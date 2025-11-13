Le président de Linglong Tire, Wang Feng, a prononcé un discours lors de la COP30

BELÉM, Brésil, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 10 novembre, lors de l'événement parallèle « Civilisation écologique et belles pratiques de la Chine » qui s'est tenu au Pavillon de la Chine pendant la COP30 à Belém, au Brésil, la Chine a présenté à la communauté internationale ses réalisations en matière de civilisation écologique. En tant que représentant de la transition industrielle verte de la Chine, Wang Feng, président de Linglong Tire, a été invité à prononcer un discours liminaire, partageant les pratiques et engagements de l'entreprise en matière de développement à faibles émissions de carbone. Linglong s'est engagée à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050, soit avec dix ans d'avance sur le calendrier mondial fixé par l'Accord de Paris.

Linglong a établi un plan clair de mise en œuvre de la neutralité carbone, faisant systématiquement progresser les réductions d'émissions par l'utilisation de l'énergie, la recherche et le développement de pneus durables et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société vise à réduire ses émissions de carbone de 52,07 % d'ici à 2035 et à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. L'entreprise promeut la transformation écologique à travers cinq dimensions clés : nouveaux matériaux, technologies, procédés, équipements et énergie. Par exemple, elle a lancé le premier pneu au monde contenant 79 % de matériaux durables, qui répond aux normes de performance les plus élevées de l'UE. Linglong prévoit de porter ce ratio à 85 % d'ici 2028 et d'atteindre 100 % d'utilisation de matériaux durables d'ici 2040. Les innovations comprennent l'utilisation de matériaux biosourcés tels que la silice de cendre de balle de riz et le caoutchouc itaconate à base de maïs pour remplacer les matières premières traditionnelles à base de pétrole, certains de ces matériaux pouvant réduire les émissions de carbone de 35 %.

Sur le plan technologique, le nouveau pneu économe en énergie SPORT MASTER e de Linglong incorpore des technologies de base primées telles que la pression BPT en régime permanent afin d'optimiser la distribution de la pression au sol.

Linglong s'engage également à construire un écosystème écologique tout au long de la chaîne industrielle. Premier fabricant de pneus de Chine continentale à adhérer au GPSNR, il promeut activement la transparence et la conformité de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à des projets de caoutchouc naturel durable certifiés FSC, Linglong étend sa responsabilité environnementale au stade de la matière première, garantissant une gestion durable des forêts jusqu'aux pneus. En ce qui concerne le recyclage des ressources, l'entreprise exploite des ateliers de caoutchouc recyclé et encourage l'utilisation de caoutchouc liquide recyclé et de noir de carbone issu de la pyrolyse, ce qui permet de lutter efficacement contre la pression environnementale exercée par les pneus usagés et d'établir un cycle de ressources en boucle fermée.

Wang Feng a souligné que la feuille de route vers le double objectif carbone de Linglong n'est pas seulement un engagement en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi une révolution en matière d'efficacité et de valeur de la production. L'entreprise continuera d'innover pour fournir aux utilisateurs du monde entier des solutions de pneus verts de haute qualité. Linglong est prête à collaborer avec toutes les parties pour construire un monde propre et beau par des actions concrètes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820974/Chairman_of_Linglong_Tire_Wang_Feng_Delivered_a_Speech_during_COP30.jpg