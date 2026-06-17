QS World University Rankings 2027

News provided by

QS Quacquarelli Symonds

Jun 17, 2026, 19:43 ET

Awans polskich uczelni trwa, ale konkurenci pną się szybciej

LONDYN, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Mimo niewielkich spadków rok do roku, polskie uczelnie odnotowały w ostatniej dekadzie znaczący rozwój, jak pokazuje najnowsza edycja rankingu QS World University Rankings 2027, opublikowana w dniu dzisiejszym. W roku 2017 w rankingu znajdowało się zaledwie sześć polskich uczelni. Od tego czasu ich liczba wzrosła do 20. Uniwersytet Warszawski, który w tym roku zajmuje 289. miejsce, po raz piąty z rzędu plasuje się w światowej pierwszej 300. W skali globalnej Massachusetts Institute of Technology (MIT) po raz 15 z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na świecie w 2027 roku.

Łącznie dwie polskie uczelnie poprawiły w tym roku swoją pozycję, dziewięć utrzymało dotychczasowe miejsce, a dziewięć, czyli 45% sklasyfikowanych, odnotowało spadek. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym uczelnie na całym świecie rozwijają się szybciej niż ich polskie odpowiedniki. Mimo to w 2027 roku w Polsce nie brakuje wyjątkowych, indywidualnych osiągnięć.

Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.

Polska, z 20 sklasyfikowanymi uczelniami, zajmuje wspólne 19. miejsce pod względem liczby reprezentantów w rankingu QS World University Rankings, na równi z Indonezją i tuż za Arabią Saudyjską oraz Brazylią, które mają po 22 uczelnie.

20 najlepszych polskich uczelni w rankingu QS World University Rankings 2027

2027

2026

Uczelnia 

289

271

Uniwersytet Warszawski 

329

303

Uniwersytet Jagielloński 

504

487

Politechnika Warszawska 

731-740

741-750

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

761-770

801-850

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) 

801-850

801-850

Politechnika Gdańska 

851-900

801-850

Uniwersytet Wrocławski 

901-950

851-900

Uniwersytet Gdański 

901-950

851-900

Politechnika Wrocławska 

1001-1200

1001-1200

Politechnika Krakowska 

1001-1200

1001-1200

Politechnika Łódzka 

1001-1200

1001-1200

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

1001-1200

1001-1200

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

1001-1200

1001-1200

Politechnika Poznańska 

1001-1200

1001-1200

Politechnika Śląska 

1001-1200

951-1000

Uniwersytet Łódzki 

1201-1400

1201-1400

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

1201-1400 

1001-1200 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

1201-1400 

1001-1200 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) 

1401+ 

1401+ 

Politechnika Lubelska 

Pełny raport dotyczący Ameryki Łacińskiej można znaleźć tutaj: Poland_WUR2027_PL_D1.1_T1.0_MEDIA 

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