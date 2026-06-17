Awans polskich uczelni trwa, ale konkurenci pną się szybciej

LONDYN, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Mimo niewielkich spadków rok do roku, polskie uczelnie odnotowały w ostatniej dekadzie znaczący rozwój, jak pokazuje najnowsza edycja rankingu QS World University Rankings 2027, opublikowana w dniu dzisiejszym. W roku 2017 w rankingu znajdowało się zaledwie sześć polskich uczelni. Od tego czasu ich liczba wzrosła do 20. Uniwersytet Warszawski, który w tym roku zajmuje 289. miejsce, po raz piąty z rzędu plasuje się w światowej pierwszej 300. W skali globalnej Massachusetts Institute of Technology (MIT) po raz 15 z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie w 2027 roku.

Łącznie dwie polskie uczelnie poprawiły w tym roku swoją pozycję, dziewięć utrzymało dotychczasowe miejsce, a dziewięć, czyli 45% sklasyfikowanych, odnotowało spadek. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym uczelnie na całym świecie rozwijają się szybciej niż ich polskie odpowiedniki. Mimo to w 2027 roku w Polsce nie brakuje wyjątkowych, indywidualnych osiągnięć.

Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.

Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.

20 najlepszych polskich uczelni w rankingu QS World University Rankings 2027 2027 2026 Uczelnia 289 271 Uniwersytet Warszawski 329 303 Uniwersytet Jagielloński 504 487 Politechnika Warszawska 731-740 741-750 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 761-770 801-850 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) 801-850 801-850 Politechnika Gdańska 851-900 801-850 Uniwersytet Wrocławski 901-950 851-900 Uniwersytet Gdański 901-950 851-900 Politechnika Wrocławska 1001-1200 1001-1200 Politechnika Krakowska 1001-1200 1001-1200 Politechnika Łódzka 1001-1200 1001-1200 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1001-1200 1001-1200 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1001-1200 1001-1200 Politechnika Poznańska 1001-1200 1001-1200 Politechnika Śląska 1001-1200 951-1000 Uniwersytet Łódzki 1201-1400 1201-1400 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1201-1400 1001-1200 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1201-1400 1001-1200 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) 1401+ 1401+ Politechnika Lubelska

Pełny raport dotyczący Ameryki Łacińskiej można znaleźć tutaj: Poland_WUR2027_PL_D1.1_T1.0_MEDIA