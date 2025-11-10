2025年Aurora賞「人道の覚醒（Awakening Humanity）」部門受賞者Jamal Eltaeb博士

スーダンのAl Nao 病院長、内戦の最中に重要な医療を支え

何百人もの命を救った功績が認められる

ニューヨーク, 2025年11月11日 /PRNewswire/ Aurora Humanitarian Initiativeは木曜の夜、 Jamal Eltaeb博士が2025年Aurora賞受賞者に選ばれたと発表しました。Aurora賞「人道の覚醒（Awakening Humanity）」部門（賞金100万ドル）は、自らも危地にありながら他者を救うために尽力する個人を称えるものです。今年、 Auroraは、紛争に巻き込まれた人々にケアを提供することに対する Eltaeb医師の並外れた勇気と確固たる献身を称えます。

スーダンの壊滅的な内戦と国の医療制度のほぼ完全な崩壊のさなか、Eltaeb医師はオムドゥルマンのAl Nao病院を大ハルツーム地域で機能している最後の紹介病院の1つとして運営し続けました。これは、戦火の中でも揺るがない同氏の回復力とリーダーシップの証です。

「成長するにつれて、人生がいかに脆いものであり、一人の人間の配慮と知識がいかに大きな違いを生み出せるかを知りました。人が一番弱いときに助けられるようになりたいと思ったから、医者を目指したのです」とEltaeb医師は述べています。「Aurora賞は、医師、教師、人道主義者、そして世界中の市井の人々が、自分たちの努力が価値を持つと知り、前に進み続ける勇気を与えるものです。これは、一人の勇気が変化を促し、思いやりには癒しの力があることを思い出させてくれます。ほんの小さな親切な行為でも希望をもたらすことができます。」

「無関心が広がり、思いやりが脅かされている時に、Eltaeb博士は、人間性が失われていないことの生きた証拠として立っています」と、Aurora Humanitarian Initiativeの共同創設者兼取締役会長であり、Flagship Pioneeringの創設者兼CEOであるNoubar Afeyan氏は述べています。「『非人道主義者』が頻繁にニュースの見出しを占める世界において、Eltaeb博士は、人道精神は存続し、私たち一人ひとりにそれを生かし続ける責任があることを思い出させてくれます。」

2025年の受賞者は、避難と再生の象徴であるエリス島で開催された Aurora賞授賞式で発表されました。今年は、草の根の人道支援を世界に紹介するAuroraの取り組みが10年目を迎える節目の年です。

Eltaeb博士は、800件を超える候補を検討した結果、受賞者に選出されました。2025年Aurora賞受賞者として、同氏は100万ドルの賞金を受け取ることになります。この賞金は、同氏の活動拡大に加え、コミュニティを支援している地域のリーダーや草の根組織を支える取り組みにも充てられます。

「想像を絶する危険と窮乏に直面して、Eltaeb博士は真の人道的リーダーシップがどのようなものかを示しました」と、 Aurora賞選考委員会委員長でImperial College LondonのInstitute of Global Health Innovation共同所長のLord Ara Darzi氏は述べています。「Auroraにとって、同氏の使命を支援し、紛争に耐える人々の回復力に光を当てられるのは光栄なことです。Eltaeb博士の無私無欲な姿は、戦争の最中でも人間性は勝利できるということを私たちに思い出させてくれます。」

2023年4月にスーダンで紛争が激化して以来、Eltaeb医師は度重なる爆撃、インフラの崩壊、電力や麻酔を含む医療用品の深刻な不足を乗り越え、負傷者、避難者、重篤患者数百人が引き続き治療を受けられるよう尽力してきました。同氏のリーダーシップの下、Al Nao病院は地域社会にとっての生命線となり、最も困難な状況下での回復力、団結、そして人命救助への揺るぎない献身を体現する存在となっています。

「Eltaeb博士は無関心を拒否するという原則を体現しています」と、 Aurora賞選考委員会メンバーであり、Clinton FoundationおよびClinton Health Access Initiativeの副議長であるChelsea Clinton氏は述べています。「人道に対する同氏の献身は、人命を救うことだけでなく、スーダンで最も壊滅的な紛争の一つにおいて、コミュニティの尊厳とケアという重要な絆を維持することにも注がれています。」

式典では、2025 Aurora Humanitarians、Sally Becker氏、Zouhair Lahna博士、Jill Seaman博士、そしてAuroraの中核的価値観である「行動する感謝（Gratitude in Action）」を体現する名誉ある慈善家たち、Henrietta H. Fore、 Graça Machel、 Michael Milken、David Rubensteinの各氏も表彰されました。

2025年に10年にわたる影響を祝うAurora賞「人道の覚醒（Awakening Humanity）」部門は、アルメニア人虐殺の生存者を代表し、彼らを救った人々への感謝の気持ちを込めて設立されたAurora人道イニシアティブ（Aurora Humanitarian Initiative）の旗艦プログラムです。Auroraは、人道の危機の最前線にいる人々の声を広め、行動する感謝（Gratitude in Action）を通じて、彼らの影響力を拡大するための支援を提供します。すべての人道主義者の中には人間がおり、すべての人間の中には人道主義者がいるという信念に基づき、Auroraは世界中の人々に勇気と優しさを持って行動するよう促しています。

