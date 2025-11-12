Nagroda Aurora 2025 za „przebudzenie ludzkości" przyznana dr. Jamalowi Eltaebowi

Dyrektor szpitala Al Nao w Sudanie uhonorowany za utrzymanie kluczowej opieki medycznej podczas wojny domowej i uratowanie setek istnień

NOWY JORK, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Aurora Humanitarian Initiative (Inicjatywa Humanitarna Aurora) ogłosiła w czwartek wieczorem, że laureatem Nagrody Aurora 2025 został dr Jamal Eltaeb. Nagroda Aurora za „przebudzenie ludzkości" (Awakening Humanity) w wysokości 1 miliona dolarów przyznawana jest osobom, które ryzykują własne życie, aby ratować innych. W tym roku Aurora wyróżnia dr. Eltaeba za jego niezwykłą odwagę oraz niezachwiane zaangażowanie w zapewnianie opieki medycznej w obliczu konfliktu zbrojnego.

W czasie niszczycielskiej wojny domowej w Sudanie i niemal całkowitego załamania państwowego systemu ochrony zdrowia, dr Eltaeb utrzymał Szpital Al Nao w Omdurmanie jako jeden z ostatnich czynnych szpitali specjalistycznych w aglomeracji Chartumu - co jest świadectwem jego wytrwałości i przywództwa pod ostrzałem.

„Dorastając, widziałem, jak kruche może być życie i jak ogromną różnicę może stanowić wiedza i troska jednej osoby. Chciałem zostać lekarzem, ponieważ pragnąłem służyć ludziom w chwilach, gdy są najbardziej wrażliwi i w najtrudniejszych sytuacjach - powiedział dr Eltaeb. - Nagroda Aurora dodaje odwagi lekarzom, nauczycielom, osobom zaangażowanym w pomoc humanitarną i zwykłym ludziom na całym świecie, aby nie ustawali w wysiłkach, wiedząc, że ich praca ma znaczenie. To przypomnienie, że odwaga jednej osoby może inspirować do zmiany, a współczucie ma moc leczenia. Nawet najmniejszy akt życzliwości może przynieść nadzieję".

„Kiedy panuje coraz powszechniejsza obojętność, a współczucie jest oblężoną twierdzą, dr Eltaeb jest żywym dowodem na to, że dla ludzkości jest jeszcze nadzieja - powiedział Noubar Afeyan, współzałożyciel i przewodniczący Rady Dyrektorów Inicjatywy Humanitarnej Aurora oraz założyciel i dyrektor generalny Flagship Pioneering.- W świecie, w którym osoby pozbawione humanitaryzmu zbyt często dominują w nagłówkach, dr Eltaeb przypomina nam, że duch humanitaryzmu trwa i że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, by go podtrzymywać".

Laureata Nagrody Aurora 2025 ogłoszono podczas Ceremonii Wręczenia Nagród Aurora na Ellis Island - symbolu schronienia i odnowy - w roku dziesięciolecia globalnych działań organizacji ukierunkowanych na podkreślanie roli osób angażujących się w oddolną pomoc humanitarną.

Dr Eltaeb został wybrany w ramach procesu, w którym rozważano ponad 800 nominacji. Jako laureat Nagrody Aurora 2025 otrzyma milion dolarów na rozwijanie swojej działalności, a także na wspieranie innych lokalnych liderów i organizacji działających na poziomie społeczności niosących pomoc ludziom w potrzebie.

„W obliczu niewyobrażalnego zagrożenia i skrajnego niedostatku dr Eltaeb pokazał, jak wygląda prawdziwe przywództwo humanitarne - powiedział Lord Ara Darzi, przewodniczący Komitetu Selekcyjnego Nagrody Aurora oraz współdyrektor Institute of Global Health Innovation w Imperial College London. - Aurora z dumą wspiera jego misję i podkreśla wytrwałość tych, którzy trwają w obliczu konfliktu. Poświęcenie dr. Eltaeba przypomina nam, że nawet w czasie wojny człowieczeństwo może zwyciężyć".

Od czasu eskalacji konfliktu w Sudanie w kwietniu 2023 r. dr Eltaeb zmaga się z powtarzającymi się bombardowaniami, załamaniem infrastruktury oraz dużymi przerwami w dostawach energii elektrycznej i środków medycznych - w tym środków znieczulających - a jego wysiłki sprawiają, że setki rannych, przesiedlonych i krytycznie chorych pacjentów nadal otrzymują opiekę. Pod jego kierownictwem szpital Al Nao stał się dla społeczności prawdziwym kołem ratunkowym, miejscem, które cechuje się wytrwałością, solidarnością i niezachwianym poświęceniem dla ratowania życia w najtrudniejszych warunkach.

„Dr Eltaeb jest uosobieniem zasady niezgody na obojętność - stwierdziła Chelsea Clinton, członkini Komitetu Selekcyjnego Nagrody Aurora oraz wiceprzewodnicząca Clinton Foundation i Clinton Health Access Initiative. - Jego zaangażowanie w pomoc ludziom przejawia się nie tylko w ratowaniu życia, lecz także w podtrzymywaniu fundamentalnej godności i opieki nad społecznością w trakcie jednego z najbardziej katastrofalnych konfliktów we współczesnym Sudanie".

Podczas ceremonii uhonorowano również wybitne postaci pomocy humanitarnej 2025 Aurora Humanitarians, Sally Becker, Dr. Zouhair Lahna i SeamanDr. Jill, oraz wyróżniono filantropów którzy są przykładem realizacji kluczowej wartości organizacji Aurora, jaką jest „wdzięczność w działaniu". Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milkeni David Rubenstein.

Świętując dekadę wpływu organizacji na świat w roku 2025, Nagroda Aurora za „przebudzenie ludzkości" stanowi sztandarowy program Inicjatywy Humanitarnej Aurora, założonej w imieniu ocalałych z ludobójstwa Ormian oraz jako forma wyrażenia wdzięczności wobec ich wybawców. Aurora wzmacnia głos osób stojących na pierwszej linii frontu globalnych kryzysów humanitarnych oraz dostarcza im zasoby niezbędne do zwiększania skali ich wpływu poprzez realizowanie idei „wdzięczności w działaniu". Opierając się na przekonaniu, że w każdym człowieku tkwi dobroczynna moc, a każdy kto angażuje się w pomoc humanitarną jest przede wszystkim człowiekiem, Aurora inspiruje ludzi na całym świecie do działania z odwagą i życzliwością.

Inicjatywa Humanitarna Aurora

Inicjatywa Humanitarna Aurora inicjuje i wspiera działania ratujące życie, poprzez nagradzanie i wspieranie wybitnych jednostek działających na polu pomocy humanitarnej na całym świecie. Aurora została założona w imieniu ocalałych z ludobójstwa Ormian oraz jako wyraz wdzięczności wobec ich wybawców. W ciągu ostatniej dekady organizacja zbudowała globalną sieć i udzieliła wsparcia dla ponad 3,5 miliona osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Finansując podmioty zaangażowane w pomoc humanitarną na całym świecie, które kontynuują „cykl przekazywania dobra", jej działalność przyczynia się do trwałego rozwoju i umacniania humanitaryzmu w przyszłości. Więcej informacji na stronie www.AuroraHumanitarian.org.

