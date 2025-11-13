BELÉM, Brasil, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 10 de noviembre, en el evento paralelo "Civilización ecológica y prácticas de la bella China", celebrado en el pabellón de China durante la COP30 en Belém (Brasil), China presentó sus logros en materia de civilización ecológica a la comunidad internacional. Como representante de la transición industrial ecológica de China, Wang Feng, presidente de Linglong Tire, fue invitado a pronunciar un discurso inaugural en el que compartió las prácticas y compromisos de la empresa en materia de desarrollo con bajas emisiones de carbono. Linglong se comprometió a alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y la neutralidad en carbono para 2050, una década antes del plazo mundial establecido por el Acuerdo de París.

Wang Feng, presidente de Linglong Tire, pronunció un discurso durante la COP30 (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Linglong ha establecido un plan claro para implementar la neutralidad en carbono, y avanzó de forma sistemática en la reducción de emisiones mediante la utilización de energía, la investigación y el desarrollo de neumáticos sostenibles y la gestión de la cadena de suministro. Su objetivo es reducir las emisiones de carbono en un 52,07 % para 2035 y alcanzar cero emisiones netas para 2050. La empresa promueve la transformación ecológica por medio de cinco dimensiones clave: nuevos materiales, tecnologías, procesos, equipos y energía. Por ejemplo, lanzó el primer neumático del mundo fabricado con un 79 % de materiales sostenibles, lo cual cumple con los más altos estándares de rendimiento de la UE. Linglong planea aumentar esta proporción al 85 % para 2028 y alcanzar el 100 % en el uso de materiales sostenibles para 2040. Entre las innovaciones se incluye el uso de materiales de origen biológico, como la sílice de cáscara de arroz y el caucho de itaconato a base de maíz, para sustituir las materias primas tradicionales derivadas del petróleo, algunas de las cuales pueden reducir las emisiones de carbono en un 35 %.

Desde el punto de vista tecnológico, el nuevo neumático SPORT MASTER e de Linglong para vehículos de nueva energía incorpora tecnologías básicas galardonadas, como la presión estable BPT, que optimiza la distribución de la presión sobre el suelo.

Además, Linglong se compromete a crear un ecosistema ecológico en toda la cadena industrial. Como primer fabricante de neumáticos de China continental en unirse a la Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible (GPSNR, por sus siglas en inglés), promueve de forma activa la transparencia y el cumplimiento normativo en la cadena de suministro. Mediante proyectos de caucho natural sostenible con certificación FSC, Linglong amplía su responsabilidad medioambiental a la fase de materia prima, y garantiza una gestión sostenible desde los bosques hasta los neumáticos. En cuanto al reciclaje de recursos, la empresa gestiona talleres de caucho regenerado y promueve el uso de caucho regenerado líquido y negro de humo pirolítico, lo que permite abordar de manera eficaz la presión medioambiental que suponen los neumáticos usados y establecer un ciclo de recursos cerrado.

Wang Feng destacó que el plan de doble carbono de Linglong no solo es un compromiso con la protección del medio ambiente, sino también una revolución en la eficiencia y el valor de la producción. La empresa seguirá innovando para ofrecer a los usuarios de todo el mundo soluciones de neumáticos ecológicos de alta calidad. Linglong está dispuesta a colaborar con todas las partes para construir un mundo limpio y hermoso mediante acciones prácticas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821092/Chairman_of_Linglong_Tire_Wang_Feng_Delivered_a_Speech_during_COP30.jpg

FUENTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.