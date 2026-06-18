QS World University Rankings 2027

Brasil registra queda acentuada à medida que persistem desafios de internacionalização e pesquisa

LONDON, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, especialista internacional em ensino superior, divulgou hoje a 23ª edição anual do QS World University Rankings.

Pelo décimo quinto ano consecutivo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) mantém o primeiro lugar. O Imperial College London permanece em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo, agora dividindo a posição com a Universidade de Stanford, que subiu da terceira posição.

Os resultados mostram que a principal instituição do Brasil, a Universidade de São Paulo (USP), caiu 25 posições, ficando em 133º lugar, marcando três anos consecutivos de queda no ranking após ter alcançado a melhor posição já obtida pelo Brasil, o 85º lugar, em 2024. Posteriormente, ela saiu do top 100 na edição do ano passado.

Isso reflete uma tendência mais ampla de declínio para o Brasil, que vê 14 de suas universidades anteriormente classificadas caírem e oito permanecerem estáveis, enquanto nenhuma sobe, resultando em uma taxa líquida de queda de 64% para o Brasil – a sétima mais alta do mundo entre os sistemas de ensino superior com 10 ou mais universidades classificadas. O Brasil não está sozinho. Entre as 116 universidades da América Latina anteriormente classificadas, 60 caíram, 47 permaneceram estáveis e apenas nove subiram.

Universidades brasileiras entre as 500 melhores 2027 2026

133 108 USP 277 233 Unicamp 367 317 Universidade Federal do Rio de Janeiro 513 450 UNESP

A Universidade de São Paulo caiu 25 posições, ficando em 133º lugar no ranking mundial, prolongando sua queda no ranking pelo terceiro ano consecutivo.

O Brasil registra uma das quedas mais acentuadas da América Latina, com 64% das universidades classificadas apresentando queda e nenhuma apresentando melhora em relação ao ano anterior.

Apesar da pressão dos rankings, o Brasil continua sendo o sistema de ensino superior mais representado da América Latina, com 22 universidades classificadas globalmente.

A forte Reputação Acadêmica reforça a influência acadêmica do Brasil, com a USP e a Unicamp figurando entre as 100 melhores do mundo neste indicador.

reforça a influência acadêmica do Brasil, com a USP e a Unicamp figurando entre as 100 melhores do mundo neste indicador. A internacionalização continua sendo uma fraqueza estrutural, com nenhuma universidade brasileira classificada acima da 800ª posição globalmente na Proporção de Docentes Internacionais e apenas uma entre as 800 melhores na Proporção de Estudantes Internacionais .

e apenas uma entre as 800 melhores na . A competitividade do Brasil em pesquisa enfrenta pressão à medida que seus pares globais fortalecem visibilidade e impacto, redes de colaboração e citações.

O investimento federal planejado em parcerias internacionais e mobilidade sinaliza uma resposta política assertiva às crescentes pressões competitivas globais.

Os Resultados de Emprego continuam sendo um ponto forte relativo, sugerindo que as universidades brasileiras continuam formando graduados com influência global, apesar do reconhecimento mais fraco por parte dos empregadores.

Veja o relatório completo sobre o Brasil aqui:Brazil_WUR2027_BPT_D1.1_T1.0_MEDIA

FONTE QS Quacquarelli Symonds