QS World University Rankings 2027

Universidade de Lisboa entre as 250 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo

LONDRES, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O número de universidades portuguesas no mais recente Ranking Mundial de Universidades QS 2027, divulgado hoje, subiu para 11. Na última década, a representação portuguesa no ranking mais do que duplicou em relação aos cinco países registados em 2017. A Universidade de Lisboa manteve o primeiro lugar em Portugal pelo terceiro ano consecutivo. O Massachusetts Institute of Technology foi classificado em primeiro lugar no mundo pelo 15.º ano consecutivo em 2027.

No total, sete universidades de Portugal registam uma descida na classificação este ano; uma mantém a sua posição e outra melhora a sua posição. Enquanto no ano passado seis das oito instituições portuguesas registaram uma subida na classificação, a edição de 2027, que apresenta descidas em relação ao ano anterior, sugere que as instituições homólogas a nível global estão a melhorar a um ritmo mais rápido do que as suas congéneres portuguesas. No entanto, as tendências a longo prazo são mais positivas, com a Universidade de Coimbra a alcançar o seu melhor resultado em mais de 15 anos em 2027 e outras cinco instituições a atingirem as suas melhores posições nos últimos três anos.

O sistema de ensino superior de Portugal é o 35.º mais representado a nível global no QS World University Rankings, com 11 instituições classificadas, a par da Suíça e do Irão. Na Europa, é o 10.º mais representado. Em 2027, Portugal é um dos 19 sistemas na Europa com pelo menos cinco instituições classificadas, em que menos de 50% das suas instituições registam uma subida. Apenas a Áustria (88% de subida), a Dinamarca (80%), a Irlanda (75%), a Noruega (67%) e a Itália (56%) registam uma melhoria na posição de mais de metade das suas instituições.

Universidades de Portugal no Ranking Mundial de Universidades de 2027 2027 2026

237 230 Universidade de Lisboa 255 237 Universidade do Porto 337 327 Universidade Nova de Lisboa 342 347 Universidade de Coimbra 425 419 Universidade de Aveiro 572 566 Universidade do Minho 791-800 781-790 Universidade Católica Portuguesa 851-900 711-720 Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 901-950

Universidade da Beira Interior 1001-1200 1001-1200 Universidade do Algarve 1201-1400

Universidade de Évora

Consulte aquí el informe completo en portugués: Portugal_WUR2027_PT_D1.1_T.10_MEDIA