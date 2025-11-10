Se otorgó el Premio Aurora 2025 para el Despertar de la Humanidad al Dr. Jamal Eltaeb

El director del Hospital Al Nao en Sudán es reconocido por mantener la atención médica esencial en medio de la guerra civil

y salvar cientos de vidas

NUEVA YORK,, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Iniciativa Humanitaria Aurora anunció el jueves por la noche que el Dr. Jamal Eltaeb ha sido galardonado con el Premio Aurora 2025. El Premio Aurora de un millón de dólares para el Despertar de la Humanidad honra a las personas que arriesgan sus vidas para salvar a otras. Este año, Aurora premia el extraordinario valor y la firme dedicación del Dr. Eltaeb para brindar atención a las personas atrapadas en conflictos.

Dr. Jamal Eltaeb. Foto de Luke Dray (PRNewsfoto/Aurora Humanitarian Initiative) Ceremonia del Premio Aurora 2025 en Ellis Island, Nueva York, 6 de noviembre de 2025 © Victor Boyko/Getty Images para Aurora (PRNewsfoto/Aurora Humanitarian Initiative)

En plena devastadora guerra civil de Sudán y el colapso casi total del sistema de salud del país, el Dr. Eltaeb mantuvo operativo el Hospital Al Nao en Omdurman, uno de los últimos hospitales de referencia en el gran Jartum ; testimonio de su resiliencia y liderazgo bajo fuego.

"Al crecer, vi cuán frágil puede ser la vida y lo mucho que pueden marcar la diferencia el cuidado y los conocimientos de una persona. Quería ser médico porque quería servir a las personas en sus momentos más vulnerables", señaló el Dr. Eltaeb. "El Premio Aurora alienta a los médicos, maestros, trabajadores humanitarios y gente común de todo el mundo a seguir adelante, sabiendo que su esfuerzo es importante. Es un recordatorio de que el valor de una persona puede inspirar el cambio y que la compasión tiene el poder de sanar. Incluso el acto más pequeño de bondad puede traer esperanza".

"Hoy cuando la indiferencia se extiende y la compasión está amenazada, Eltaeb es prueba viviente de que la humanidad no está perdida", dijo Noubar Afeyan, cofundador y presidente de la Junta Directiva de Iniciativa Humanitaria Aurora y fundador y CEO de Flagship Pioneering. "En un mundo en el que los 'inhumanitarios' con demasiada frecuencia dominan los titulares, el Dr. Eltaeb nos recuerda que el espíritu humanitario perdura y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantenerlo vivo".

El Laureado 2025 fue anunciado en la Ceremonia del Premio Aurora celebrada en Ellis Island, un símbolo de refugio y renovación, que se materializa en los diez años del esfuerzo global de Aurora para destacar a los trabajadores humanitarios de base.

El Dr. Eltaeb fue seleccionado a través de un proceso que evaluó más de 800 nominaciones. Como ganador del Premio Aurora 2025, recibirá un premio de un millón de dólares para ampliar su trabajo y también apoyar a otros líderes locales y organizaciones de base que ayudan a las comunidades necesitadas.

"Ante peligros y privaciones inimaginables, el Dr. Eltaeb demuestra cómo es el verdadero liderazgo humanitario", dijo Lord Ara Darzi, presidente del Comité de Selección del Premio Aurora y codirector del Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres. "Aurora tiene el honor de apoyar su misión y destacar la resiliencia de quienes atraviesan el conflicto. El altruismo del Dr. Eltaeb nos recuerda que incluso en medio de la guerra, la humanidad puede prevalecer.

Desde que el conflicto escaló en Sudán en abril de 2023, el Dr. Eltaeb ha vivido bombardeos, colapsos de infraestructura y grave falta de electricidad e insumos médicos, como la anestesia, asegurando que cientos de pacientes heridos, desplazados y críticos sigan con atención. Bajo su liderazgo, el Hospital Al Nao se ha convertido en un salvavidas para la comunidad, encarnando la resiliencia, la solidaridad y la dedicación inquebrantable para salvar vidas en las condiciones más difíciles.

"El Dr. Eltaeb encarna el principio de rechazar la indiferencia", señaló Chelsea Clinton, miembro del Comité de Selección del Premio Aurora y vicepresidenta de la Fundación Clinton y Clinton Health Access Initiative. "Su compromiso con la humanidad no solo radica en salvar vidas, sino en mantener el hilo esencial de dignidad y atención de una comunidad durante uno de los conflictos más devastadores de Sudán".

La ceremonia reconoció a notables humanitarios de Aurora 2025, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna y Dra. Jill Seaman, y filántropos de honor, ejemplos del valor núcleo de Aurora de "Gratitud en acción": Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken y David Rubenstein.

El Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad, que celebra una década de impacto en 2025, es un programa emblemático de la Iniciativa Humanitaria Aurora, fundada en nombre de los sobrevivientes del Genocidio Armenio y en agradecimiento a quienes los auxiliaron. Aurora amplifica las voces de quienes están en la primera línea de las crisis de la humanidad y les proporciona los recursos para ayudarles a escalar su impacto a través de Gratitud en Acción. Arraigada en la creencia de que hay un ser humano en cada acción humanitaria y un ser humanitario en cada ser humano, Aurora inspira a las personas de todo el mundo a actuar con valentía y generosidad.

