QS World University Rankings 2027

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QS Quacquarelli Symonds

Jun 17, 2026, 19:28 ET

España amplía su representación a pesar de los descensos generalizados en el sector y los continuos retos en materia de investigación
#QSWUR

España mantiene el segundo mayor número de universidades clasificadas de la UE y suma 10 nuevas incorporaciones este año, pero los descensos generalizados en la clasificación y el escaso impacto de la investigación ponen de manifiesto la creciente presión competitiva en todo el sector.

LONDRES, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expertos mundiales en educación empresarial, han publicado hoy la 23.ªedición anual del QS World University Rankings.

Por decimoquinto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) conserva el primer puesto. Imperial College de Londres se mantiene en segundo lugar por tercer año consecutivo, compartiendo ahora la posición con la Universidad de Stanford, que asciende desde el tercer puesto.

Los resultados muestran que 24 de las 38 universidades españolas que figuraban en el ranking anterior descienden puestos, incluidas las cuatro instituciones mejor clasificadas. Sin embargo, en esta edición se incorporan 10 universidades al ranking, la tercera cifra más alta del mundo, solo por detrás de China y Alemania.

La Universitat de Barcelona sigue siendo la universidad mejor clasificada de España, situándose en el puesto 165, frente al 160 de la edición anterior. Este año, la Universidad Complutense de Madrid ocupa el segundo puesto, en el 199, superando a la Universitat Autònoma de Barcelona, que se sitúa en el 211, quedando fuera del top 200.

La clasificación de este año incluye más de 1500 universidades de 106 sistemas de educación superior. QS clasifica 48 universidades españolas. De ellas, dos suben, 24 bajan, 12 se mantienen estables y 10 aparecen en la clasificación por primera vez.

España – Universidades entre las 500-mejores

2027

2026

165

160

Universidad de Barcelona

199

187

Universidad Complutense de Madrid

211

172

Universidad Autónoma de Barcelona

226

206

Universidad Autónoma de Madrid

263

265

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)

279

262

Universidad de Navarra

314

301

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

364

334

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

434

392

Universidad Politécnica de Cataluña • BarcelonaTech (UPC)

434

422

Universidad Politécnica de Valencia

446

438

Universidad IE

447

401

Universidad de Granada

449

430

Universidad de Valencia

474

436

Universidad Ramon Llull

485

469

Universidad de Sevilla

Consulte aquí el informe completo sobre España:Spain_WUR2027_ES_D1.1_T1.0_MEDIA 

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