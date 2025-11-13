Linglong TireのWang Feng会長、COP30でスピーチを実施

ベレン（ブラジル）、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 2025年11月10日、ブラジル・ベレンで開催されたCOP30の中国館サイドイベント「生態文明と美しい中国の実践」において、中国は国際社会に対し、生態文明における成果を紹介しました。中国の産業グリーン化の代表として、Linglong TireのWang Feng会長が基調講演に招かれ、同社の低炭素開発における実践と取り組みについて説明しました。Linglongは、パリ協定で定められた世界的なタイムラインよりも10年先行し、2030年までに炭素排出のピーク、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを約束しました。

Linglong Tire Wang Feng Delivered a Speech during COP30 (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Linglongは明確なカーボンニュートラル実現のロードマップを策定しており、エネルギー利用、持続可能なタイヤの研究開発、サプライチェーン管理を通じて体系的に排出削減を進めています。同社は、2035年までに炭素排出量を52.07％削減し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。同社は、新素材、技術、プロセス、設備、エネルギーの5つの主要分野を通じて、グリーン転換を推進しています。例えば、同社は世界初となる、79％を持続可能な素材で製造したタイヤを発売しており、最高レベルのEU性能基準を満たしています。Linglongは、2028年までにこの比率を85％に引き上げ、2040年までに持続可能素材の使用を100％達成する計画です。革新例として、米ぬか灰シリカやトウモロコシ由来のイタコン酸ゴムなどのバイオベース素材を使用して従来の石油系原材料を置き換えており、その一部は炭素排出量を最大35％削減できます。

技術面では、Linglongの新エネルギータイヤSPORT MASTER eは、地面への圧力分布を最適化するBPT定常圧技術など、受賞歴のあるコア技術を取り入れています。

Linglongは、産業チェーン全体にわたるグリーンエコシステムの構築にも注力しています。中国本土で初めてGPSNRに加盟したタイヤメーカーとして、サプライチェーンの透明性と遵守を積極的に推進しています。FSC認証を取得した持続可能な天然ゴムプロジェクトを通じて、 Linglongは原材料段階まで環境責任を拡張し、森林からタイヤに至るまでの持続可能な管理を確保しています。資源リサイクルの面では、同社は再生ゴム工場を運営し、液状再生ゴムや熱分解カーボンブラックの使用を推進することで、廃タイヤによる環境負荷に効果的に対処し、資源の循環型クローズドループを確立しています。

Wang Feng氏は、Linglongのデュアルカーボンロードマップは、単なる環境保護への取り組みではなく、生産効率と価値の革新でもあると強調しました。同社は、今後も革新を続け、世界中のユーザーに高品質なグリーンタイヤソリューションを提供していきます。Linglongは、実践的な取り組みを通じて、すべての関係者と協力し、クリーンで美しい世界の実現に貢献する意向です。

