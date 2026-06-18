QS World University Rankings 2027
Notícias fornecidas porQS Quacquarelli Symonds
17 jun, 2026, 23:33 GMT
Brasil registra queda acentuada à medida que persistem desafios de internacionalização e pesquisa
LONDON, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, especialista internacional em ensino superior, divulgou hoje a 23ª edição anual do QS World University Rankings.
Pelo décimo quinto ano consecutivo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) mantém o primeiro lugar. O Imperial College London permanece em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo, agora dividindo a posição com a Universidade de Stanford, que subiu da terceira posição.
Os resultados mostram que a principal instituição do Brasil, a Universidade de São Paulo (USP), caiu 25 posições, ficando em 133º lugar, marcando três anos consecutivos de queda no ranking após ter alcançado a melhor posição já obtida pelo Brasil, o 85º lugar, em 2024. Posteriormente, ela saiu do top 100 na edição do ano passado.
Isso reflete uma tendência mais ampla de declínio para o Brasil, que vê 14 de suas universidades anteriormente classificadas caírem e oito permanecerem estáveis, enquanto nenhuma sobe, resultando em uma taxa líquida de queda de 64% para o Brasil – a sétima mais alta do mundo entre os sistemas de ensino superior com 10 ou mais universidades classificadas. O Brasil não está sozinho. Entre as 116 universidades da América Latina anteriormente classificadas, 60 caíram, 47 permaneceram estáveis e apenas nove subiram.
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Universidades brasileiras entre as 500 melhores
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2027
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2026
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133
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108
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USP
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277
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233
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Unicamp
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367
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317
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Universidade Federal do Rio de Janeiro
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513
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450
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UNESP
- A Universidade de São Paulo caiu 25 posições, ficando em 133º lugar no ranking mundial, prolongando sua queda no ranking pelo terceiro ano consecutivo.
- O Brasil registra uma das quedas mais acentuadas da América Latina, com 64% das universidades classificadas apresentando queda e nenhuma apresentando melhora em relação ao ano anterior.
- Apesar da pressão dos rankings, o Brasil continua sendo o sistema de ensino superior mais representado da América Latina, com 22 universidades classificadas globalmente.
- A forte Reputação Acadêmica reforça a influência acadêmica do Brasil, com a USP e a Unicamp figurando entre as 100 melhores do mundo neste indicador.
- A internacionalização continua sendo uma fraqueza estrutural, com nenhuma universidade brasileira classificada acima da 800ª posição globalmente na Proporção de Docentes Internacionais e apenas uma entre as 800 melhores na Proporção de Estudantes Internacionais.
- A competitividade do Brasil em pesquisa enfrenta pressão à medida que seus pares globais fortalecem visibilidade e impacto, redes de colaboração e citações.
- O investimento federal planejado em parcerias internacionais e mobilidade sinaliza uma resposta política assertiva às crescentes pressões competitivas globais.
- Os Resultados de Emprego continuam sendo um ponto forte relativo, sugerindo que as universidades brasileiras continuam formando graduados com influência global, apesar do reconhecimento mais fraco por parte dos empregadores.
Veja o relatório completo sobre o Brasil aqui:Brazil_WUR2027_BPT_D1.1_T1.0_MEDIA
FONTE QS Quacquarelli Symonds
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