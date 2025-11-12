El presidente de Linglong Tire, Wang Feng, pronunció un discurso durante la COP30

BELÉM, Brasil, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 10 de noviembre, en el evento paralelo "Civilización Ecológica y Buenas Prácticas de China", celebrado en el Pabellón de China durante la COP30 en Belém, Brasil, China presentó sus logros en materia de civilización ecológica a la comunidad internacional. Como representante de la transición industrial verde de China, Wang Feng, presidente de Linglong Tire, fue invitado a pronunciar un discurso de apertura, en el que compartió las prácticas y los compromisos de la empresa en materia de desarrollo bajo en carbono. Linglong se comprometió a alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y la neutralidad de carbono para 2050, una década antes del plazo global establecido por el Acuerdo de París.

Linglong ha establecido una hoja de ruta clara para la implementación de la neutralidad de carbono, avanzando sistemáticamente en la reducción de emisiones mediante la optimización del uso de la energía, la I+D de neumáticos sostenibles y la gestión de la cadena de suministro. Su objetivo es reducir las emisiones de carbono en un 52,07 % para 2035 y alcanzar las cero emisiones netas para 2050. La empresa promueve la transformación verde a través de cinco dimensiones clave: nuevos materiales, tecnologías, procesos, equipos y energía. Por ejemplo, lanzó el primer neumático del mundo con un 79 % de materiales sostenibles, que cumple con los más altos estándares de rendimiento de la UE. Linglong planea aumentar este porcentaje al 85 % para 2028 y lograr el uso de materiales 100 % sostenibles para 2040. Entre sus innovaciones se incluye el uso de materiales de base biológica, como sílice de ceniza de cáscara de arroz y caucho itaconato a base de maíz, para sustituir las materias primas tradicionales derivadas del petróleo, algunas de las cuales pueden reducir las emisiones de carbono en un 35 %.

Tecnológicamente, el nuevo neumático energético SPORT MASTER e de Linglong incorpora tecnologías centrales galardonadas como la presión de estado estacionario BPT para optimizar la distribución de la presión sobre el suelo.

Linglong también está comprometida con la creación de un ecosistema verde a lo largo de toda la cadena industrial. Como el primer fabricante de neumáticos de China continental en unirse a la GPSNR, promueve activamente la transparencia y el cumplimiento de la cadena de suministro. Mediante proyectos de caucho natural sostenible con certificación FSC, Linglong extiende su responsabilidad ambiental a la etapa de la materia prima, garantizando una gestión sostenible desde los bosques hasta los neumáticos. En cuanto al reciclaje de recursos, la empresa opera talleres de caucho regenerado y promueve el uso de caucho regenerado líquido y negro de humo de pirólisis, abordando eficazmente la presión ambiental de los neumáticos usados y estableciendo un ciclo de recursos cerrado.

Wang Feng destacó que la hoja de ruta de doble carbono de Linglong no solo representa un compromiso con la protección del medio ambiente, sino también una revolución en la eficiencia y el valor de la producción. La empresa seguirá innovando para ofrecer a los usuarios de todo el mundo soluciones de neumáticos ecológicos de alta calidad. Linglong está dispuesta a colaborar con todas las partes interesadas para construir un mundo limpio y hermoso mediante acciones concretas.