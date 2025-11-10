2025 Премия Aurora за пробуждение гуманности присуждена доктору Джамалу Эльтаебу (Jamal Eltaeb)

Руководитель больницы Al Nao в Судане получил признание за оказание неотложной медицинской помощи в условиях гражданской войны

и спасение сотен жизней

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная инициатива Aurora объявила в четверг вечером, что доктор Джамаль Эльтаиб был назван лауреатом премии Aurora 2025 года. Премия Aurora в размере 1 миллиона долларов за пробуждение человечества присуждается людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. В этом году Aurora отмечает необычайное мужество и непоколебимую преданность доктора Эльтаиба делу оказания помощи тем, кто оказался в ловушке конфликта.

Dr. Jamal Eltaeb. Photo by Luke Dray 2025 Aurora Prize Ceremony on Ellis Island, New York, November 6, 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora

На фоне разрушительной гражданской войны в Судане и почти полного краха системы здравоохранения в стране доктор Эльтаиб сохранил больницу Al Nao в Омдурмане в качестве одной из последних действующих больниц в большом Хартуме, что свидетельствует о его устойчивости и лидерстве под огнем.

«Повзрослев, я увидел, насколько хрупкой может быть жизнь и как много может изменить забота и знания одного человека. Я хотел быть врачом, потому что хотел служить людям в их самые уязвимые моменты, — сказал доктор Эльтаиб. — Премия Aurora поощряет врачей, учителей, гуманитарных работников и простых людей во всем мире продолжать движение, зная, что их усилия имеют значение. Это напоминание о том, что мужество одного человека может вдохновить на перемены и что сострадание имеет силу исцелять. Даже самый маленький акт доброты может принести надежду».

«В то время, когда безразличие распространяется, а сострадание находится в осаде, д-р Эльтаиб является живым доказательством того, что человечество не потеряно, — сказал Нубар Афеян (Noubar Afeyan), соучредитель и председатель совета директоров Гуманитарной инициативы Aurora, основатель и генеральный директор Flagship Pioneering. — В мире, где «негуманитарии» слишком часто доминируют в заголовках, доктор Эльтаиб напоминает нам, что гуманитарный дух сохраняется — и что каждый из нас несет ответственность за его сохранение».

Лауреат 2025 года был объявлен на церемонии вручения премии Aurora, состоявшейся на острове Эллис, символе убежища и обновления, в ознаменование десятилетних глобальных усилий Aurora по привлечению внимания к гуманитарным работникам на низовом уровне.

Доктор Эльтаиб был выбран в ходе процесса, в котором было рассмотрено более 800 кандидатур. Как лауреат премии Aurora 2025 года, он получит премию в размере 1 млн долларов для расширения своей работы, а также для поддержки других местных лидеров и низовых организаций, помогающих нуждающимся сообществам.

«Перед лицом невообразимой опасности и лишений доктор Эльтаиб показал, как выглядит истинное гуманитарное лидерство, — сказал лорд Ара Дарзи (Ara Darzi), председатель Отборочной комиссии премии Aurora и содиректор Института глобальных инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона. — Для Авроры большая честь поддержать его миссию и подчеркнуть стойкость тех, кто переживает конфликт. Самоотверженность доктора Эльтаиба напоминает нам, что даже в условиях войны человечество может победить».

С момента эскалации конфликта в Судане в апреле 2023 года доктор Эльтаиб справляется с неоднократными бомбардировками, разрушением инфраструктуры и острой нехваткой электроэнергии и медикаментов, включая анестезию, что гарантирует, что сотни раненых, перемещенных лиц и тяжелобольных пациентов продолжат получать помощь. Под его руководством больница Al Nao стала спасательным кругом для сообщества, воплощая в себе стойкость, солидарность и непоколебимую приверженность спасению жизней в самых сложных условиях.

«Доктор Эльтаиб воплощает принцип отказа от безразличия, — сказала Челси Клинтон (Chelsea Clinton), член Отборочного комитета премии Aurora и заместитель председателя фонда Clinton Foundation и инициативы Clinton Health Access Initiative. — Его приверженность человечеству заключается не только в спасении жизней, но и в поддержании критически важной нити достоинства и заботы сообщества во время одного из самых разрушительных конфликтов в Судане».

На церемонии также были отмечены выдающиеся гуманитарии Aurora 2025 года, Салли Беккер (Sally Becker), доктор Зухейр Лахна (Zouhair Lahna) и доктор Джилл Симан (Jill Seaman), а также заслуженные филантропы, которые олицетворяют основную ценность Aurora «Благодарность в действии»: Генриетта Х. Форе (Henrietta H. Fore), Граса Мачел (Graça Machel), Майкл Милкен (Michael Milken) и Давид Рубинштейн (David Rubenstein).

Отмечая десятилетие влияния в 2025 году, премия Aurora за пробуждение гуманности является флагманской программой Гуманитарной инициативы Aurora, основанной от имени переживших Геноцид армян и в благодарность их спасителям. Aurora усиливает голоса тех, кто находится на переднем крае кризисов человечества, и предоставляет ресурсы, чтобы помочь им масштабировать свое влияние через «Благодарность в действии». Основанная на вере в то, что в каждом человеке есть гуманность, и в каждой гуманности есть человек, Aurora вдохновляет людей во всем мире действовать смело и доброжелательно.

О Гуманитарной инициативе Aurora

Гуманитарная инициатива Aurora стимулирует работу по спасению жизней, отмечая и поддерживая выдающихся гуманитарных деятелей по всему миру. Aurora была основана от имени переживших Геноцид армян и в благодарность их спасителям. За последнее десятилетие организация создала глобальную сеть и оказала поддержку более 3,5 миллиона человек, пострадавших от гуманитарных кризисов. Финансируя гуманитарные организации по всему миру, которые продолжают цикл пожертвований, эта работа способствует распространению гуманизма в будущем. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.AuroraHumanitarian.org.

