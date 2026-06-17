Technische Universität München an der Spitze der EU;

ETH Zürich führt den Kontinent an; Österreich verzeichnet den größten Aufschwung in Europa

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LONDON, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit tätigen Hochschul-Experten von QS Quacquarelli Symonds haben die QS World University Rankings 2027 veröffentlicht. Diese Ausgabe umfasst mehr als 1500 Universitäten aus 106 Ländern und Territorien. Die USA sind mit 184 Einträgen vertreten, gefolgt vom Vereinigten Königreich (93) und Festlandchina (85).

Das MIT steht zum 15..Mal in Folge an erster Stelle. Das Imperial College London bleibt auf dem zweiten Platz, punktgleich mit der Stanford University, die vom dritten Platz aufgestiegen ist. Die University of Oxford und die Harvard University belegen den vierten und fünften Platz.

Ben Sowter, Senior Vice President bei QS, sagt: „Die QS World University Rankings bleiben ein unverzichtbares Instrument zur Bewertung akademischer Exzellenz und unterstützt Studierende, Wissenschaftler und Institutionen bei ihren Entscheidungen."

Deutschland

Deutschland ist das am stärksten vertretene Land in der EU – weltweit liegt es an vierter Stelle. Sechzig deutsche Universitäten sind vertreten. Acht steigen auf, 38 fallen ab und drei bleiben unverändert. Elf neue Universitäten steigen in das Ranking ein – weltweit die zweithöchste Zahl.

Die Technische Universität München (TUM) ist die bestplatzierte deutsche Universität und die bestplatzierte in der EU. Vier deutsche Universitäten rangieren unter den Top 100 – gemeinsam mit Frankreich die höchste Anzahl in der EU.

Deutsche Universitäten in den Top-100 2027 2026 Einrichtung 25 22 TUM 61 58 Ludwig-Maximilians-Universität München 86 80 Universität Heidelberg 98 88 Freie Universität Berlin

Die Reputation in Wissenschaft und bei Arbeitgebern untermauert die deutsche Exzellenz, während Internationalisierung und die Karrierechancen der Absolventen wachsende Herausforderungen darstellen.

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erreicht ihre bisher beste Platzierung (Platz 218),während die Technische Universität Dresden wieder in die Top 200 zurückkehrt.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung zu Deutschland: Germany_WUR2027_DE_D1.1_T1.0_MEDIA

Schweiz

Elf Schweizer Institutionen sind vertreten. Drei steigen auf, sechs fallen ab, eine bleibt unverändert, während eine neu in die Rangliste aufgenommen wurde.

Die ETH Zürich bleibt die beste Universität Kontinentaleuropas und belegt Platz acht, womit die Schweiz zu einem von nur vier Ländern in den globalen Top 10 gehört.

Schweizer Universitäten in den Top-100 2027 2026 Einrichtung 8 7 ETH Zürich 22 22 EPFL 98 100 Universität Zürich

Die Schweiz weist nach wie vor eine außergewöhnlich hohe Konzentration an Spitzenuniversitäten auf – 27 % der Top-100.

Schweizer Universitäten schneiden bei den Internationalisierungskennzahlen überdurchschnittlich gut ab, wobei vier von ihnen unter den Top 50 bei der internationalen Fakultät rangieren.

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Österreich

Zehn österreichische Universitäten sind vertreten. Sieben steigen auf, eine fällt ab, während zwei neu hinzukommen, was Österreich die höchste Verbesserungsrate in Europa unter den Systemen mit mehr als zwei Einträgen beschert – die dritthöchste weltweit. Die Universität Wien kehrt mit einem Sprung um zwölf Plätze in die Top 150 zurück.

Österreichische Universitäten in den Top-300 2027 2026 Einrichtung 140 152 Universität Wien 191 197 Technische Universität Wien 239

Central European University

Die Central European University debütiert auf Rang 239. Sie ist weltweit führend, was sowohl den Anteil internationaler Studierender als auch den Anteil internationaler Lehrkräfte betrifft.

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