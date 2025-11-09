2025 Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité décerné au Dr Jamal Eltaeb

Le directeur de l'hôpital Al Nao au Soudan est récompensé pour avoir prodigué des soins médicaux essentiels au milieu de la guerre civile

et sauvé des centaines de vies.

NEW YORK, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'initiative humanitaire Aurora a annoncé jeudi soir que Dr. Jamal Eltaeb a été nommé lauréat du prix Aurora 2025. Le prix Aurore pour l'éveil de l'humanité, doté d'un million de dollars, récompense les personnes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Cette année, Aurora reconnaît le courage extraordinaire et le dévouement inébranlable du Dr Eltaeb pour fournir des soins aux personnes piégées dans les conflits.

Dr. Jamal Eltaeb. Photo by Luke Dray 2025 Aurora Prize Ceremony on Ellis Island, New York, November 6, 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora

Au milieu de la guerre civile dévastatrice du Soudan et de l'effondrement quasi-total du système de santé du pays, le Dr Eltaeb ( ) a maintenu l'hôpital Al Nao d'Omdurman en activité, l'un des derniers hôpitaux de référence de l'agglomération de Khartoum (-), ce qui témoigne de sa résilience et de ses qualités de dirigeant sous le feu de l'ennemi.

"En grandissant, j'ai vu à quel point la vie peut être fragile et à quel point les soins et les connaissances d'une personne peuvent faire la différence. Je voulais être médecin parce que je voulais servir les gens dans leurs moments les plus vulnérables", a déclaré le Dr Eltaeb . "Le prix Aurora encourage les médecins, les enseignants, les humanitaires et les gens ordinaires du monde entier à continuer, sachant que leurs efforts sont importants. Il nous rappelle que le courage d'une personne peut inspirer le changement et que la compassion a le pouvoir de guérir. Même le plus petit acte de gentillesse peut apporter de l'espoir".

"À une époque où l'indifférence se répand et où la compassion est assiégée, le Dr Eltaeb est la preuve vivante que l'humanité n'est pas perdue", a déclaré Noubar Afeyan, cofondateur et président du conseil d'administration de l'initiative humanitaire Aurora et fondateur et PDG de Flagship Pioneering. Dans un monde où les "inhumanitaires" font trop souvent la une des journaux, le Dr Eltaeb nous rappelle que l'esprit humanitaire perdure et que chacun d'entre nous a la responsabilité de le maintenir en vie.

Le lauréat 2025 a été annoncé lors de la cérémonie de remise du prix Aurora qui s'est tenue sur Ellis Island, symbole de refuge et de renouveau, marquant les dix ans de l'effort mondial d'Aurora pour mettre en lumière les humanitaires de base.

Le Dr Eltaeb a été sélectionné à l'issue d'un processus qui a pris en compte plus de 800 candidatures. En tant que lauréat du prix Aurora 2025, il recevra une récompense d'un million de dollars pour développer son travail et soutenir d'autres dirigeants locaux et organisations locales qui aident les communautés dans le besoin.

"Face à des dangers et des privations inimaginables, le Dr Eltaeb a montré à quoi ressemble un véritable leadership humanitaire", a déclaré Lord Ara Darzi, président du comité de sélection du prix Aurora et codirecteur de l'Institut d'innovation en santé mondiale de l'Imperial College de Londres. "Aurora est honorée de soutenir sa mission et de mettre en lumière la résilience de ceux qui endurent les conflits. L'abnégation du Dr Eltaeb nous rappelle que même en temps de guerre, l'humanité peut l'emporter".

Depuis l'escalade du conflit au Soudan en avril 2023, le Dr Eltaeb a affronté les bombardements répétés, l'effondrement des infrastructures et les pénuries aiguës d'électricité et de fournitures médicales, y compris d'anesthésie, en veillant à ce que des centaines de blessés, de personnes déplacées et de patients gravement malades continuent de recevoir des soins. Sous sa direction, l'hôpital Al Nao est devenu une bouée de sauvetage pour la communauté, incarnant la résilience, la solidarité et le dévouement inébranlable pour sauver des vies dans les conditions les plus difficiles.

"Le Dr Eltaeb incarne le principe du refus de l'indifférence", a déclaré Chelsea Clinton, membre du comité de sélection du prix Aurora et vice-présidente de la Fondation Clinton et de l'initiative Clinton pour l'accès à la santé. "Son engagement envers l'humanité ne consiste pas seulement à sauver des vies, mais aussi à maintenir le fil conducteur de la dignité et de l'attention d'une communauté pendant l'un des conflits les plus dévastateurs du Soudan".

La cérémonie a également récompensé des personnalités exceptionnelles 2025 Aurora Humanitarians, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna, et Dr. Jill Seaman, et honoré des philanthropes qui illustrent la valeur fondamentale des Aurora, à savoir "la gratitude en action" : Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken, et David Rubenstein.

Célébrant une décennie d'impact en 2025, le prix Aurora de l'éveil de l'humanité est un programme phare de l'initiative humanitaire Aurora, fondée au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs. Aurora amplifie les voix de ceux qui sont en première ligne des crises de l'humanité et fournit les ressources nécessaires pour les aider à accroître leur impact par le biais de la gratitude en action. Convaincue qu'il y a un humain dans chaque humanitaire et un humanitaire dans chaque humain, Aurora inspire les gens du monde entier à agir avec courage et gentillesse.

