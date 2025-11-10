Jamal Eltaeb 醫生獲授予 2025 Aurora Prize for Awakening Humanity

蘇丹 Al Nao Hospital 院長獲表揚，因其在國內戰期間持續提供關鍵醫療照護，

成功挽救數百條生命

紐約 2025年11月10日 /美通社/ -- Aurora Humanitarian Initiative 於星期四晚間宣佈，Jamal Eltaeb 醫生獲選為 2025 Aurora Prize 得主。價值一百萬美元的 Aurora Prize for Awakening Humanity，旨在表彰那些冒著生命危險拯救他人的個人。今年，Aurora Prize 表揚 Eltaeb 醫生展現非凡勇氣，並始終如一地致力於照顧身陷戰火的民眾。

在蘇丹毀滅性的內戰與醫療體系近乎全面崩潰的困境中，Eltaeb 醫生始終讓翁圖爾曼的 Al Nao Hospital 持續運作，使其成為喀土穆大都會區最後幾間仍在運作的轉診醫院之一 —— 這正是他在危難時刻展現韌力與領導力的見證。

Jamal Eltaeb 醫生。圖片由 Luke Dray 提供 2025 Aurora Prize 頒獎典禮於紐約埃利斯島舉行，2025 年 11 月 6 日 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora

「長大，我看到了生活多麼脆弱，以及一個人的關懷和知識可以帶來多大改變。我想成為醫生，因為我想在人們最脆弱的時刻為人們服務，」Eltaeb 醫生說：「Aurora 獎鼓勵醫生、教師、人道主義者和普通人士繼續前進，因為這些人的努力很重要。這提醒我們：一個人的勇氣足以激發改變，而仁慈的力量能帶來療癒。即使是最小的善行，也能帶來希望。」

Aurora Humanitarian Initiative 共同創辦人兼董事會主席，另兼 Flagship Pioneering 創辦人兼行政總裁 Noubar Afeyan 表示：「當冷漠蔓延、同情心遭受圍剿之際，Eltaeb 醫生正是人性尚未泯滅的鮮活證明。在這個『非人道主義者』頻頻佔據新聞頭條的時代，Eltaeb 醫生提醒我們：人道精神永存——而我們每個人都有責任讓這精神持續燃燒。」

2025 Laureate 得主於埃利斯島 (Ellis Island) 舉行的頒獎典禮上揭曉。這座象徵庇護與新生的島嶼，見證了 Aurora 十年來致力於表彰基層人道主義者的全球行動。

Eltaeb 醫生是經由一個審核超過 800 項提名的遴選流程而獲選。作為 2025 年 Aurora Prize 得主，他將獲得一百萬美元獎金，用於拓展其工作範疇，同時支援其他協助弱勢群體的在地領袖與基層組織。

「面對難以想像的危險與匱乏，艾爾泰布博士展現了真正的人道領導風範，」Aurora Prize 評選委員會主席、 Imperial College London 全球健康創新研究所聯合主任 Lord Ara Darzi 勳爵表示：「Aurora 深感榮幸能支持這項使命，並聚焦於那些在衝突中堅韌不屈的群體。Eltaeb 醫生的無私讓我們提醒我們，即使在戰爭中，人類也可以獲勝。」

自 2023 年4月蘇丹衝突升級以來，Eltaeb 醫生在反覆轟炸、基礎設施崩塌以及電力與醫療物資（包括麻醉藥）嚴重短缺的困境中艱難前行，確保數百名傷患、流離失所者及危重病患持續獲得救治。在他的領導下，Al Nao Hospital 已成為社區的生命線，體現了韌性、團結和堅定的奉獻，在最具挑戰性的條件下拯救生命。

Aurora Prize 評選委員會成員、Clinton Foundation 副董事長兼 Clinton Health Access Initiative 副董事長 Chelsea Clinton 表示：「Eltaeb 醫生體現了拒絕無情的原則。他對人類的承諾不僅在於拯救生命，還在於在蘇丹最嚴重的衝突中維持社區的嚴重尊嚴和關懷的關鍵線。」

典禮同時表彰了 2025 Aurora 傑出人道主義者，包括 Sally Becker、Dr. Zouhair Lahna、JillSeaman 博士，以及一眾傑出慈善家，這些人士均體現出 Aurora 的核心價值「感恩付諸行動」(Gratitude in Actio)：Henrietta H. Fore、Graça Machel、Michael Milken，以及 David Rubenstein。

2025 年將迎來影響力十週年紀念的 Aurora Prize of Awakening Humanity，是 Aurora Humanitarian Initiative 的旗艦項目。該獎項代表亞美尼亞大屠殺倖存者創立，旨在向其救命恩人表達感激之情。Aurora 為身處人類危機最前線的聲音提供擴發聲道，並透過「感恩行動」(Gratitude in Action) 計劃提供資源，協助其擴大影響力。Aurora 深信，每位人道主義者都懷有人性，而每個人性中都蘊藏著人道精神。我們激勵全球民眾以勇氣與仁慈付諸行動。

Aurora Humanitarian Initiative 簡介

Aurora Humanitarian Initiative 透過表彰與支持全球傑出的人道工作者，推動挽救生命的重要工作。Aurora 創立旨在代表亞美尼亞大屠殺倖存者，並向其救命恩人表達感激之情。過去十年間，本組織已建立全球網絡，並為超過 350 萬名受人道危機影響的人士提供支援。透過資助世界各地持續傳遞關懷的人道工作者，這項工作有助於推動人道精神持續發揚光大。有關更多資訊，請瀏覽 www.AuroraHumanitarian.org。

SOURCE Aurora Humanitarian Initiative