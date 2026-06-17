Classement mondial QS des universités 2027

La France conserve sa place de leader au sein de l'UE ; l'ETH Zurich arrive en tête du continent ; la KU Leuven atteint le meilleur classement jamais obtenu par la Belgique

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LONDRES, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expert mondial en matière d'enseignement supérieur, a publié le classement mondial des universités QS 2027 . Cette édition répertorie plus de 1 500 universités issues de 106 pays et territoires. Les États-Unis comptent 184 établissements classés, suivis par le Royaume-Uni(93) et la Chine continentale(85).

Le MIT est sacré numéro un pour la 15e année consécutive. L'Imperial College London conserve la deuxième place, à égalité avec l'université de Stanford, qui remonte de la troisième place. L'université d'Oxford et l'université de Harvard occupent respectivement les quatrième et cinquième places.

Ben Sowter, vice-président senior de QS, a déclaré: «Le classement mondial des universités QS reste un outil essentiel pour évaluer l'excellence académique, aidant ainsi les étudiants, les chercheurs et les établissements dans leur prise de décision.»

France

Trente-huit universités françaises figurent dans le classement. Cinq progressent, 19 reculent, sept restent stables. Sept universités font leur entrée – le quatrième meilleur résultat mondial, derrière la Chine, l'Allemagne et l'Espagne.

L'Université PSL reste l'université la mieux classée et occupe la deuxième place dans l'UE, à la 34e place, en recul par rapport à sa précédente 28e place. L'Institut polytechnique de Paris se classe 43e, troisième dans l'UE.

Les universités françaises dans le top-100 2027 2026

34 28 Université PSL 43 41 Institut Polytechnique de Paris 73 72 Université de la Sorbonne 76 70 Université Paris-Saclay

La France compte deux universités dans le top 50, soit le plus grand nombre parmi les pays de l'UE, et quatre dans le top 100 – à égalité avec l'Allemagne.

La France est un leader mondial en matière de recherche transfrontalière, avec sept universités classées parmi les 20 meilleures au monde pour le réseau de recherche international – ex æquo avec le Royaume-Uni.

Lire le communiqué de presse français complet:France_WUR2027_FR_D1.1_T1.0_MEDIA

Suisse

Onze établissements suisses figurent dans le classement. Trois progressent, six reculent, un reste stable et un fait son entrée.

L'ETH Zurich reste la meilleure université d'Europe continentale, se classant en huitième position. La Suisse fait partie des quatre pays figurant dans le top 10 mondial.

Universités suisses dans le top-100 2027 2026

8 7 ETH Zurich 22 22 EPFL 98 100 Université de Zurich

La Suisse conserve une concentration exceptionnelle d'universités de premier plan : 27 % d'entre elles figurent dans le top 100.

Les universités suisses se distinguent dans les indicateurs d'internationalisation, avec quatre établissements classés parmi les 50 premiers pour le personnel enseignant international.

Lire le communiqué de presse suisse complet:Switzerland_WUR2027_FR_D1.1_T1.0_MEDIA

Belgique

Dix universités belges figurent dans le classement : cinq reculent, quatre progressent et une – l'Université de Namur – reste stable.

Les deux meilleures universités belges progressent. La KU Leuven se classe 59e, atteignant le meilleur classement jamais obtenu par le pays, tandis que l'université de Gand grimpe à la 150e place.

Universités belges dans le top-200 2027 2026

59 60 KU Leuven 150 162 Université de Gand 196 191 UCLouvain

La collaboration internationale en matière de recherche reste un atout majeur, la KU Leuven se classant quatrième au niveau mondial dans le domaine des réseaux de recherche internationaux et Gand figurant parmi les 50 premiers.

Le déclin de l'impact de la recherche et du nombre d'étudiants internationaux témoigne d'une concurrence croissante et de pressions financières accrues.

Lire le communiqué de presse belge complet:Belgium_WUR2027_FR_D1.1_T1.0_MEDIA