Quando a tecnologia e as tradições convergem: desbloqueie um ano novo digital de Xi'an na antiga capital

XI'AN, China, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro, o Festival Laba, que é considerado um prelúdio para o Festival da Primavera, Xi' an sediou a cerimônia de lançamento da série de eventos culturais e turísticos de primavera "Xi'an Year 2026 • Best of China – Digital Xi' an New Year", juntamente com o lançamento de experiências XR e iniciativas de marketing de plataforma, na Base da Indústria Cinematográfica XR de Xi'an.

Sonhe com Chang'an: a cerimônia de boas-vindas da Grande Dinastia Tang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

O evento, organizado pelo governo municipal de Xi'an em colaboração com empresas parceiras e organizações relacionadas, marca o início de uma celebração de Ano Novo que transcende o virtual e o real, o antigo e o moderno. A série de eventos, que ocorrerá de janeiro a 18 de março, foi projetada para oferecer aos residentes e visitantes uma experiência digital de Ano Novo Chinês "visível, tangível, imersiva e pronta para viagem".

Festival da Primavera e turismo cultural reimaginados: compartilhando um futuro digital

A série de eventos de Ano Novo de Xi 'an lançou seis plataformas principais e cinco cenários de compras adaptados com campanhas de marketing e subsídios de compras para presentear os visitantes com os "envelopes vermelhos de Ano Novo" para aproveitar Xi' an ao máximo, trazendo delícias ao público e beneficiando as empresas.

Mais de 150 atividades culturais e turísticas nas seis categorias de costumes do patrimônio imaterial, comida e compras, festivais e apresentações de lanternas, aprendizado em museus, turismo de lazer e benefícios públicos culturais serão realizadas simultaneamente, criando uma atmosfera festiva em toda a cidade.

Seis grandes clusters da indústria XR em Xi'an também lançaram uma série de experiências digitais de Ano Novo e iniciativas de benefício público. Usando a tecnologia lbe (Location Based Entertainment), os participantes são livres para se mover e explorar dentro de áreas designadas, com suas ações físicas precisamente mapeadas em cenas históricas interativas. Isso transforma a história profunda em algo tangível e participativo, mudando a experiência de apenas ver relíquias para realmente "viajar pela história".

Sinergia da plataforma para impacto direcionado

A colaboração entre as seis principais plataformas vai além do simples redirecionamento de tráfego. Ao aproveitar seus respectivos pontos fortes e integrar recursos, eles oferecem experiências de cena completa mais ponderadas, acessíveis e convenientes: plataformas de viagens lançam pacotes de produtos temáticos, plataformas de estilo de vida criam pacotes temáticos, plataformas de pagamento internacionais otimizam experiências de turismo de entrada e plataformas de varejo lançam promoções temáticas.

Xi'an convida calorosamente amigos de todo o mundo para se juntarem a nós em Xi' an, mergulharem nessa fusão do real e do virtual e experimentarem o coração autêntico da tradição chinesa e o pulso emocionante de amanhã, já aqui hoje.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875767/Dream_Chang_an_The_Grand_Tang_Dynasty_Welcoming_Ceremony.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government