QS World University Rankings 2027

España amplía su representación a pesar de los descensos generalizados en el sector y los continuos retos en materia de investigación

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España mantiene el segundo mayor número de universidades clasificadas de la UE y suma 10 nuevas incorporaciones este año, pero los descensos generalizados en la clasificación y el escaso impacto de la investigación ponen de manifiesto la creciente presión competitiva en todo el sector.

LONDRES, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expertos mundiales en educación empresarial, han publicado hoy la 23.ªedición anual del QS World University Rankings.

Por decimoquinto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva el primer puesto. Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar por tercer año consecutivo, compartiendo ahora la posición con la Universidad de Stanford, que asciende desde el tercer puesto.

Los resultados muestran que 24 de las 38 universidades españolas que figuraban en el ranking anterior descienden puestos, incluidas las cuatro instituciones mejor clasificadas. Sin embargo, en esta edición se incorporan 10 universidades al ranking, la tercera cifra más alta del mundo, solo por detrás de China y Alemania.

La Universitat de Barcelona sigue siendo la universidad mejor clasificada de España, situándose en el puesto 165, frente al 160 de la edición anterior. Este año, la Universidad Complutense de Madrid ocupa el segundo puesto, en el 199, superando a la Universitat Autònoma de Barcelona, que se sitúa en el 211, quedando fuera del top 200.

La clasificación de este año incluye más de 1500 universidades de 106 sistemas de educación superior. QS clasifica 48 universidades españolas. De ellas, dos suben, 24 bajan, 12 se mantienen estables y 10 aparecen en la clasificación por primera vez.

España – Universidades entre las 500-mejores 2027 2026

165 160 Universidad de Barcelona 199 187 Universidad Complutense de Madrid 211 172 Universidad Autónoma de Barcelona 226 206 Universidad Autónoma de Madrid 263 265 Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 279 262 Universidad de Navarra 314 301 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 364 334 Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 434 392 Universidad Politécnica de Cataluña • BarcelonaTech (UPC) 434 422 Universidad Politécnica de Valencia 446 438 Universidad IE 447 401 Universidad de Granada 449 430 Universidad de Valencia 474 436 Universidad Ramon Llull 485 469 Universidad de Sevilla

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