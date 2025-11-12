Der Vorsitzende von Linglong Tire, Wang Feng, hielt eine Rede während der COP30

BELÉM, Brasilien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 10. November stellte China im Rahmen der Nebenveranstaltung „Ecological Civilization and Beautiful China Practices" (Ökologische Zivilisation und Praktiken für ein schönes China), die während der COP30 in Belém, Brasilien, im China-Pavillon stattfand, der internationalen Gemeinschaft seine Erfolge im Bereich der ökologischen Zivilisation vor. Als Vertreter des ökologischen Wandels in der chinesischen Industrie wurde Wang Feng, Vorsitzender von Linglong Tire, eingeladen, eine Grundsatzrede zu halten und über die Praktiken und Verpflichtungen des Unternehmens im Bereich der kohlenstoffarmen Entwicklung zu berichten. Linglong hat sich verpflichtet, bis 2030 den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zu erreichen und bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden, ein Jahrzehnt vor dem im Pariser Abkommen festgelegten globalen Zeitplan.

Linglong hat einen klaren Fahrplan zur Umsetzung der Kohlenstoffneutralität aufgestellt und treibt die Emissionsreduzierung durch Energieeffizienz, nachhaltige Reifenforschung und -entwicklung sowie Lieferkettenmanagement systematisch voran. Ziel ist es, die Kohlenstoffemissionen bis 2035 um 52,07 % zu senken und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen fördert den grünen Wandel durch fünf Schlüsseldimensionen: neue Materialien, Technologien, Verfahren, Geräte und Energie. So hat das Unternehmen beispielsweise den weltweit ersten Reifen mit einem Anteil von 79 % nachhaltigen Materialien auf den Markt gebracht, der die höchsten EU-Leistungsstandards erfüllt. Linglong plant, diesen Anteil bis 2028 auf 85 % zu erhöhen und bis 2040 100 % nachhaltige Materialien zu verwenden. Zu den Innovationen gehört die Verwendung biobasierter Materialien wie Kieselsäure aus Reishülsenasche und Itaconsäure-Kautschuk auf Maisbasis als Ersatz für herkömmliche Rohstoffe auf Erdölbasis, wodurch sich die Kohlenstoffemissionen um bis zu 35 % reduzieren lassen.

In technologischer Hinsicht verfügt der neue Energie-Reifen SPORT MASTER e von Linglong über preisgekrönte Kerntechnologien wie BPT Steady-State Pressure zur Optimierung der Bodendruckverteilung.

Linglong engagiert sich außerdem für den Aufbau eines grünen Ökosystems entlang der gesamten Industriekette. Als erster Reifenhersteller auf dem chinesischen Festland, der sich der GPSNR angeschlossen hat, fördert das Unternehmen aktiv die Transparenz und Compliance in der Lieferkette. Durch FSC-zertifizierte Projekte für nachhaltigen Naturkautschuk erweitert Linglong seine Umweltverantwortung auf die Rohstoffphase und gewährleistet so eine nachhaltige Bewirtschaftung vom Wald bis zum Reifen. Im Bereich des Recyclings von Ressourcen betreibt das Unternehmen Werkstätten für wiederaufbereiteten Kautschuk und fördert die Verwendung von flüssigem wiederaufbereitetem Kautschuk und Pyrolyse-Ruß. Damit begegnet es wirksam der Umweltbelastung durch Altreifen und schafft einen geschlossenen Ressourcenkreislauf.

Wang Feng betonte, dass die Dual-Carbon-Roadmap von Linglong nicht nur ein Bekenntnis zum Umweltschutz darstellt, sondern auch eine Revolution in Bezug auf Produktionseffizienz und Wert. Das Unternehmen wird auch weiterhin Innovationen entwickeln, um Nutzern weltweit hochwertige umweltfreundliche Reifenlösungen anzubieten. Linglong ist bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um durch praktische Maßnahmen eine saubere und schöne Welt zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820974/Chairman_of_Linglong_Tire_Wang_Feng_Delivered_a_Speech_during_COP30.jpg