Se dan a conocer las mejores universidades del mundo

La UBA es la única universidad latinoamericana en el top 100 frente al declive general de la región

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LONDRES, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los expertos mundiales en educación superior de QS Quacquarelli Symonds han publicado el QS World University Rankings 2027.

El MIT se corona en primer lugar por 15o año consecutivo. El Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar, al igual que la Universidad de Stanford que sube desde el tercer puesto. La Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard ocupan el cuarto y quinto lugar.

Esta edición incluye 118 universidades de 17 países latinoamericanos. De ellas, 60 bajan de posición, 47 se mantienen estables, nueve suben y dos ingresan por primera vez. Brasil cuenta con 22 representantes, seguido de México (18) y Chile (17).

La Universidad de Buenos Aires (UBA) conserva el primer puesto de la región, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidad de São Paulo (USP).

Latinoamérica: universidades entre las 500 mejores 2027 2026 Institución País 84 84 UBA Argentina 119 116 UC Chile 133 108 USP Brasil 145 136 UNAM México 185 173 Universidad de Chile Chile 188 187 Tecnológico de Monterrey México 233 212 Universidad de los Andes Colombia 277 233 Unicamp Brasil 293 259 Universidad Nacional de Colombia Colombia 357 345 PUCP Perú 367 317 Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil 395 371 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 463 499 Universidad de Costa Rica Costa Rica 474 458 UNLP Argentina

Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, afirmó: "Las universidades latinoamericanas demuestran tanto resiliencia como excelencia: la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la reputación mundial de Chile y el liderazgo en investigación de Brasil. Sin embargo, los resultados también ponen de manifiesto una brecha entre la ambición y el impacto real. Los avances en Ecuador y Costa Rica demuestran que una inversión sostenida refuerza la competitividad".

Resumen: América Latina

Argentina: por segundo año consecutivo, la UBA continúa siendo la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo. Ha ocupado el puesto más alto en América Latina en 11 de los últimos 12 años.

Brasil: Aunque presenta el ecosistema científico más sólido de la región, las caídas generalizadas ponen de relieve los crecientes desafíos en materia de competitividad e impacto de la investigación.

Chile: La UC supera a la USP como la segunda universidad mejor clasificada de América Latina por primera vez desde 2015, gracias a la empleabilidad de sus graduados.

México: La UNAM sigue siendo la institución insignia del país, combinando la reputación académica más sólida de América Latina con una posición entre las 150 mejores del mundo.

Colombia: Las caídas generalizadas suscitan dudas relacionadas a la competitividad, con 10 de 12 universidades bajando de posición a pesar de los sólidos resultados relacionados a la empleabilidad de los graduados.

Costa Rica: La Universidad de Costa Rica registra la mejora más notable en el ranking entre las instituciones de América Latina, demostrando una creciente visibilidad internacional.

Ecuador: Es uno de los dos sistemas de educación superior que mejoran, con múltiples instituciones mostrando progresos y una reputación global en crecimiento. La Universidad San Francisco de Quito lidera en el país, ubicándose en el rango 771–780.

Perú: Continúa el descenso entre las instituciones líderes, pero los sólidos recursos docentes siguen siendo un área de fortaleza relativa.

Consulte aquí el informe completo sobre América Latina:LatAm_WUR2027_D.1.1_T1.0_MEDIA

FUENTE QS Quacquarelli Symonds