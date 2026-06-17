QS World University Rankings 2027
News provided byQS Quacquarelli Symonds
Jun 17, 2026, 19:41 ET
Universidade de Lisboa entre as 250 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo
LONDRES, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O número de universidades portuguesas no mais recente Ranking Mundial de Universidades QS 2027, divulgado hoje, subiu para 11. Na última década, a representação portuguesa no ranking mais do que duplicou em relação aos cinco países registados em 2017. A Universidade de Lisboa manteve o primeiro lugar em Portugal pelo terceiro ano consecutivo. O Massachusetts Institute of Technology foi classificado em primeiro lugar no mundo pelo 15.º ano consecutivo em 2027.
No total, sete universidades de Portugal registam uma descida na classificação este ano; uma mantém a sua posição e outra melhora a sua posição. Enquanto no ano passado seis das oito instituições portuguesas registaram uma subida na classificação, a edição de 2027, que apresenta descidas em relação ao ano anterior, sugere que as instituições homólogas a nível global estão a melhorar a um ritmo mais rápido do que as suas congéneres portuguesas. No entanto, as tendências a longo prazo são mais positivas, com a Universidade de Coimbra a alcançar o seu melhor resultado em mais de 15 anos em 2027 e outras cinco instituições a atingirem as suas melhores posições nos últimos três anos.
O sistema de ensino superior de Portugal é o 35.º mais representado a nível global no QS World University Rankings, com 11 instituições classificadas, a par da Suíça e do Irão. Na Europa, é o 10.º mais representado. Em 2027, Portugal é um dos 19 sistemas na Europa com pelo menos cinco instituições classificadas, em que menos de 50% das suas instituições registam uma subida. Apenas a Áustria (88% de subida), a Dinamarca (80%), a Irlanda (75%), a Noruega (67%) e a Itália (56%) registam uma melhoria na posição de mais de metade das suas instituições.
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Universidades de Portugal no Ranking Mundial de Universidades de 2027
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2027
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2026
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237
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230
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Universidade de Lisboa
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255
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237
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Universidade do Porto
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337
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327
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Universidade Nova de Lisboa
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342
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347
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Universidade de Coimbra
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425
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419
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Universidade de Aveiro
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572
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566
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Universidade do Minho
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791-800
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781-790
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Universidade Católica Portuguesa
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851-900
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711-720
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Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
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901-950
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Universidade da Beira Interior
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1001-1200
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1001-1200
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Universidade do Algarve
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1201-1400
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Universidade de Évora
Consulte aquí el informe completo en portugués: Portugal_WUR2027_PT_D1.1_T.10_MEDIA
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