často dominuje „nehumanitárnosť", nám Dr. Eltaeb pripomína, že humanitárny duch pretrváva – a že každý z nás má zodpovednosť ho udržiavať pri živote."
Meno laureáta za rok 2025 bolo vyhlásené na slávnostnej ceremónii Aurora Prize na ostrove Ellis Island, symbole útočiska a obnovy, pri príležitosti desiatich rokov globálneho úsilia organizácie Aurora o vyzdvihnutie humanitárnych pracovníkov na základnej úrovni.
Dr. Eltaeb bol vybraný v rámci procesu, ktorý zohľadnil viac ako 800 nominácií. Ako laureát Aurora Prize 2025 získa odmenu vo výške 1 milióna dolárov na rozšírenie svojej práce a tiež na podporu ďalších miestnych lídrov a organizácií na základnej úrovni, ktoré pomáhajú komunitám v núdzi.
„Tvárou v tvár nepredstaviteľnému nebezpečenstvu a nedostatku Dr. Eltaeb ukázal, ako vyzerá skutočné humanitárne líderstvo," povedal Lord Ara Darzi, predseda výberovej komisie Aurora Prize a spoluriaditeľ Inštitútu globálnych zdravotníckych inovácií na Imperial College London. „Aurora si váži, že môže podporovať jeho poslanie a vyzdvihovať odolnosť tých, ktorí prežívajú konflikt. Nezištnosť Dr. Eltaeba nám pripomína, že aj uprostred vojny môže ľudskosť zvíťaziť."
Odkedy sa v apríli 2023 konflikt v Sudáne vyostril, Dr. Eltaeb čelil opakovanému bombardovaniu, kolapsu infraštruktúry a akútnemu nedostatku elektriny a zdravotníckych potrieb vrátane anestézie. Napriek tomu sa snažil zaistiť starostlivosť pre stovky zranených, vysídlených a kriticky chorých pacientov. Pod jeho vedením sa nemocnica Al Nao stala pre komunitu záchranným lanom a stelesňuje odolnosť, solidaritu a neochvejné odhodlanie zachraňovať životy v tých najnáročnejších podmienkach.
„Dr. Eltaeb predstavuje princíp odmietania ľahostajnosti," povedala Chelsea Clinton, členka výberovej komisie pre Aurora Prize a podpredsedníčka nadácie Clinton Foundation a iniciatívy Clinton Health Access Initiative. „Jeho záväzok k ľudskosti nespočíva len v záchrane životov, ale aj v udržiavaní kľúčovej línie dôstojnosti a starostlivosti o komunitu počas jedného z najničivejších konfliktov v Sudáne."
Na slávnostnom ceremoniáli boli ocenení aj výnimoční humanitárni pracovníci Aurory za rok 2025, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna a Dr. Jill Seaman, ako aj ctení filantropi, ktorí stelesňujú základnú hodnotu Aurora, ktorou je „Vďačnosť v akcii": Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken a David Rubenstein.
Aurora Prize za prebúdzanie ľudskosti, ktorá v roku 2025 oslavuje desať rokov svojho vplyvu, je hlavným programom humanitárnej iniciatívy Aurora, založenej v mene tých, ktorí prežili arménsku genocídu, a z vďaky ich záchrancom. Aurora zosilňuje hlasy ľudí v prvej línii kríz ľudskosti, a poskytuje im zdroje, ktoré im pomôžu rozšíriť ich vplyv prostredníctvom iniciatívy Vďačnosť v akcii. Aurora, založená na presvedčení, že v každom humanitárnom pracovníkovi je človek a v každom človeku je humanitárny pracovník, inšpiruje ľudí po celom svete k odvahe a láskavosti.
O humanitárnej iniciatíve Aurora
Humanitárna iniciatíva Aurora umocňuje prácu, ktorá zachraňuje životy oslavou a podporou výnimočných humanitárnych pracovníkov po celom svete. Aurora bola založená v mene tých, ktorí prežili arménsku genocídu, a na znak vďaky ich záchrancom. Za posledných desať rokov vybudovala organizácia globálnu sieť a podporila viac ako 3,5 milióna ľudí postihnutých humanitárnymi krízami. Finančnou podporou humanitárnych pracovníkov po celom svete, ktorí udržiavajú cyklus nezištnej pomoci, táto práca prispieva k šíreniu humanitárnej činnosti do budúcnosti. Viac informácií nájdete na stránke www.AuroraHumanitarian.org.
