QS World University Rankings 2027
News provided byQS Quacquarelli Symonds
Jun 17, 2026, 19:43 ET
Awans polskich uczelni trwa, ale konkurenci pną się szybciej
LONDYN, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Mimo niewielkich spadków rok do roku, polskie uczelnie odnotowały w ostatniej dekadzie znaczący rozwój, jak pokazuje najnowsza edycja rankingu QS World University Rankings 2027, opublikowana w dniu dzisiejszym. W roku 2017 w rankingu znajdowało się zaledwie sześć polskich uczelni. Od tego czasu ich liczba wzrosła do 20. Uniwersytet Warszawski, który w tym roku zajmuje 289. miejsce, po raz piąty z rzędu plasuje się w światowej pierwszej 300. W skali globalnej Massachusetts Institute of Technology (MIT) po raz 15 z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie w 2027 roku.
Łącznie dwie polskie uczelnie poprawiły w tym roku swoją pozycję, dziewięć utrzymało dotychczasowe miejsce, a dziewięć, czyli 45% sklasyfikowanych, odnotowało spadek. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym uczelnie na całym świecie rozwijają się szybciej niż ich polskie odpowiedniki. Mimo to w 2027 roku w Polsce nie brakuje wyjątkowych, indywidualnych osiągnięć.
Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.
Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.
|
20 najlepszych polskich uczelni w rankingu QS World University Rankings 2027
|
2027
|
2026
|
Uczelnia
|
289
|
271
|
Uniwersytet Warszawski
|
329
|
303
|
Uniwersytet Jagielloński
|
504
|
487
|
Politechnika Warszawska
|
731-740
|
741-750
|
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
|
761-770
|
801-850
|
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH)
|
801-850
|
801-850
|
Politechnika Gdańska
|
851-900
|
801-850
|
Uniwersytet Wrocławski
|
901-950
|
851-900
|
Uniwersytet Gdański
|
901-950
|
851-900
|
Politechnika Wrocławska
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Politechnika Krakowska
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Politechnika Łódzka
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Politechnika Poznańska
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Politechnika Śląska
|
1001-1200
|
951-1000
|
Uniwersytet Łódzki
|
1201-1400
|
1201-1400
|
Uniwersytet Śląski w Katowicach
|
1201-1400
|
1001-1200
|
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
|
1201-1400
|
1001-1200
|
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
|
1401+
|
1401+
|
Politechnika Lubelska
Pełny raport dotyczący Ameryki Łacińskiej można znaleźć tutaj: Poland_WUR2027_PL_D1.1_T1.0_MEDIA
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