2025 Премия Aurora за пробуждение гуманности присуждена доктору Джамалу Эльтаебу (Jamal Eltaeb)

News provided by

Aurora Humanitarian Initiative

Nov 10, 2025, 08:32 ET

Руководитель больницы Al Nao в Судане получил признание за оказание неотложной медицинской помощи в условиях гражданской войны
 и спасение сотен жизней

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная инициатива Aurora объявила в четверг вечером, что доктор Джамаль Эльтаиб был назван лауреатом премии Aurora 2025 года. Премия Aurora в размере 1 миллиона долларов за пробуждение человечества присуждается людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. В этом году Aurora отмечает необычайное мужество и непоколебимую преданность доктора Эльтаиба делу оказания помощи тем, кто оказался в ловушке конфликта.

Continue Reading
Dr. Jamal Eltaeb. Photo by Luke Dray
Dr. Jamal Eltaeb. Photo by Luke Dray
2025 Aurora Prize Ceremony on Ellis Island, New York, November 6, 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora
2025 Aurora Prize Ceremony on Ellis Island, New York, November 6, 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora

На фоне разрушительной гражданской войны в Судане и почти полного краха системы здравоохранения в стране доктор Эльтаиб сохранил больницу Al Nao в Омдурмане в качестве одной из последних действующих больниц в большом Хартуме, что свидетельствует о его устойчивости и лидерстве под огнем.

«Повзрослев, я увидел, насколько хрупкой может быть жизнь и как много может изменить забота и знания одного человека. Я хотел быть врачом, потому что хотел служить людям в их самые уязвимые моменты, — сказал доктор Эльтаиб. — Премия Aurora поощряет врачей, учителей, гуманитарных работников и простых людей во всем мире продолжать движение, зная, что их усилия имеют значение. Это напоминание о том, что мужество одного человека может вдохновить на перемены и что сострадание имеет силу исцелять. Даже самый маленький акт доброты может принести надежду».

«В то время, когда безразличие распространяется, а сострадание находится в осаде, д-р Эльтаиб является живым доказательством того, что человечество не потеряно, — сказал Нубар Афеян (Noubar Afeyan), соучредитель и председатель совета директоров Гуманитарной инициативы Aurora, основатель и генеральный директор Flagship Pioneering. — В мире, где «негуманитарии» слишком часто доминируют в заголовках, доктор Эльтаиб напоминает нам, что гуманитарный дух сохраняется — и что каждый из нас несет ответственность за его сохранение».

Лауреат 2025 года был объявлен на церемонии вручения премии Aurora, состоявшейся на острове Эллис, символе убежища и обновления, в ознаменование десятилетних глобальных усилий Aurora по привлечению внимания к гуманитарным работникам на низовом уровне.

Доктор Эльтаиб был выбран в ходе процесса, в котором было рассмотрено более 800 кандидатур. Как лауреат премии Aurora 2025 года, он получит премию в размере 1 млн долларов для расширения своей работы, а также для поддержки других местных лидеров и низовых организаций, помогающих нуждающимся сообществам.

«Перед лицом невообразимой опасности и лишений доктор Эльтаиб показал, как выглядит истинное гуманитарное лидерство, — сказал лорд Ара Дарзи (Ara Darzi), председатель Отборочной комиссии премии Aurora и содиректор Института глобальных инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона. — Для Авроры большая честь поддержать его миссию и подчеркнуть стойкость тех, кто переживает конфликт. Самоотверженность доктора Эльтаиба напоминает нам, что даже в условиях войны человечество может победить».

С момента эскалации конфликта в Судане в апреле 2023 года доктор Эльтаиб справляется с неоднократными бомбардировками, разрушением инфраструктуры и острой нехваткой электроэнергии и медикаментов, включая анестезию, что гарантирует, что сотни раненых, перемещенных лиц и тяжелобольных пациентов продолжат получать помощь. Под его руководством больница Al Nao стала спасательным кругом для сообщества, воплощая в себе стойкость, солидарность и непоколебимую приверженность спасению жизней в самых сложных условиях.

«Доктор Эльтаиб воплощает принцип отказа от безразличия, — сказала Челси Клинтон (Chelsea Clinton), член Отборочного комитета премии Aurora и заместитель председателя фонда Clinton Foundation и инициативы Clinton Health Access Initiative. — Его приверженность человечеству заключается не только в спасении жизней, но и в поддержании критически важной нити достоинства и заботы сообщества во время одного из самых разрушительных конфликтов в Судане».

На церемонии также были отмечены выдающиеся гуманитарии Aurora 2025 года, Салли Беккер (Sally Becker), доктор Зухейр Лахна (Zouhair Lahna) и доктор Джилл Симан (Jill Seaman), а также заслуженные филантропы, которые олицетворяют основную ценность Aurora «Благодарность в действии»: Генриетта Х. Форе (Henrietta H. Fore), Граса Мачел (Graça Machel), Майкл Милкен (Michael Milken) и Давид Рубинштейн (David Rubenstein)

Отмечая десятилетие влияния в 2025 году, премия Aurora за пробуждение гуманности является флагманской программой Гуманитарной инициативы Aurora, основанной от имени переживших Геноцид армян и в благодарность их спасителям. Aurora усиливает голоса тех, кто находится на переднем крае кризисов человечества, и предоставляет ресурсы, чтобы помочь им масштабировать свое влияние через «Благодарность в действии». Основанная на вере в то, что в каждом человеке есть гуманность, и в каждой гуманности есть человек, Aurora вдохновляет людей во всем мире действовать смело и доброжелательно.

О Гуманитарной инициативе Aurora 

Гуманитарная инициатива Aurora стимулирует работу по спасению жизней, отмечая и поддерживая выдающихся гуманитарных деятелей по всему миру. Aurora была основана от имени переживших Геноцид армян и в благодарность их спасителям. За последнее десятилетие организация создала глобальную сеть и оказала поддержку более 3,5 миллиона человек, пострадавших от гуманитарных кризисов. Финансируя гуманитарные организации по всему миру, которые продолжают цикл пожертвований, эта работа способствует распространению гуманизма в будущем. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.AuroraHumanitarian.org

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2816721/Aurora_Humanitarian_Initiative_Dr_Jamal_Eltaeb.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2816722/Aurora_Humanitarian_Initiative_Prize_Ceremony.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2662832/AHI_Logo.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Aurora Prize 2025 za prebúdzanie ľudskosti získava Dr. Jamal Eltaeb

Aurora Prize 2025 za prebúdzanie ľudskosti získava Dr. Jamal Eltaeb

Riaditeľ nemocnice Al Nao v Sudáne ocenený za zachovanie kritickej lekárskej starostlivosti počas občianskej vojny a záchranu stoviek životov NEW...
Premio Aurora 2025 para el Despertar de la Humanidad otorgado al Dr. Jamal Eltaeb

Premio Aurora 2025 para el Despertar de la Humanidad otorgado al Dr. Jamal Eltaeb

La Aurora Humanitarian Initiative anunció el jueves por la noche que el Dr. Jamal Eltaeb ha sido galardonado con el Premio Aurora 2025. El Premio...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics