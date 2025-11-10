Premio Aurora 2025 para el Despertar de la Humanidad otorgado al Dr. Jamal Eltaeb

Director del Hospital Al Nao en Sudán, reconocido por brindar atención médica esencial durante la guerra civil y salvar cientos de vidas

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Aurora Humanitarian Initiative anunció el jueves por la noche que el Dr. Jamal Eltaeb ha sido galardonado con el Premio Aurora 2025. El Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad, dotado con un millón de dólares, honra a quienes arriesgan su vida para salvar a otros. Este año, Aurora reconoce la extraordinaria valentía y la firme dedicación del Dr. Eltaeb a brindar atención a las personas atrapadas en conflictos.

En medio de la devastadora guerra civil de Sudán y el colapso casi total del sistema de salud del país, el Dr. Eltaeb ha mantenido en funcionamiento el Hospital Al Nao en Omdurman, uno de los últimos hospitales de referencia en el área metropolitana de Jartum, lo que demuestra su resiliencia y liderazgo en situaciones adversas.

"Desde niño, fui testigo de la fragilidad de la vida y de la enorme diferencia que pueden marcar la atención y el conocimiento de una sola persona. Quise ser médico porque quería servir a las personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad", declaró el Dr. Eltaeb. "El Premio Aurora anima a médicos, docentes, trabajadores humanitarios y a la gente común de todo el mundo a seguir adelante, sabiendo que su esfuerzo importa. Es un recordatorio de que la valentía de una persona puede inspirar el cambio y que la compasión tiene el poder de sanar. Incluso el acto de bondad más pequeño puede ofrecer esperanza".

"En tiempos de indiferencia generalizada y con la compasión amenazada, el Dr. Eltaeb es prueba viviente de que la humanidad no se ha perdido", declaró Noubar Afeyan, cofundador y presidente del Consejo de Administración de la Aurora Humanitarian Initiative y fundador y consejero delegado de Flagship Pioneering. "En un mundo donde los "inhumanos" suelen acaparar los titulares, el Dr. Eltaeb nos recuerda que el espíritu humanitario perdura y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantenerlo vivo".

El galardonado de 2025 fue anunciado en la ceremonia de entrega del Premio Aurora, celebrada en Ellis Island, símbolo de refugio y renovación, que conmemora diez años de la labor global de Aurora para visibilizar a los trabajadores humanitarios de base.

El Dr. Eltaeb fue seleccionado tras un proceso que consideró más de 800 candidaturas. Como galardonado con el Premio Aurora 2025, recibirá un premio de un millón de dólares para ampliar su labor y apoyar a otros líderes locales y organizaciones de base que asisten a comunidades necesitadas.

"Ante peligros y privaciones inimaginables, el Dr. Eltaeb ha demostrado lo que significa un verdadero liderazgo humanitario", declaró Lord Ara Darzi, presidente del Comité de Selección del Premio Aurora y codirector del Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres. "Para Aurora es un honor apoyar su misión y destacar la resiliencia de quienes sufren las consecuencias del conflicto. La generosidad del Dr. Eltaeb nos recuerda que, incluso en medio de la guerra, la humanidad puede prevalecer".

Desde que el conflicto se intensificó en Sudán en abril de 2023, el Dr. Eltaeb ha afrontado repetidos bombardeos, el colapso de la infraestructura y la grave escasez de electricidad y suministros médicos, incluida la anestesia, garantizando que cientos de pacientes heridos, desplazados y en estado crítico sigan recibiendo atención. Bajo su liderazgo, el Hospital Al Nao se ha convertido en un salvavidas para la comunidad, un ejemplo de resiliencia, solidaridad y una dedicación inquebrantable para salvar vidas en las condiciones más adversas.

"El Dr. Eltaeb personifica el principio de rechazar la indiferencia", declaró Chelsea Clinton, miembro del Comité de Selección del Premio Aurora y vicepresidenta de la Fundación Clinton y de la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud. "Su compromiso con la humanidad reside no solo en salvar vidas, sino también en mantener la dignidad y el bienestar de una comunidad durante uno de los conflictos más devastadores de Sudán".

Durante la ceremonia también se reconoció a los destacados 2025 Aurora Humanitarians, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna, y Dr. Jill Seaman,, y se rindió homenaje a filántropos que ejemplifican el valor fundamental de Aurora: 'Gratitud en Acción': Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken, y David Rubenstein.

En 2025, el Premio Aurora al Despertar de la Humanidad, que celebra una década de impacto, es un programa insignia de la Aurora Humanitarian Initiative, fundada en nombre de los sobrevivientes del Genocidio Armenio y en agradecimiento a quienes los salvaron. Aurora da voz a quienes están en primera línea de las crisis humanitarias y les proporciona los recursos necesarios para ampliar su impacto a través de la Gratitud en Acción. Basada en la convicción de que en cada persona que realiza labores humanitarias hay un ser humano y viceversa, Aurora inspira a personas de todo el mundo a actuar con valentía y bondad.

Acerca de la Aurora Humanitarian Initiative

La Aurora Humanitarian Initiative cataliza la labor humanitaria al reconocer y apoyar a personas excepcionales en todo el mundo. Fue fundada en nombre de los sobrevivientes del Genocidio Armenio y en agradecimiento a quienes los salvaron. Durante la última década, la organización ha creado una red global y ha brindado apoyo a más de 3,5 millones de personas afectadas por crisis humanitarias. Al financiar a personas en todo el mundo que perpetúan el ciclo de generosidad, esta labor contribuye a la expansión del humanitarismo en el futuro. Para obtener más información, visite www.AuroraHumanitarian.org.

